Fotbollskanalen tar ut årtiondets allsvenska elva - Rosenberg leder laget

När 2019 så smått är på väg till 2020 är det dags att summera 2010-talet i allsvenskan. Fotbollskanalen har därför sammanställt årtiondets allsvenska elva, med de elva bästa spelarna under decenniet i en 4-4-2-uppställning, med en defensiv och en offensiv innermittfältare. Endast spelarnas insatser i svenska tävlingar, alltså allsvenskan, svenska cupen och supercupen, räknas in i bedömningen för uttagningen. Både titlar och framgångar med lagen, samt individuella insatser såsom skytteligasegrar och utnämningar under allsvenskans stora pris räknas in i bedömningen. Även betydelsen för sitt lag, långvarigheten i serien samt högstanivå under tiden har vägts in.

Malmö FF, som varit svensk fotbolls dominant de senaste tio åren med fem SM-guld, något som visar sig i elvan. Fyra spelare som har representerat MFF under tiden är med, där Johan Dahlin, Anders Christiansen, Emil Forsberg (som först spelade i allsvenskan för Gif Sundsvall) och Markus Rosenberg tar plats i elvan. Även Elfsborg, som har ett SM-guld samt en seger i svenska cupen, är välrepresenterat i form av Johan Larsson, Viktor Claesson och Anders Svensson.

AIK blev under årtiondet synonymt med en stark defensiv, som var en av nycklarna till SM-guldet 2018. Nils-Eric Johansson tvingades tyvärr avsluta sin karriär inför den säsongen på grund av hjärtproblem, men var en av AIK:s mest bärande spelare från 2007-2017 och tar därför plats i försvaret tillsammans med en annan trotjänare i form av Per Karlsson.

Andreas Johansson blev synonymt med IFK Norrköping tack vare ett SM-guld och en andraplats under hans sju år i klubben. Den sista platsen i elvan går till Tobias Hysén, som under två sejourer i IFK Göteborg under 10-talet tog ett cupguld och genomgående var en av seriens bästa spelare.

Elvan:

Johan Dahlin, Malmö FF. Spelade år: 2010-2013, 2017-2019. Meriter: SM-guld 2010, 2013, 2017. Supercupen 2011, 2013. Statistik: 157 matcher, 71 nollor i allsvenskan. 11 matcher, 6 nollor svenska cupen.

Med två sejourer i Malmö FF under årtiondet tar Johan Dahlin plats mellan stolparna i den här elvan. Den långe målvakten tog två guld med klubben innan han 2014 lämnade för spel i turkiska Gençlerbirliği. Efter ett par år där och i Midtjylland återvände Dahlin till MFF 2017 och tog ytterligare ett guld och var parallellt starkt bidragande till två avancemang ur Europa Leagues gruppspel de två sista åren på decenniet. Med Dahlin i målet har MFF inte slutat sämre än fyra i allsvenskan.

Johan Larsson, Elfsborg. Spelade år: 2010-2015. Meriter: SM-guld 2012. Svenska cupen 2014. Årets försvarare i allsvenskan 2014. Statistik: 149 matcher, 26 mål och 15 assist.

Kinna-sonen presenterade sig för Boråspubliken som 19-åring med två mål i sin första match för Elfsborg i allsvenskan på Borås Arena, när Halmstads BK slogs med hela 6-0. Efter det fortsatte Larsson imponera längs med högerkanten i Elfsborg och fick ta över lagkaptensbindeln från Anders Svensson 2014. Lämnade Elfsborg för Bröndby 2015 och efter en sejour i franska Guingamp är han nu tillbaka i den danska klubben, men har bara kontrakt fram till årsskiftet. Får vi kanske se Larsson i allsvenskan redan 2020 igen?

Per Karlsson, AIK. Spelade år: 2010-2019. Meriter: SM-guld 2018. Supercupen 2010. Årets försvarare i allsvenskan 2013 & 2018. Statistik: 242 matcher, ett mål & tre assist i allsvenskan. 18 matcher, ett mål i svenska cupen.

Kanske den mest pålitlige spelaren i allsvenskan under 10-talet. Mittbacken har spelat i AIK sedan 2003 (förutom en lånesejour i Åtvidaberg 2007) och har under decenniet varit fastgjuten i AIK:s mittlås. Fick också, efter 14 långa år, äntligen spräcka nollan och göra mål i en allsvensk match när han nickade in 1-0 mot Häcken på hösten 2017. Fick ta sitt andra SM-guld 2018, när han var startspelare i samtliga matcher under året när AIK bara släppte in 16 mål på 30 matcher, vilket även gav Karlsson priset som årets försvarare för andra gången under årtiondet. Förutom elfteplatsen 2010 har Karlsson inte slutat sämre än fyra under 10-talet.

Andreas Johansson, IFK Norrköping. Spelade år: 2012-2018. Meriter: SM-guld 2015. Supercupen 2015. Årets försvarare 2015 & 2016, Årets mest värdefulla spelare 2016. Statistik: 205 allsvenska matcher, tio mål & nio assist. 30 matcher i svenska cupen, ett mål.

