Första matchen för Ylätupa sedan i maj: "Vore konstigt om du inte är besviken"

AIK:s finländske mittfältare Saku Ylätupa, 19, anslöt inför den här säsongen från Ajax och fick både speltid i svenska cupen, såväl som från start i premiären mot Östersunds FK i allsvenskan. Därefter följde en vår med knapp speltid och en mindre skada som höll honom borta från spel i drygt veckor innan det främst blev matcher på bänken och totalt fyra seriematcher under hela vårsäsongen.



Ylätupa fick därmed, genom inhoppet i 77:e minuten i tisdagskvällens 2-0-förlust mot IFK Norrköping på Friends Arena, göra sin första allsvenska match sedan i början av maj. Däremot ville han efteråt inte fokusera på sitt eget inhopp, i stället på matchen i sin helhet.



- Vi är såklart besvikna över resultatet. Vi borde ha fått ut mer, men om du släpper in två mål, så är det svårt att studsa tillbaka och speciellt eftersom att vi fick ett rött kort, säger finländaren till Fotbollskanalen och fortsätter:



- Jag kände att vi spelade bra, i varje fall utifrån vad jag såg från bänken. Det var under total kontroll, men sedan släppte vi in 1-0 och det förändrade matchen lite. Jag tycker också att vi började andra halvlek bra, men sedan kom det röda kortet och det förstörde lite matchen för oss.



Ylätupa hymlar inte om att han är besviken över vårens knappa speltid, men menar att det är en del av fotbollen.



- Ja, om du inte är besviken, så vore det konstigt. Det är fotboll, säger han.

Ylätupa fortsätter:



- Jag vill självklart bli bättre och spela mer och det är målet. Jag jobbar varje dag för att komma dit, säger han.



Vad har du haft för samtal med Rikard Norling?

- Vi pratar. Han tycker om att prata mycket med spelarna och gör det ganska mycket. Jag tycker att det alltid är bra för att veta vad man ska göra mer på träningar och sådant.



Hur ser du på framtiden?

- Jag har tre år kvar på mitt kontrakt, så det är ingen stress, men jag jobbar på varje dag för att bli bättre och för att få mer speltid.