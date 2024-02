Förslaget till Bajens årsmöte: Verka för att Reinfeldt avsätts

Hammarby IF håller årsmöte den 5 mars, och har nu gått ut med alla motioner, som har kommit in från medlemmar, till årsmötet. En motion, som två medlemmar har lämnat in, rör Svenska Fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt.

Motionärerna yrkar på "att Hammarby IF Fotbollsförening minst en gång per år fram tills avsedd effekt åstadkommits, ska verka för att Fredrik Reinfeldt avsätts som ordförande för Svenska Fotbollförbundet".

Förslaget är helt enkelt att försöka få bort Reinfeldt, som i fjol valdes på två år som ordförande till årsmötet 2025.

"Frågan är: vill vi ha en ordförande i SvFF som regelbundet undviker att ställa upp på intervjuer? Som inte tycker det är tillräckligt viktigt att vare sig berätta vad han står för innan han blir vald eller att gå på möten efter att han har valts. Vill vi ha en ordförande som verkar för ett införande av VAR när de flesta elitklubbarna har föreningsbeslut mot ett införande av VAR?", står det bland annat i motionen.

"Oavsett var vi står i VAR-frågan så måste gränsen dras någonstans. Att avsätta Reinfeldt innebär inte att vi aldrig kommer få VAR, fotbollsrörelsen kan ändra sig och verka för ett införande. Gott så. Men att avsätta Reinfeldt innebär att vi visar att vi drar gränsen här. Vi säger att våra ledare måste lyssna på oss medlemmar. Om vi inte drar gränsen nu, vad blir nästa fråga? Ståplats? 51%-regeln? Vi vet inte men om de inte lyssnar nu varför skulle de lyssna då?", står det vidare.

Hammarbys styrelse svarar i sin tur med att klubben argumenterade för Lars-Christer Ohlsson - när Reinfeldt i stället valdes som ordförande 2023. Vidare menar styrelsen att klubben välkomnar en medlemsdiskussion inför förbundets årsmöte 2025.