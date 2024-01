Lundh: Protesterna och ifrågasättandet har tystnat – i Qatar är det "business as usual"

Helgens måste

Asiatiska mästerskapen i Doha i Qatar.

Helgens avstå

Inhemskt svenskt träningsmatchande som piskar i gång.

Veckans EFD-kris

EFD-basen Annika Grälls fick lämna sin position och tappade därmed även sin plats i fotbollsförbundets styrelse. Det är uppenbart att EFD sliter oerhört att få ihop verksamheten och många av medlemmarna i form av föreningar är missnöjda vilket delvis avspeglade sig i att Grälls fick kliva av. Skälet stavas pengar. Bland annat fick EFD till ett sämre sponsoravtal med Svenska Spel när man förlängde det tätt före nyår. Det talas om ett tapp på 7-8 miljoner kronor i minskade intäkter från huvudsponsorn (som gärna skryter om allt man gör för jämställdhet) och med tanke på hur tufft EFD har med intäkter är det märkbart. Annika Grälls fick ut ett budskap om allt hon gjort och sedan kan man fråga sig hur väl sådana utspel landar. Men i grunden är det givetvis tufft för EFD med medlemmar som kanske inte alltid inser att de inte uppfyller alla krav och har alla förutsättningar för att kunna öka på intäkterna rejält, och lätt hemfaller till gnäll. Samtliga föreningar som inte är dubbelklubbar har ekonomiska problem, enligt vad det talas om, och man har gått för fort fram med kostnaderna. Dubbelklubbarna stoppar in en hel del pengar i damverksamheterna, och ännu utan större möjlighet till utväxling. Varken sponsor, biljett eller medieintäkter hänger med. Återstår att se vem som blir EFD-ordförande. Kanske blir ett kort förordnande då det talas mer och mer om att trycka ihop Sef och EFD till en intresseorganisation. Jag som alltid tyckt att Sef varit för stort och kompromiss-hämmat med 32 medlemmar. Hur ska det bli nu?

Veckans nyhetsbrev

Aftonbladets Simon Bank skrev begåvat om hur den svenska fotbollspubliken tog emot olika inlägg på X. Framför allt stod han upp för Expressens Carl Bolinder och det om något var viktigt. Vanligt reporterjobb som blev ifrågasatt av svensk fotbolls mäktigaste som vet exakt vilka mekanismer som man kan få fart på. Ett reporterjobb som de flesta vill se mer av och rakt i Expressens anda av att stå på de svagas sida. Kanske konstigt att ingen på Expressen backade Bolinder, men det är en annan fråga?

Veckans svenska fotbollsprotest mot Israel

Hej! Jag vet inte om Du har en aning om vår förening, men vi har en lång historia vad gäller idrott, solidaritet och inte minst genom många års kamp för att behålla demokratin inom idrotten - vi drev frågan mot bolagisering under flera år även på RIM och vi vet alla vad som hände på Rim när frågan trots RS vilja att ta bort 51 % regeln den fortfarande finns kvar. Vi var tidigt för att bojkotta apartheidregimen i Sydafrika och startade tillsammans med Svenska Handboll. Basket och Fotbollsförbundet samarbetade med den icke-rasistiska idrotten i Sydafrika på temat Sport for all in Soweto. Nu är frågan om Sverige och världen skall ha samarbete med Israel, jag noterade dina kommentarer gällande detta nyligen. Själva har vi skrivit ett öppet till ordförande i Svenska Fotbollförbundet och bjudit in honom till ett offentligt samtal på temat: Varför bojkottas ryska idrottare men inte israeliska? (se bifogad länk. Bifogar även en länk från Insideworldfotboll.com) Igår blev jag kontaktad av SvFF presschef som informerade att de tagit del av vår inbjudan och skulle lämna svar i veckan. Bengt Frejd, styrelsemedlem i Proletären FF

Svar: Känner till Proletären men har missat ert öppna brev. Det är en fråga som kommer att växa om inte kriget i Gaza tar slut. Framför allt riskerar kriget att öka klyftan mellan västvärlden och resten av världen ytterligare. Sportens värld blir då en spegling av det.

Veckans avsked

Det är länge sedan Sports Illustrated höll den där nivån som gjorde att jag släppte allt för att få läsa ett nummer av det amerikanska sportmagasinet. Kombinationen av skickliga skribenter, vassa fotografer och en tillgång till idrottsvärlden som de flesta journalister bara kan drömma om gav reportage och intervjuer av högsta klass. Lägg till en del skarpa krönikor och insikter från en redaktion med resurser och kunnande så hade man ett magasin som jag läste från start till mål. Nedrustningen av Sports Illustrated började när Time Warner sålde magasinet och det var givetvis en spegling av hur hela den här marknaden förändrats. Sakta men säkert har kvaliteten och genomslaget rasat och de negativa rubrikerna (avskedad personal, AI-artiklar under påhittade bylines, ständiga utköp). I veckan blev alla av de kvarvarande uppsagda. Bråk om en licensbetalning kring varumärket är grunden och det är svårt att veta om magasinet som mest är digitalt studsar tillbaka. Tveksamt. Under några år har en klassisk institution fallit samman.