När ”Ante G” återvände till allsvenskan 2012 var det som mittfältare, men under 10-talet var det som mittback han skulle sätta sitt största avtryck. I slutet av 2014 valde dåvarande tränaren i IFK Norrköping Janne Andersson att flytta Johansson ner i backlinjen, vilket säkrade kontraktet det året men det skulle också visa sig vara ett SM-guldvinnande drag. Peking tog guldet det året och var även nära att upprepa bedriften 2018, när man slutade två poäng bakom AIK i Johanssons sista säsong i klubben. Återvände till Halmstads BK inför årets säsong och hoppas kunna ta sig tillbaka till allsvenskan med bollklubben 2020 efter ett mindre lyckat 2019.

Nils-Eric Johansson, AIK. Spelade år: 2010-2018. Meriter: Supercupen 2010. Statistik: 224 allsvenska matcher, tolv mål & 15 assist. 22 matcher i svenska cupen, två mål.

Trots det chockartade beskedet att Nils-Eric Johansson tvingades lägga av inför säsongen 2018 på grund av en avvikelse på hjärtat var ”Nisse” liksom Per Karlsson var han en del av det otroligt stabila AIK-försvaret under 10-talet. Blev klubbens lagkapten efter att Daniel Tjernström slutade 2013 och var kapten fram till det tråkiga beskedet 2018. Var samtidigt nära truppen under guldåret och när Lennart Johanssons pokal hissades på Guldfågeln Arena gjorde ”Nisse” det tillsammans med nye lagkaptenen Henok Goitom.

Viktor Claesson, Elfsborg. Spelade år: 2012-2016. Meriter: SM-guld 2012, svenska cupen 2014. Statistik: 134 allsvenska matcher, 33 mål och 27 assist.

Dagen innan han fyllde 20 anlände Viktor Claesson som ett stort framtidshopp i Elfsborg, som hade värvat spelaren från hans moderklubb IFK Värnamo. Vann SM-guld under första året i klubben och bidrog definitivt, då han noterades för fem mål och tre framspelningar. 2015 var hans poängbästa år med elva mål och tolv assist, men hans 2016 med åtta mål och nio assist går inte av för hackor det heller som ytterforward. Flyttade 2017 till ryska Krasnodar och har efter det etablerat sig som startspelare i det svenska landslaget.

Anders Svensson, Elfsborg. Spelade år: 2010-2015. Meriter: SM-guld 2012, svenska cupen 2014. Statistik: 163 matcher, 13 mål & 15 assist.

Sveriges meste landslagsman genom tiderna gjorde också stora avtryck på allsvenskan under 10-talet. Han ledde Elfsborg till det andra SM-guldet sedan hans återkomst till klubben 2005 när de vann allsvenskan 2012 och fick även lyfta titeln i svenska cupen 2014. När åldern började ta ut sin rätt spelade han sista året i Elfsborgs backlinje och Elfsborg var stadigt med på topplaceringarna i allsvenskan under Svenssons år under decenniet, då klubben slutade topp fyra samtliga år förutom ett mellan 2010 och 2015.

Anders Christiansen, Malmö FF. Spelade år: 2016-2017, 2018-2019. Meriter: SM-guld 2016, 2017. Årets mittfältare i allsvenskan 2017, 2019. Årets mest värdefulla spelare i allsvenskan 2017. Statistik: 88 allsvenska matcher, 22 mål och 21 assist. Åtta matcher i svenska cupen, ett mål och en assist.

Gjorde ”bara” 3,5 år i Malmö FF under 10-talet, men vad gör det när man presterar som Christiansen gjorde under de åren. Tog storslam på allsvenskans stora pris 2017 och har frånsett halvåret i Gent 2018 varit en av seriens bästa spelare och kanske det mest bidragande orsaken till MFF:s framgångar i allsvenskan och Europa League under den senare delen av årtiondet. ”AC” är ofta motorn i Malmös anfallsspel och hans betydelse märktes kanske mest när han lämnade för Gent och MFF hade en tuff vår 2018.

Emil Forsberg, Gif Sundsvall/Malmö FF. Spelade år: 2012-2014. Meriter: SM-guld 2013, 2014. Supercupen 2013, 2014. Årets mittfältare i allsvenskan 2014. Statistik: 78 allsvenska matcher, 25 mål och nio assist. Tolv matcher i svenska cupen, tre mål och tre assist.

Den skicklige yttern tog sig upp till allsvenskan tillsammans med Gif Sundsvall inför säsongen 2012. Gjorde ett fint år den säsongen och följde inte med klubben ner i superettan, utan flyttade istället till Malmö FF. Var med och bidrog till två SM-guld och ett gruppspel i Champions League, där han 2014 blev utsedd till seriens bäste mittfältare efter 14 mål och fem assist under året. Har sedan flytten till RB Leipzig cementerat sig i Bundesliga och det svenska landslaget.

