Fotbollskanalen tippar allsvenskan: MFF tar tillbaka guldet - tufft för nykomlingarna

OLOF LUNDH:

1. Malmö FF

2. BK Häcken

3. AIK

4. Hammarby IF

5. IFK Norrköping

6. Djurgårdens IF

7. Helsingborgs IF

8. IF Elfsborg

9. Kalmar FF

10. Gif Sundsvall

11. Östersunds FK

12. IFK Göteborg

13. Örebro SK

14. IK Sirius

15. AFC Eskilstuna

16. Falkenbergs FF

Skyttekung: Marcus Antonsson, Malmö FF

MARTIN PETERSSON:

1. Malmö FF

2. AIK

3. Djurgårdens IF

4. IFK Norrköping

5. BK Häcken

6. Hammarby IF

7. Kalmar FF

8. Östersunds FK

9. IF Elfsborg

10. Helsingborgs IF

11. Gif Sundsvall

12. Örebro SK

13. AFC Eskilstuna

14. IFK Göteborg

15. Falkenbergs FF

16. IK Sirius

Skyttekung: Marcus Antonsson, Malmö FF

MAX RICHNAU:

1. Malmö FF

2. AIK

3. BK Häcken

4. IFK Norrköping

5. Djurgårdens IF

6. Hammarby IF

7. Östersunds FK

8. IF Elfsborg

9. Helsingborgs IF

10. Kalmar FF

11. Gif Sundsvall

12. Örebro SK

13. IFK Göteborg

14. IK Sirius

15. AFC Eskilstuna

16. Falkenbergs FF

Skyttekung: Marcus Antonsson, Malmö FF

ALEXANDER MALMKVIST:

1. IFK Norrköping

2. Malmö FF

3. AIK

4. BK Häcken

5. Hammarby IF

6. Helsingborgs IF

7. Djurgårdens IF

8. IF Elfsborg

9. Kalmar FF

10. Gif Sundsvall

11. Östersunds FK

12. IK Sirius

13. AFC Eskilstuna

14. IFK Göteborg

15. Örebro SK

16. Falkenbergs FF

Skyttekung: Chinedu Obasi, AIK

ANDRÉAS SUNDBERG:

1. Malmö FF

2. Häcken

3. IFK Norrköping

4. AIK

5. Djurgården

6. Hammarby

7. Östersund

8. Kalmar FF

9. Helsingborg

10. GIF Sundsvall

11. Elfsborg

12. Örebro

13. AFC

14. IFK Göteborg

15. Sirius

16. Falkenberg

Skyttekung: Alexander Jeremejeff, BK Häcken

SVEN BERTIL LILJEGREN:

1. Malmö FF

2. IFK Norrköping

3. AIK

4. BK Häcken

5. Hammarby IF

6. IF Elfsborg

7. Östersunds FK

8. Djurgårdens IF

9. Gif Sundsvall

10. Helsingborgs IF

11. Kalmar FF

12. Örebro SK

13. AFC Eskilstuna

14. IFK Göteborg

15. Falkenbergs FF

16. IK Sirius

Skyttekung: Paulinho, BK Häcken

SEBASTIAN PEARSON:

1. Malmö FF

2. AIK

3. BK Häcken

4. IFK Norrköping

5. Djurgårdens IF

6. Hammarby IF

7. IF Elfsborg

8. Östersunds FK

9. Helsingborgs IF

10. Gif Sundsvall

11. Kalmar FF

12. Örebro SK

13. IFK Göteborg

14. AFC Eskilstuna

15. Falkenbergs FF

16. IK Sirius

Skyttekung: Marcus Antonsson, Malmö FF

JONAS HANSSON:

1. Malmö FF

2. AIK

3. IFK Norrköping

4. BK Häcken

5. Djurgårdens IF

6. Hammarby IF

7. IF Elfsborg

8. Östersunds FK

9. IFK Göteborg

10. Gif Sundsvall

11. Kalmar FF

12. Helsingborgs IF

13. Örebro SK

14. IK Sirius

15. Falkenbergs FF

16. AFC Eskilstuna

Skyttekung: Paulinho, BK Häcken

LUDWIG BILLENGREN:

1. Malmö FF

2. AIK

3. Hammarby IF

4. BK Häcken

5. IFK Norrköping

6. Djurgårdens IF

7. Kalmar FF

8. Östersunds FK

9. Gif Sundsvall

10. Helsingborgs IF

11. IF Elfsborg

12. Örebro SK

13. AFC Eskilstuna

14. IFK Göteborg

15. IK Sirius

16. Falkenbergs FF

Skyttekung: Alexander Jeremejeff, BK Häcken

JESPER THEDÉEN:

1. Malmö FF

2. BK Häcken

3. AIK

4. Hammarby IF

5. IFK Norrköping

6. IF Elfsborg

7. Djurgårdens IF

8. Östersunds FK

9. Helsingborgs IF

10. Gif Sundsvall

11. Kalmar FF

12. Örebro SK

13. IK Sirius

14. IFK Göteborg

15. Falkenbergs FF

16. AFC Eskilstuna

Skyttekung: Linus Hallenius, Gif Sundsvall

PIERRE CARLSSON:

1. Malmö FF

2. BK Häcken

3. IFK Norrköping

4. Hammarby IF

5. AIK

6. Östersunds FK

7. Djurgårdens IF

8. Gif Sundsvall

9. IF Elfsborg

10. Kalmar FF

11. Örebro SK

12. Helsingborgs IF

13. IFK Göteborg

14. IK Sirius

15. AFC Eskilstuna

16. Falkenbergs FF

Skyttekung: Alexander Jeremejeff, BK Häcken