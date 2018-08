Förre BP-spelaren säger sig ha larmat till sportchefen om Pimenta: "Han lyssnade inte"

Nyligen bröt Bajram Ajeti sitt avtal med Brommapojkarna, och skrev sedan på för AFC Eskilstuna i superettan. Innan dess hade han blivit satt i frysboxen och sagt följande till Aftonbladet:

- Tränaren (Luis Pimenta) har något personligt emot mig. Han vill ha bort mig och klarar inte av min personlighet. Så jag blev bara avstängd från matcher.

Under fredagen publicerade Aftonbladet en text i vilken flera olika BP-spelare, anonymt, uppger att Pimenta bland annat mobbar spelare, jobbar med hårda bestraffningar och att hans ledarskap präglas av sexism.

Spelarna hävdar att tränaren satt upp en "hierarki-lista" helt öppet på en vägg, på vilken han rankar spelarna i truppen utifrån hur han i dagsläget ser på deras status i laget. Efter matchen mot Häcken nyligen ska Pimenta ha dragit in två dagars ledighet för spelarna och låtit dem gå upp inför varandra och berätta om när de var en "pussy" eller när de hade "balls" under matchen. Vidare berättar Aftonbladets källor att Pimenta har kallat spelare för "nigger" och visat ett klipp ur filmen "Wolf of Wall Street", där Leonardo Di Caprios rollfigur drar kokain från en prostituerad kvinnas nakna stjärt. Det ska vara ett exempel på "manlighet", enligt Pimenta.

Nu väljer just Bajram Ajeti att för Fotbollskanalen kliva fram och öppet bekräfta de uppgifter som finns i Aftonbladets artikel. Den tidigare BP-spelaren är glad över att det som han menar är sanningen nu lyfts upp till ytan.

- Om jag ska vara helt ärlig, så är det här en av de bästa dagarna i år. Jag har kanske ett rykte om mig att jag är sådär och sådär, men alla i klubben vet att det inte var mitt fel, inte mitt problem. Det var han (Luis Pimenta) som ville ha det så. Nu ser alla vad sanningen är. En del kanske tänker att Aftonbladet överreagerar, men med handen på hjärtat, så är allt sanning. Alla spelarna säger samma sak, säger Ajeti till Fotbollskanalen.

- Allt som står i Aftonbladets artikel är hundra procent rätt. Det är ett tecken på att det inte var jag som var problemet (när han lämnade klubben). Problemet var att jag sade ifrån. Jag var den enda som vågade säga ifrån, att det inte var rätt att kalla någon för neger eller att vi är tjejer och inte män och speciellt i en klubb som BP. Det är inte rätt.

Han säger vidare:

- Han visade klipp från Wolf of Wall Street, vad är det för exempel som tränare? Du läser ju själv, hans metoder var helt extrema, ingen klubb i allsvenskan hade tillåtit det och det borde verkligen inte BP, som har många unga spelare, göra. Det är en utvecklande klubb.

Ajeti berättar vidare att han till en början trivdes bra i föreningen. Det var först efter att han framförde kritik mot Pimentas metoder till sportchefen Daniel Majstorovic, som hans situation förändrades i klubben. Han fick inte träna med laget, utan i stället springa runt planen själv.

- Jag var nöjd i BP, med spelarna och jag gjorde mål i cupen och i serien, men när jag blev avstängd från träning och fick springa runt planen som en maratonlöpare... då har jag en personlighet som gör att jag inte klarar av det. Och att se en spelare, som har tränaren som förebild, bli kallad för neger… En normal människa reagerar på sådant. Han (Pimenta) är inte normal, säger han.

Enligt Ajeti fick inte hans samtal med Majstorovic någon positiv effekt. Forwarden uppfattar det som att sportchefen inte agerade på något sätt eller tog synpunkterna vidare till klubbens ledning.

- Jag gick dit (till Majstorovic) av två anledningar, för att några metoder var fel och att spelargruppen var missnöjd, men han sa bara att vi ska försöka lösa det. Han sa att han (Majstorovic) gillade mig som person, men han lyssnade inte på mig.

- Jag tror inte att det kom fram till ledningen eftersom att det inte hände något. Det stannade hos Majstorovic, fortsätter han.

Ajeti hävdar också att han innan parterna gick skilda vägar fick information om att Pimenta radat upp punkter över hur norrmannen, enligt tränarens sätt att se på saken, misskött sig i klubben.

- Luis skickade en lista till Majstorovic över saker som jag gjorde fel, med punkter som gjorde mig både arg och ledsen. Han skrev att jag hade skadat spelare medvetet på träning och försökte hitta orsaker till att bryta mitt kontrakt. Det var namn på spelare som jag hade skadat. Jag gick till spelarna och frågade om de kände till det, men de sa att de aldrig hade sagt det. Det var sjuka metoder för att jag skulle bryta mitt kontrakt. Det gjorde mig ledsen eftersom jag hade stor respekt i gruppen. Från den dagen, så tänkte jag: "Det här går inte". Jag kände mig knäckt mentalt.

Den tidigare BP-spelaren tycker också att det faktum att Majstorovic duckade Aftonbladets frågor när tidningen försökte konfrontera sportchefen med uppgifterna säger någonting om situation i klubben.

- Majstorovic ville ju inte ens svara på frågor. Varför? För att de vet att det här är sanningen. Om de vet att det inte var ett problem, varför skulle de då inte svara? Varför spelar inte Bajram? De ville gömma sanningen och inte säga hur det var.

Hur känner du kring agerandet från just Majstorovic?

- Han (Majstorovic) måste ju se sig själv i spegeln och fråga sig om han gjorde rätt som inte lyssnade på spelarna. Det är lite konstigt att han står bakom hans (Pimentas) rygg, när Luis hade det beteendet, säger Ajeti.

Fotbollskanalen har sökt Luis Pimenta och Daniel Majstorovic, men utan framgång. Inte heller ordförande Fredrik Bergholm eller klubbdirektör Henrik Nilsson har gått att nå för en kommentar. I ett sms till Fotbollskanalen skriver klubbens presschef Peter Appelquist att BP "kommer att gå ut med kommunikation under kvällen".