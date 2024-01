GÄSTKRÖNIKA: Grattis allsvenskan 100 år (men 14 år för sent)!

Det pågår ett egendomligt firande av att den folkkära allsvenskan påstås fylla 100 år. Sef (Svensk Elitfotboll) bytte ståndpunkt redan på 1930-talet och hävdar idag med bestämdhet att serien grundades 1924. Jag menar utifrån ett stort samtida källmaterial att allsvenskan startade redan 1910. Skillnaden på 14 år är som att intala en 32-årig sargad fotbollskropp att hen minsann egentligen är en talangfull 18-åring. I ett brev till Fotbollskanalens Olof Lundh häromdagen försvarar sig Sef med att det finns en samsyn med SvFF (Svenska Fotbollförbundet) och SFS (Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker) om 1924. Dessutom påstås källäget vara dåligt. Verkligen? Låt oss se efter.

Annons

De samtida källorna består av arkivmaterial, film, foton, medaljer, protokoll, tidningar, tidskrifter, årsberättelser med mera. Sammanlagt har vi närmare 1000 än 100 källor som pekar unisont mot 1910 som allsvenskans startår. Är detta ett dåligt källäge? Den mest pikanta källan har funnits framför näsan på Sef hela tiden. I sin egen 10-årsbok (1938) finns protokollet från 13 januari 1924 när Sef påstår att beslutet att starta allsvenskan togs.

Men om vi läser protokollet står ingenting om vare sig något nytt, premiär eller start. Inte ens om ett beslut! Istället används ordet "ändring". Alltså något som redan finns bör ändras. Den här ändringen skickas som motion till SvFF:s årsmöte en dryg månad senare och först nu tas ett beslut. Inte heller i årsmötesprotokollet antyds något nytt. Orden som används är istället "ändrad" och "omläggning". Samtiden är ännu 1924 enig om att allsvenskan startade 1910 och det är inte förrän en bra bit in på 1930-talet som något i blicken förändras.

Annons

En ny generation klubbledare tar vid och kapar historien i ett före och ett efter 1924. För att framställa sig själva som pionjärer och föregångarna som tramsiga. En av dem som protesterar är SvFF:s Anton Johanson. Lika älskad - och lika hatad - som våra dagars Zlatan Ibrahimovic. Men med stor integritet. Anton kräver att få in en protest mot den nya historieskrivningen i 10-årsboken. Till stor munterhet bland de nya.



Men Anton är långtifrån ensam. Den rutinerade journalisten Carl Linde gör 1932 en kort sammanfattning av allsvenskans 22-åriga historia och förlägger alltså starten till 1910. Vi kan tänka oss hans stilistiska texter som en blandning av dagens Erik Niva och Olof Lundhs. Men med tillägget att han faktiskt själv spelat allsvenskt. Så där håller det på. Den äldre generationens spelare, ledare och journalister menar att allsvenskan startade 1910. Den nya generationen menar att den startade 1924.

Annons

Den organisation som håller emot längst är SvFF. Kärt barn har som bekant många namn. Och allsvenskan, division 1 och svenska serien används ännu på 1950-talet parallellt. Detta syns både i årsberättelser och på allsvenska guldmedaljer. Designen är närmast identisk eftersom de tilldelas segrarna i samma serie. Bilderna jämför en av Gais guldmedaljer från 1922/1923 med en från IK Sleipner 1937/1938. Den enda skillnaden är att SvFF på den senare medaljen etsat in spelarnamnet.



Sef:s påstående att allsvenskan skulle ha startat 1924 är med andra ord en efterhandskonstruktion från en ny generation som i huvudsak inte var med. Mitt påstående att allsvenskan skulle ha startat 1910 bygger på en stor mängd samtida källor från de som faktiskt var med. En av de är Sef själva! Situationen är snarlik den som Hammarby IF ställdes inför häromåret när de - till slut - korrigerade sitt startår efter en likaledes stor historisk utredning.

Annons

Jag har gott hopp om att det kommer ske även med allsvenskans startår. Men just nu återstår bara frågan: varför läser inte Sef sina egna källor?

Bildförklaring: Guldmedaljen 1923.

Bildförklaring: Guldmedaljen 1923.





Bildförklaring: IK Sleipners guldmedalj från 1938.

Bildförklaring: Bild ur Nordiskt idrottslif 1909-04-07.

Bildförklaring: Rubrik i Idrottsbladet 1932-05-30.

Bildförklaring: Carl Lindes krönika i Idrottsbladet 1932-05-30.

Bildförklaring: Protokoll från SvFF:s årsmöte 1924-02-23.

Bildförklaring: Protokoll från SvFF:s årsmöte 1924-02-23.

Bildförklaring: Protokoll från klubbledarnas möte 1924-01-13.

Bildförklaring: Protokoll från klubbledarnas möte 1924-01-13.

MARTIN ALSIÖ, fotbollshistoriker och författare till boken "100 år med allsvensk fotboll" (2011)