Veckans barnarov…?

Jonah Kusi-Asare, 16, och Lucas Bergvall, snart 18, är hett eftertraktade ute i Europa. Det är idel stora klubbar som cirklar kring talangerna. Klart att det är svårt att hålla emot för AIK och Djurgården när det erbjuds enorma summor och spelarna själva kan bli ekonomiskt oberoende i samband med en flytt till utlandet. Ändå lite tråkigt att de inte kan få gör mer avtryck i allsvenskan innan de flyttar.

Veckans kommande gästspel

Danska Play The Game är en ambulerande konferens som tar sig an sportens värld. Den har funnits sedan i slutet av 1990-talet och med några års mellanrum träffas forskare, journalister och representanter från en del av idrottens organisationer under några dagar. Min premiär var sommaren 2022 i danska Odense och det var lärorikt och spännande att ta del av en rad samtal och föredrag. I år är konferensen i Trondheim i början av februari och jag ska vara med och tala om sportjournalistikens framtid: ska vi vara aktivister eller journalister? Inför konferensen gjorde jag en intervju med Play The Game. Det är tyvärr svårt att vara vida optimistisk inför sportjournalistikens framtid.

Veckans namnskifte

Warner Bros. Discovery byter namn till TNT Sports i USA. Något som redan skett i Storbritannien och Irland. Sverige, också?

Veckans Sef-brev

Hej Olof Såg det du skrev om Allsvenskan 100 år. Det där är en diskussion vi haft i några år nu, med privatpersoner som hört av sig till oss. Oftast hävdar de faktiskt att Allsvenskan är ännu äldre än 100 år. Av förklarliga och naturliga skäl finns inte saker från den här tiden dokumenterade på samma sätt som idag men vi på SEF är tillsammans med SvFF och Sveriges Fotbollshistoriker och statistiker (SFS) trygga i att Allsvenskan bildades och startade just 1924. Svenska Serien, som du nämner i din krönika, fanns redan innan dess, och det var också via Svenska serien som man blev svensk mästare. Från 1924 och fram till 1930 spelades Svenska Serien och Allsvenskan parallellt med varandra och inte förrän just säsongen 1930/1931 blev mästaren i Allsvenskan samtidigt också svensk mästare, eftersom serien först då fick SM-status. Med vänlig hälsning, Robert Johansson, kommunikationschef Sef

Svar: Jag delar fotbollshistoriker Martin Alsiös bild att allsvenskan är äldre än 100 år och att den snarare grundades 1910. Något Alsiö beskriver bra i boken 100 år med allsvensk fotboll men jag inser också att maskineriet rullar och att det 1924 präglas in.

Veckans riskkapitalister

CVC Capital och Blackstone är kvar i kampen om att investera i den tyska ligans rättighetsbolag. Detta trots att svenska EQT ska ha haft det bästa budet, enligt Reuters. EQT erbjöd 11 miljarder kronor för 7,9 procent av ett nystartat bolag som skulle ta hand om mediarättigheter och kommersiella rättigheter i 20 år. DFL-ledningen valde bort EQT efter en presentation och nu återstår de andra två aktörerna.

Veckans skandinaviska koloss

FC Köpenhamn ska spela åttondelsfinal mot Manchester City i Champions League och en hel del av klubbens spelare är attraktiva för försäljning. Inte minst svenska supertalangen Roony Bardghji som tillskrivs ett värde på x miljoner kronor. Lägg till att FCK:s framgångar ger ökande intäkter även på andra plan. I veckan förlängde man tre sponsoravtal med några stora partners som varit med länge. ”Det är inte normalt”, konstaterade FCK-direktören Jacob Lauesen.

Veckans värvning

Viaplay lockade i veckan tillbaka Erik Westberg som ny sportchef för bolaget i Sverige. Tyvärr för TV4:s del, då han gjort ett bra jobb hos oss under åtta år och det är alltid smärtsamt att se en vass chef lämna. För egen del har jag uppskattat kombinationen av vision och driv men även en nyfikenhet kring exempelvis journalistik. Med tanke på ovan går det att förstå Viaplay som därmed tar tillbaka Westberg tio år efter att han lämnade koncernen efter OS i Sotji.

