FÖRSÄSONGSGUIDEN: Här är de allsvenska lagens uppladdning i vinter

De allsvenska klubbarnas scheman under försäsongen börjar sätta sig, även om en hel del förändringar kan komma att ske framöver.

Framför allt kan saker och ting kastas om efter att svenska cupens gruppspel tagit slut. Eftersom kvartsfinalerna och semifinalerna i cupen spelas den 9/10 mars respektive 16/17 mars kommer de träningsmatcher som redan nu bokats in av lag som tar sig dit ställas in. På samma sätt kan det alltså tillkomma matcher vid de tillfällena för lag som inte går vidare från gruppspelet.

Noteras ska också att långt ifrån alla klubbar har presenterat hur de kommer att genrepa inför den allsvenska premiären.

Schemat nedan är helt enkelt preliminärt.

C More sänder en stor mängd försäsongsmatcher. Bland annat kan samtliga gruppspelsmatcher i svenska cupen streamas på cmore.se.

AIK

Träningsläger:

Ej klart (enligt medieuppgifter åker man till Dubai, Förenade Arabemiraten).

Matcher:

19 januari - Vasalunds IF (B)

26 januari - Gif Sundsvall (H)

16 februari - Jönköpings Södra (H, svenska cupen)

24 februari - Norrby IF (B, svenska cupen)

2 mars - Örgryte IS (H, svenska cupen)

ATHLETIC ESKILSTUNA FC

Träningsläger:

1-10 februari - Antalya (Turkiet)

Matcher:

26 januari - Syrianska FC (H)

31 januari - Västerås SK (B)

4 februari - motstånd ej klart (Antalya)

8 februari - motstånd ej klart (Antalya)

12 februari - IFK Norrköping (B)

17 februari - Assyriska Turabdin (B, svenska cupen)

23 februari - IFK Värnamo (H, svenska cupen)

2 mars - IFK Norrköping (B, svenska cupen)

23 mars - Djurgårdens IF (H)

BK HÄCKEN

Träningsläger:

29 januari-11 februari - Kapstaden (Sydafrika)

Matcher:

19 januari - Norrby IF (H)

26 januari - Sarpsborg (H)

29 jan-11 feb - Motstånd ej klart (Kapstaden)

29 jan-11 feb - Motstånd ej klart (Kapstaden)

16 februari - IK Brage (H, svenska cupen)

24 februari - FC Rosengård (B, svenska cupen)

2 mars - IF Brommapojkarna (H, svenska cupen)

23/24 mars - Gais (H)

DJURGÅRDENS IF

Träningsläger:

27 januari-5 februari - Maspalomas (Spanien)

Matcher:

31 januari - Kristiansund (Maspalomas)

9 februari - Lilleström (H)

17 februari - IK Frej (H, svenska cupen)

23 februari - IFK Hässleholm (B, svenska cupen)

3 mars - IF Elsborg (H, svenska cupen)

23 mars - AFC Eskilstuna (B)

FALKENBERGS FF

Träningsläger:

13-20 mars - Salou (Spanien)

Matcher:

26 januari - Varbergs Bois (B)

30 januari - Mjällby AIF (H)

2 februari - Örgryte IS (B)

8 februari - IF Elfsborg (B)

9 februari - IFK Värnamo (H)

17 februari - Östers IF (H, svenska cupen)

23 februari - Degerfors IF (H, svenska cupen)

2 mars - Malmö FF (B, svenska cupen)

23 mars - Fredrikstad (B)

GIF SUNDSVALL

Träningsläger:

Inget.

Matcher:

26 januari - AIK (B)

2 februari - Inter Åbo (Stockholm)

9 februari - Gefle IF (H)

16 februari - Rosenborg BK (B)

2 mars - Västerås SK (H)

9 mars - VPS Vasa (B)

16 mars - Kalmar FF (B)

23 mars - Ranheim (B)

HAMMARBY IF

Träningsläger:

30 januari-12 februari - Belek (Turkiet)

Matcher:

19 januari - IK Frej (B)

26 januari - HJK Helsingfors (B)

3 februari - S:t Pölten (Belek)

8 februari - Pohang Steelers (Belek)

18 februari - Varbergs Bois (H, svenska cupen)

24 februari - Eskilsminne IF (B, svenska cupen)

4 mars - Dalkurd (H, svenska cupen)

HELSINGBORGS IF

Träningsläger:

Ej klart.

