Flera klubbar lägger bud på Wålemark: "Börjar hetta till nu, definitivt bra steg"

Patrik Wålemark har imponerat i både Häcken och i U21-landslaget, och ett kvitto på det fick han när han kom med i landslagets januaritrupp.

Inte konstigt att utländska klubbar har fått upp ögonen för den 20-årige yttern, och i höstas skrev GP att det kan bli en rekordförsäljning för Häcken som ska ha förhoppningar på en övergångssumma på över 60 miljoner kronor.

Med några veckor kvar av januarifönstret så berättar Wålemarks agent Fredrik Risp att det händer saker.



- Det börjar hetta till nu. Det är två-tre klubbar som är inne med officiella bud till Häcken. Det är klubbar som inte är från samma länder. Det är definitivt bra steg för Patrik till alla som nu har lagt bud. Så bollen ligger hos Häcken att bestämma vad som är rimligt, säger Risp till Fotbollskanalen.

ANNONS

- De närmaste dagarna bör visa åt vilket håll det bär. Om Häcken vill gå in i slutförhandling eller inte.

Häckens sportchef Martin Ericsson bekräftar att det kommit in bud från flera utländska klubbar, men att det måste till högre summor för en försäljning.



- Det stämmer att det händer saker och att det finns konkreta bud. Det är bra bud som har kommit in, men det är ännu inget som vi har accepterat, säger han.



Med tanke på intresset som finns för Patrik, skulle du bli förvånad om han spelar kvar i Häcken den här säsongen?

- Nej, jag skulle inte bli förvånad om han spelar kvar. Han har ju kontrakt med oss och än så länge har vi inte accepterat något bud. Då får vi ju utgå ifrån att han spelar med oss, och sedan se om det kommer in något som är tillräckligt intressant.

Patrik Wålemarks kontrakt med Häcken sträcker sig över 2024. Fredrik Risp säger att intresset för yttern har varit stort.

ANNONS

- Det har varit galet tryck sedan i somras. Det är säkert 20 klubbar i Europa som har ringt och sagt att man följer honom, och det är många som har scoutat på plats. Sedan har vi velat få ner till det till att bli konkreta. Så där har det varit mer aktivitet sista veckan, säger Risp.

Är det klubbar som ni har nobbat?

- Ja, det har varit en del klubbar där steget för Patrik inte känts bra. Det har varit från USA, från toppklubbar i Ukraina där det varit lite för osäker mark som första steg, och det har också varit några ryska klubbar där man kanske varit lite osäker på status.



Italiensk media har rapporterat om att Genoa och Sampdoria visat intresse för Wålemark.