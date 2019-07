Fransson och Larsson saknas mot Blåvitt

Senare under söndagen ställs IFK Norrköping borta mot IFK Göteborg. Då får laget klara sig utan både Jordan Larsson och Alexander Fransson.

Den förstnämnda saknades även i veckans Europa League-kval då han är nära att säljas, medan anledningen till Franssons frånvaro är oklar.

Du ser mötet mellan IFK Göteborg och IFK Norrköping på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.