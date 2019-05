Fyra spelare saknas i Falkenberg - MFF får klara sig utan Brorsson: ”Inget långvarigt”

Franz Brorsson har tagit sig tillbaka efter en längre frånvaro på grund av en infektion och var bland annat med i truppen mot IFK Norrköping senast. Han åkte dock på något litet i U21-matchen den här veckan, och är därför inte med i 19-mannatruppen som MFF åker med till Falkenberg för match i morgon.

- Inget långvarigt, men han missar den här matchen, säger Uwe Rösler.

I övrigt är det bara en spelare till som är skadad för Malmö FF: Lasse Nielsen som tidigare skadade knäet. Nielsen har dock den här veckan tagit sig ut på träningsplanen igenom för att köra enklare övningar tillsammans med fysteamet. En annan notering är att Bonke Innocent är tillbaka i en matchtrupp. Han har bara varit på bänken i en allsvensk match i vår, i den andra omgången.

Även Falkenbergs FF har tagit ut sin trupp. De saknar Edi Sylisufaj, Dominic Chatto, Mahmut Özen, och Mergin Laci. Özen och Chatto har ännu inte spelat i år på grund av sina skador, men närmar sig spel.

Mötet mellan Falkenberg och Malmö FF visas på C More Fotboll och på cmore.se under söndagen med avspark 15.00.