Markus Rosenberg, Malmö FF. Spelade år: 2014-2019. Meriter: SM-guld 2014, 2016, 2016. Årets anfallare i allsvenskan 2014. Årets mest värdefulla spelare i allsvenskan 2014. Statistik: 156 allsvenska matcher, 67 mål och 40 assist. 19 matcher i svenska cupen, åtta mål och fem assist.

”Jag har varit med om dig – jag kan aldrig förlora dig”. Det var texten till hyllningstifot i Markus Rosenbergs sista hemmamatch på Stadion och säger det mesta om anfallarens betydelse för klubben. Sedan han flyttade hem till MFF 2014 har han år efter år varit den som klivit fram för Malmö när de behövt det. 15 mål och 14 assist första året gav honom priset som årets bäste anfallare och mest värdefulla spelare och han har gjort över 10 poäng samtliga säsonger sedan dess. Hans rutin har även varit enormt viktig för MFF i Europaspelet, där han gång efter annan gjort viktiga och avgörande mål. Avslutade karriären efter 2019 och fick göra det med avancemang till slutspelet i Europa League efter seger mot FC Köpenhamn på Parken.

Tobias Hysén, IFK Göteborg. Spelade år: 2010-2013, 2016-2018. Meriter: Svenska cupen 2013. Årets anfallare i allsvenskan 2013, årets mest värdefulla spelare i allsvenskan 2014. Statistik: 187 allsvenska matcher, 66 mål och 36 assist. 24 matcher i svenska cupen, tolv mål och nio assist.

IFK Göteborg nådde inte hela vägen fram till ett SM-guld under 10-talet, men var flera gånger bra med och utmanade. Under årtiondet har också Tobias Hysén växt ut till att vara synonym med klubben som hans pappa Glenn skördade framgångar med på 70- och 80-talet. 2013 blev Hysén utsedd till både seriens bäste anfallare och mest värdefulla spelare när han smällde in 14 mål och fem assist. Hans bästa säsong rent målmässigt blev 16 fullträffar 2011 och förutom den avslutande säsongen i karriären 2018 var Hysén en pålitlig målskytt för Blåvitt. När han valde att sluta 2018 fick han, likt Rosenberg, en fin avtackning av hemmafansen.

Avbytare

Johan Wiland, Malmö FF/Hammarby

Den pålitliga målvakten har stått för fina insatser i både MFF och Hammarby under 10-talet och inkasserade två SM-guld i Skåneklubben mellan 2015 och 2017.

Rasmus Bengtsson, Malmö FF

Kom tillbaka till MFF 2015 efter sejourer i Hertha Berlin och Twente och det har blivit succé. Två SM-guld, fyra gruppspel i Europa och under de senaste åren har han varit lagets kanske viktigaste försvarare.

Anton Tinnerholm, Åtvidabergs FF/Malmö FF

Ytterbacken var en stadig pjäs i Åtvidaberg i början av 10-talet, men det var efter flytten till MFF 2014 som det lossnade riktigt. Sista året i allsvenskan innan flytten till New York City FC blev han utsedd till årets försvarare, efter att han stod för fem mål och åtta assist 2017.

Haitam Aleesami, IFK Göteborg

Ett och ett halvt år i allsvenskan kan räcka för att göra avtryck. Det gjorde Haitam Aleesami, som tog vänsterbacksplatsen i Blåvitt och missade bara en enda match (på grund av avstängning) innan flytten till Palermo sommaren 2016.

Fouad Bachirou, Östersunds FK/Malmö FF

Ännu en spelare som gjort det bra i två allsvenska klubbar under årtiondet. Kom till ÖFK 2014, då klubben låg i superettan, och var med och tog upp klubben till högsta serien och cupguldet samt den efterföljande Europaresan med ÖFK. Återupprepade det i MFF, där hans spel på mitten varit en trygg punkt för tränaren Uwe Rösler.

Celso Borges, AIK

Costaricanen tog allsvenskan med storm under de tre år han tillbringade i serien. Var en av seriens få VM-spelare 2014 och det var välförtjänt. Bidrog med mål, assist och energi på mittfältet, vilket ledde till en flytt till spanska Deportivo La Coruna i La Liga.

Magnus Eriksson, Åtvidaberg/Malmö FF/Djurgården

Hann med spel i tre allsvenska klubbar under 10-talet och har gjort avtryck i samtliga. Har gjort fina 44 mål och 36 assist på 126 matcher och bidrog starkt till MFF:s två titlar 2013 och 2014. Vann även skytteligan på 14 mål 2017.

Stefan Ishizaki, Elfsborg/AIK

Stabil poängspelare som gjorde avtryck i både Elfsborg och AIK under decenniet. Hans känsliga fot låg bakom mycket mål och assist, där hans åtta mål och åtta assist under guldåret 2012 var hans finaste notering. Avslutade karriären efter säsongen 2019.

Paulinho, BK Häcken/Örebro SK

Skyttekungen är den siste spelaren på bänken i vår elva för 10-talet. Årets anfallare och årets mest värdefulla spelare 2018 efter 20 mål och nio assist på 27 matcher. Snittade ett mål varannan match i allsvenskan under decenniet.