Matcher:

26 januari - FC Helsingör (H)

2 februari - Odense (B)

9 februari - Östers IF (H)

16 februari - Trelleborgs FF (H)

24 februari - Kalmar FF (B)

2 mars - Lilleström (Göteborg)

17 mars - IFK Värnamo (H)

21 mars - FC Köpenhamn (H)

IF ELFSBORG

Träningsläger:

15-28 januari - Florida (USA)

Matcher:

26 januari - New York Red Bulls (Florida)

31 januari - IFK Norrköping (B)

8 februari - Falkenbergs FF (H)

17 februari - Hässleholms IF (B, svenska cupen)

23 februari - IK Frej (H, svenska cupen)

3 mars - Djurgårdens IF (B, svenska cupen)

23 mars - Halmstads BK (B)

IFK GÖTEBORG

Träningsläger:

2-12 februari - Lagos (Portugal)

Matcher:

19 januari - Stabaek (H)

26 januari - Odds BK (H)

11 februari - Rosenborg (Lagos)

17 februari - Nyköpings Bis (B, svenska cupen)

25 februari - Gais (H, svenska cupen)

3 mars - Örebro SK (B, svenska cupen)

IFK NORRKÖPING

Träningsläger:

2-9 februari - Algarve (Portugal)

Matcher:

31 januari - IF Elfsborg (H)

4 februari - SV Mattersburg (Algarve)

6 februari - Farense (Algarve)

12 februari - AFC Eskilstuna (H)

17 februari - IFK Värnamo (H, svenska cupen)

24 februari - Assyriska Turabdin (B, svenska cupen)

2 mars - AFC Eskilstuna (H, svenska cupen)

25 mars - Rosenborg (H)

IK SIRIUS

Träningsläger:

30 januari-9 februari - Albufeira (Portugal)

Matcher:

25 januari - Örebro SK (B)

7 februari - Jeonnam Dragons (Albufeira)

16 februari - Karlstad BK (B, svenska cupen)

23 februari - Halmstads BK (H, svenska cupen)

3 mars - Östersunds FK (B, svenska cupen)

16 mars - IF Brommapojkarna (B) (OBS! Ställs in vid cupsemifinal)

23 mars - IK Frej (H)

KALMAR FF

Träningsläger:

4-18 februari - Belek (Turkiet)

Matcher:

23 januari - Linköping (H)

2 februari - IFK Värnamo (H)

8 februari - Arsenal Tula (Belek)

12 februari - Zorja Luhansk (Belek)

16 februari - Dynamo Brest (Belek)

24 februari - Helsingborgs IF (H)

3 mars - Trelleborgs FF (H)

9 mars - Halmstads BK (H)

16 mars - Gif Sundsvall (H)

23 mars - Östers IF (B)

MALMÖ FF

Träningsläger:

Ej klart.

Matcher:

18 januari - IFK Malmö (H)

14 februari - Chelsea FC (H, Europa League)

17 februari - Degerfors IF (H, svenska cupen)

21 februari - Chelsea FC (B, Europa League)

25 februari - Östers IF (B, svenska cupen)

2 mars - Falkenbergs FF (H, svenska cupen)

ÖSTERSUNDS FK

Träningsläger:

15-22 januari - Nicosia (Cypern)

30 januari-10 februari - Marbella (Spanien)

Matcher:

21 januari - Omonia Nicosia (Nicosia)

28 januari - Ranheim (B)

30 jan-10 feb - motstånd ej klart (Marbella)

30 jan-10 feb - motstånd ej klart (Marbella)

16 februari - Halmstads BK (H, svenska cupen)

23 februari - Karlstad BK (B, svenska cupen)

3 mars - IK Sirius (H, svenska cupen)

23/24 mars - Molde FK (B)

ÖREBRO SK

Träningsläger:

27 januari-5 februari - Dubai (Förenade Arabemiraten)

Matcher:

18 januari - Linköping (H)

25 januari - IK Sirius (H)

30 januari - FC Köpenhamn (Dubai)

4 februari - Shanghai SIPG (Dubai)

9 februari - Degerfors IF (H)

16 februari - Gais (H, svenska cupen)

24 februari - Nyköpings Bis (B, svenska cupen)

3 mars - IFK Göteborg (H, svenska cupen)

23 mars - IFK Mariehamn (H)

OBS! SCHEMAT ÄR PRELIMINÄRT OCH KAN ÄNDRAS.

