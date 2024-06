Tyskt lyckorus – men det var bara Skottland

Lundhs blogg

Inför den tyska EM-premiären i München fanns en rejäl anspänning. Hur bra är landslaget egentligen. Kan Toni Kroos lyfta det? Får Julian Nagelsmann till den rätta elvan och en taktik som fungerar? Efter överkörningen av Skottland är det bara lättnad och glädje.

I TV-sändningar. I tidningar. Bland supportrarna som fick en kväll att minnas och det över hela Tyskland. Även i lilla Blankenhain (9000 invånare) där Englands EM-trupp håller till hade man en fanzone med öl, korv, tysk techno och storbildskärm. Allt för att vara en del av festen.

Klart att det bidrog att det var en fredag kväll, men tyskarna höll inte igen när de fick chansen att fira en triumf. De tyska supportrarna som höll i gång sent utanför mitt hotell i Weimar verkade inte vilja sluta sjunga, skråla och sänka öl på öl. Det var tryck i fanzones över hela Tyskland.

Man vill upplysa dem om att det var Skottland som stod för motståndet. Eller motståndet är fel ord. Det skotska landslaget har inte gett ett så blekt intryck på länge. De underpresterade och matchen var över efter mindre än 20 minuter när Jamal Musiala bombade in 2-0 nättaket.

Innan det hade Florian Wirtz skickat in 1-0 på ett skott om Angus Gunn fick händerna på men bara kunde styra via stolpen och in i mål. Det var klasskillnad över hela planen när Tyskland kontrollerade matchen mot ett lågt stående Skottland som aldrig kom ur de blocken. Och inte ens fick försvaret att fungera.

Deppigt för skottarna som hade hoppet inför. Ett tröstmål via tyske backen Antonio Rudiger självmål gjorde att de skotska supportrarna, som klokt nog tagit ut segern i förskott, åtminstone fick något att jubla över. Fascinerande att Skottland gjorde mål utan ett enda skott på mål.

Tyskland får fira på, men det kan bli baksmälla när man stöter på svårare motstånd i nästa match. Sedan kan man inte klandra tyskarna för att de tar vara på tillfället. Efter att ha åkt ut i gruppspelet i både VM 2018 och 2022 samt blivit utskickat av England i åttondelen 2021 så har det varit tunga år.

Fotbollskanalen On Tour – Deutschland Spezial är i full gång. Lördagens avsnitt hittar ni via denna länk. Det blir dagliga rapporter i poddformat under hela EM.

Gillar verkligen att det stramas upp kring vem som får tala med domaren. Lagkaptenen räcker.

Helgens krönika, som finns via denna länk, handlar om att de mindre lagens möjligheter är det som är EM och landslagsfotbollens charm. Där finns även EM-tips och en del annat.

Ungern kliver in i EM i ett möte med Schweiz. Ska det ungerska landslaget kunna leva upp till den potential som klistrats på laget? Och kanske då främst till Liverpools Dominik Szoboszlai som via Red Bull-koncernens lag klättrat (Liefering, Salzburg och Leipzig) och nu är i Premier League.

En spelare Erik Hamrén möjligen kan ha en del mardrömmar kring efter att hans sena mål skickade Ungern till EM 2021 och därmed såg till att Hamréns Island missade. Szoboszlai är tongivande i ett ungerskt landslag som under förbundskapten Marco Rossi ryckt upp sig rejält.

Efter att ha dominerat fotbollen i världen både på 1930- och 1950-talet föll den ungerska dominansen samman. Det blev några VM-gruppspel 1978, 1982 och 1986 men långt från medaljerna från tidigare epoker. Det dröjde 30 år innan Ungern tog sig till EM 2016 och i sommar är det tredje raka mästerskapet.

Man nådde åttondelen 2016 men Belgien var för starkt där och i EM 2020 blev det respass efter två kryss och en förlust i en rysargrupp med Portugal, Frankrike och Tyskland. Därefter gick man obesegrat genom EM-kvalet och vann gruppen före Serbien plus att man hänger kvar i Nations Leagues A-division.

Ungern har bara förlorat en match på de 18 senaste och kommer in i EM med förväntningar om något mer. Det finns en hel del rutin från Bundesliga i form av Peter Gulacsi i mål och den tyskfödde backen Willi Orban plus Roland Sallai och landslaget har hela tiden tagit kliv.

Mötet mellan Schweiz och Ungern är lite en kamp om vilket lag som ska utmana Tyskland i grupp A. Schweizarna har haft ett oerhört 2000-tal där man tagit sig till fem raka VM efter att man missade 2002 och spelat fem av sju EM, varav de tre senaste. Som bäst har man EM-kvarten 2021 där man åkte på straffar mot Spanien.

Även om kvalspelet till Tyskland var skakigt och det var hårda ord mellan Granit Xhaka och förbundskapten Murat Yakin kommer en del av de schweiziska spelarna till EM efter starka säsonger. Inte minst Xhaka som vann dubbeln med Bayer Leverkusen men även Yann Sommer i Inter och Manuel Akanji i Manchester City har gjort det bra och vunnit titlar.

Återstår att se om de skiften Yakin gjort räcker mot Ungern? Eller om generationen som vann u17-VM 2009 har gjort sitt bästa i mästerskap. Klart att det är en öppen match och bägge landslagen måste se möjligheterna att bli tvåa efter att ett svagt Skottland blivit överkört i premiären.