Veckans journalistik

DN:s Jens Littorin har återigen gjort en djupdykning i den del av den svenska fotbollen som har samröre med misstänkt kriminalitet. Intressanta och deppiga kopplingar som visar svårigheterna i skarven av idrottens och samhällets olika regelverk och hur svårt det är att bevisa vad som skett.

Veckans sponsorjakt

Uefa är ute efter att hitta sponsorer till Champions League för damer med start 2025. Det handlar om femårsavtal men man är även ute på jakt efter sponsorer till EM för damer och en del av U-turneringarna. Återstår att se hur det blir med sponsoravtalen, sedan tidigare har Uefa (och Fifa) efterlyst större satsningar från både företag och mediabolag. Författaren och journalisten Flo Lloyd-Hughes skrev i Sportbusiness i veckan om tillväxten i damfotboll (och idrott) och lyfte frågan om det är en hållbar tillväxt. Hon pekar på att det kan vara en bubbla. Bland annat har Dazn lagt ner planerna på att låsa in majoriteten av matcherna i damernas Champions League bakom en betal-vägg. Skälet är att det inte verkar finnas samma starka vilja att betala för matcher som kring herrfotboll.

Veckans Göteborgs-motion

På måndag har fotbollsförbundet styrelsemöte och i samband med det kommer ett förslag från SvFF och Sef kring hur man ska bemöta kravet från Göteborgs FF om att Sef ska dela med sig av intäkterna. Då får vi se vad parterna erbjuder rebellerna i Göteborg.

Veckans läsning

Har inte gett mig i kast med Henrik Berggrens trilogi om Sverige under andra världskriget förrän nu. Bara läst första delen, men det är ett oerhört jobb som Berggren gjort. Väl skrivet, väl researchat och väl presenterat.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Mycket jag funderar på kring landslaget och vem som ska bli förbundskapten, det är känslan att SVFF ofta tittar på erfarna kanske lite gammalmodig tränare eller landslagsspelare med rutin. Men de yngre spelarna som kommer in i landslaget har en helt annan skola ifrån akademier osv och vi har fått mer moderna spelare. Är det inte rimligt att kanske titta efter tränare som också är mer modernare som gått lite samma väg men också har erfarenhet på elitnivå och dessutom gör bra resultat. Ett namn som jag själv tänker på är Dali Savic. Har SvFF ens koll på denna typ av tränare? Har media koll på honom? Jag tycker Dali är super intressant, nu är han på Gibraltar och tagit poängrekord i högsta ligan med ett beräknat bottenlag. Han har ju ett förflutet i BP ungdomsakademi där han har utbildat spelare och någon enstaka finns med i landslaget idag, som exempelvis Viktor Gyökeres. Årets tränare något år i superettan om jag inte minns fel. Min undran och fundering är väl om SvFF behöver förhålla sig till vissa kriterier, som antingen ta tränare som vunnit allsvenskan alt. Varit landslagsspelare. Om det behöver vara någon som är känd för svenska folket. Tänker om det finns en viss ram/box som SvFF måste hålla sig inom när man ska välja en förbundskapten.Och om det finns, finns det risk att man går miste om moderna tränare som kanske är bra skolade likt spelarna som kommer upp? Då tänker jag på Dali som exempel. Ha det gott. mvh Johan

Svar: Fotbollskanalen skrev om Dali Savic rätt nyligen och gjorde en stor intervju med honom. Om SvFF gör det? Jag utgår från det men tror inte han är högt på någon lista sett till att han ännu så länge saknar meriter högre upp. Nu är inte SvFF öppet varken om kravprofil eller lista på kandidater men det är uppenbart att man ser uppdraget som förbundskapten som kortare än tidigare samt med mer uttalade krav. Man kan inte säga att Olof Mellberg har enorma meriter som tränare, men uppenbarligen såg SvFF något i en kombination av honom och Tony Gustavsson.

Veckans Leeds United

Preston North End på hemmaplan söndag. Leeds trupp är tunn och skadedrabbad, men det är bara tre poäng som gäller.

Veckans låt

”It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock’n’Roll” – AC/DC.

Veckans siffra

2. Antalet klubbar som Los Angeles FC köpt i Europa. Först Wacker Innsbruck och nu klassiska Grasshopper som är Schweiz äldsta klubb. Sedan tidigare samäger man Racing de Montevideo ihop med Bayern München.

Veckans poddgäst

Fredrik Holmberg är gäst och Gais-tränaren talar om förväntningarna när den klassiska klubben nått allsvenskan igen, om hur man ska hänga kvar, om att jaga nyförvärv som inte bara vill ha pengar och om vad som är förklaringen till framgångarna. Det finns en bit över 420 poddintervjuer sedan tidigare och du hittar dem alla här. God lyssning!