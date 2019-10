Förre Liverpool-målvakten öppnar för AIK: "En enorm klubb"

Tidigare Liverpool-målvakten Adam Bogdan, 32, lämnade under sommaren 2015 Bolton för spel i Liverpool och tillhörde fram till i somras den engelska storklubben. Däremot har han, under sin sejour i klubben, främst varit utlånad. Tidigare under måndagen meddelade däremot AIK att målvakten under den här veckan, ihop med 18-årige målvakten Kevin McCarrick, kommer att provträna med Solna-laget.

Bogdan är just nu klubblös och berättar för Aftonbladet att han har haft många olika anbud, samtidigt som han skulle kunna tänka sig en framtid i AIK.

- Självklart är det väldigt intressant. Det här är en enorm klubb. Jag har gjort min efterforskning och verkligen förstått hur stort det är. En klubb som håller toppklass och ett av de största lagen i Sverige. Folk över hela Europa känner till AIK och de har ju spelat en del i Europa de senaste åren. Så jag ska träna här i någon vecka. Sedan får vi se. Vad har jag för känsla och vad har AIK för känsla för mig?, säger han till tidningen.

Bogdan gjorde totalt sex matcher för Liverpool. Han hade under första tiden i klubben Simon Mignolet framför sig som förstemålvakt. Bogdan har även 20 A-landskamper för Ungern på meritlistan.