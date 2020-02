Frustration bland klubbarna över ÖFK-turerna: "Man vill att det ska få ett avslut"

Turerna har under senaste tiden varit många runt Östersunds FK. Svenska Fotbollförbundets licensnämnd nekade i fjol föreningen elitlicens för allsvenskt spel 2020, men efter att ÖFK överklagade det till nästa instans gav SvFF:s överklagandenämnd besked om att föreningen beviljas elitlicens och därmed är ett allsvenskt lag 2020.

En stor anledning till att överklagandenämndens beslut var att ett utländskt bolag, numera känt som Puls8 Ltd på Cypern, lovat bidra med 15 miljoner kronor till klubben, pengar som däremot inte ännu har dykt upp. ÖFK har meddelat att avtalet är bindande och enligt Aftonbladet har det internationella avtalet tagits upp i Östersunds FK Elitfotboll AB:s preliminära balansräkning. Under kortfristiga fordringar ligger posten "ej reskontraförda kundfordringar" på 16,1 miljoner kronor, vilket enligt tidningen är pengarna från Cypern.

Mats Enquist, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll (Sef, som är klubbarna i allsvenskans och superettans intresseorganisation) följer utvecklingen gällande ÖFK, men menar att han och Sef i dagsläget inte kan uttala sig särskilt mycket om ämnet.

- Sef är inte myndighet i de här frågorna. Vi kan gärna uttala oss när vi vet hur utfallet blir, men eftersom att vi inte är en del av processen kan vi inte spekulera i rykten. Det är inte vårt jobb och är inte heller rättvist mot någon part, säger Enquist till Fotbollskanalen.

Däremot menar han att samtal förs om turerna kring ÖFK bland elitklubbarna.

- Naturligtvis pratar alla, men jag tror att de flesta klubbar är ganska vana vid att man på olika sätt har hamnat i olika situationer där rykten florerar, även om det kanske inte varit just den här situationen som är väldigt speciell. Jag tror att alla klubbar har förstått och säger samma sak ungefär, att det får visa sig. Man måste ha fakta på handen, det går inte att döma innan man vet fakta, säger han.

Har det uppstått frustration och oro bland klubbar även om ÖFK inte är fällt för något?

- Det är klart att det här finns på agendan och alla vet om det, men jag tror också att alla förstår hur svårt det är. Det har inte på något vis varit en pajkastning internt, men visst finns det en frustration och oro för vad det här innebär för hela elitfotbollen.

Det är frustration bland klubbarna också, inte bara supportrarna?

- Ja, absolut. Men jag tror att klubbarna är lite mer insatta i hur turerna är, och vi är allihop väl medvetna om att ÖFK inte är fällda för någonting och är därmed just nu en allsvensk klubb. Det var den första frågan som Licensnämnden och Överklagandenämnden avgjorde i slutet av förra året, och oavsett om man tycker det är rätt eller fel beslut så har det tagits ett beslut som alla har att förhålla sig till.

Vad tror du att klubbarna känner mest oro och frustration över vad gäller ÖFK?

- Jag tror inte att det ligger högst upp på näthinnan för någon klubb just nu, utöver ÖFK, då alla klubbar har fullt upp med att få igång sin egen säsong. Däremot tror jag att det skulle upplevas som en lättnad att få ett avslut i den här frågan oavsett vad det blir. Det är inte bra att en så stor fråga får hålla på för länge och är osäker eller oklar. Det gynnar ingen part.

Enquist fortsätter:

- Jag tror inte att det spelar någon roll om du pratar med folk från förbundet, ÖFK eller de andra klubbarna. Jag tror att alla har samma uppfattning om det. Man vill att det ska få ett avslut och veta hur man ska gå vidare, och just nu är ÖFK inte fällda. De är en allsvensk klubb, de är inte dömda för något och därför går inte Sef ut med några fördömanden som en del begär. Det är inte vårt uppdrag och vi har just nu egentligen inget att förhålla oss till annat än rykten och tredjepartsuppgifter. Vi kan i dagsläget bara hänvisa till SvFF och till ÖFK, samt till deras revisor och ÖFK:s årsmötesbeslut om bokslutet mm.

Enquist berättar däremot att Sef var aktivt i och framhävde till Svenska Fotbollförbundet att systemet runt elitlicensen bör ses över och att kraven ska skärpas på klubbarna, något SvFF:s styrelse kommer att utreda framöver med planen att lämna in ett förslag om förändringar av systemet kring elitlicensen till förbundets årliga representantskapsmöte, vilket bland annat fattar beslut om SvFF:s regelverk, i höst.

Enquist menar att sanktionen för nekad elitlicens då också kan bli förändrad.

- Då är sanktionen i dag att man åker ner en division. Då uppstår det absurda med att man inte bedöms klara verksamheten i allsvenskan, åker ner till en division där samma elitlicensregler gäller, men skulle då också tappa de allsvenska pengarna. Då skulle man ha bedömts inte klara verksamheten i allsvenskan, åka ner till en serie där man tappar de allsvenskan pengarna och få en lägre ersättning i superettan - men då inte prövas för elitlicensen i superettan förrän nästa år.

Enquist fortsätter:

- Det blir en väldigt märklig situation om sanktionen för en allsvensk klubb är att åka ner till superettan, där man rimligen inte heller borde kunna spela med samma elitlicenskrav man just inte uppfyllt - och få ännu mindre intäkter. Om man inte bedöms ha ekonomi för att spela i allsvenskan så har man rimligen inte råd i superettan heller. Men detta är principiella förändringar som rör framtiden. Vår hållning rörande ÖFK är att vi väntar in vad som händer och beslutas. Just nu får vi utgå från att ÖFK är ett allsvenskt lag och har inget skäl att vädra andra åsikter i det konkreta fallet i dag. Innan det finns ett beslut kan vi inte agera, men om det kommer ett nytt beslut kommer vi naturligtvis göra det.