Lundh: Skottlands sak är vår

EM-premiären Tyskland-Skottland på en skärm i Weimar. Presskonferenser inför Serbien-England lördag som sedan ska följas på plats i Gelsenkirchen söndag.

Uefas domaransvarige Roberto Rosetti förklarade inför EM att publiken ska få information om bakgrunden till VAR-beslut. Det är uppenbart att VAR har uppförsbacke och nu försöker man ta efter VM i Australien och Nya Zeeland där man också informerade om beslutens grund. Oavsett vad man tycker om VAR borde publiken fått information långt tidigare. Återstår att se hur det påverkar upplevelsen av VAR. Klart att Rosetti har ett jobbigt uppdrag att få alla att se positivt på

Fifpro drar Fifa inför rätta i Europadomstolen med tanke på nya klubblags-VM. Det är 32 klubblag som ska spela en utökad version av turneringen i USA 15 juni till 13 juli 2025. Fifa har lockat klubbarna med stora prispengar, men det är mycket som är oklart kring de löftena då man ännu inte sålt mediarättigheterna. Det internationella spelarfacket Fifpro, som backas av det engelska och franska spelarfacket, är missnöjt för turneringen tar av den lilla ledighet som många spelare har. Matchkalendern passerar en ”tipping point” menar Fifpro som lånar begrepp av klimatforskare. Det är Jean-Marc Bosmans tidigare advokat Jean-Louis Dupont (som även jobbade för Superligan) som hjälper spelarfacket. Tidigare SvFF-juristen Christine Stridsberg skriver på Linkedin om vad Fifpro formellt skjuter in sig på. Klart att Fifa-basen Gianni Infantinos projekt svajar. Bara i Real Madrid-tränaren Carlo Ancelottis utspel om att klubben inte skulle delta och som sedan ändrades går det att läsa in en del.

Franska Ligue 1 börjar 16 augusti. Ännu är inte något klart med en försäljning av rättigheterna för kommande säsong. Om inte Bein Sports eller Dazn köper till ett pris som Ligue 1 vill ha kan det bli matcher på en egen plattform. Detsamma gäller Ligue 2 men där har ligan skickat ut rättigheterna till ett nytt anbudsförfarande.

Grupp A: 1. Tyskland 2. Ungern 3. Skottland 4. Schweiz

Grupp B: 1. Spanien 2. Kroatien 3. Italien 4. Albanien

Grupp C: 1. England 2. Danmark 3. Serbien 4. Slovenien

Grupp D: 1. Frankrike 2. Nederländerna 3. Polen 4. Österrike

Grupp E: 1. Belgien 2. Ukraina 3. Slovakien 4. Rumänien

Grupp F: 1. Portugal 2. Turkiet 3. Tjeckien 4. Georgien

Åttondelsfinaler: Ungern-Kroatien 2-1, Tyskland-Danmark 3-1, England-Polen 3-0, Spanien-Tjeckien 2-0, Nederländerna-Ukraina 2-0, Portugal-Italien 3-0, Belgien-Serbien 2-0, Frankrike-Turkiet 3-0.

Kvartsfinaler: Spanien-Tyskland 2-0, Portugal-Nederländerna 2-0, England-Ungern 2-0, Belgien-Frankrike 1-3.

Semifinaler: Spanien-Portugal 2-1, Frankrike-England 2-0.

Final: Spanien-Frankrike, 1-3.

Hej Olof, Nu är det BP i Höllviken som ” stör ” igen - vill bara skicka ett bevis på att mer träning ger tydlig effekt. Höllvikens P89 - vi tog in landslags hjälten Niclas Nyhlén ( Larsson ) vid 11 års ålder och ökade på träningen från två pass / vecka till fyra pass. Fem år senare SM final mot BP. Tyvärr förlust 1-3 mot ett väldigt starkt BP ( Nordfeldt, Ekdahl, bröderna Albornoz mfl väldig duktiga spelare. Så jag håller helt med Tobias Grahn i detta fall. Björn

Hej! Vill bara belysa vad skönt det var att höra någon som äntligen förstår varför vi i Sverige hamnat efter och som sätter fingret på problemet i dagens poddavsnitt. Allt i livet handlar om att lägga ner tid om man vill bli bra på någonting och där ligger Sverige efter. Det är ju inte ett tillfällighet att BP och Malmö får fram mest och bäst. De tränar mest och med bäst tränare. Eller att Kineserna blir bästa på pingis, de tränar ju ofattbart mycket timmar redan från ung ålder Mvh Edvin

Svar: Mejl apropå veckans poddintervju med Tobias Grahn. Där ex-proffset dragit i gång en egen akademi i Karlskrona vilket lett till debatt.

Efter att Pontus Jansson informerat Malmö FF om att han fanns i en förundersökning svarade klubben med att ställa över honom i mötet med BP och inledde samtidigt en utredning. Nu är den klar och det slutade med att MFF tar Janssons kaptensbindel (han är vice kapten) på obestämd tid och har även infört ett antal disciplinära åtgärder. Vad det är avslöjar inte klubben. Då blir det också svårt att bedöma rimligheten i reaktionen. Men man kan konstatera att det kan svaja i när Malmö FF gör bedömningar av hur spelare uppträder. Från Martin Olsson till Sergio Pena och nu Jansson. Klart att man hade velat höra huvudpersonen om hur han ser på vad som skett och de disciplinära åtgärderna. Det kommer säkert, då Jansson knappast är någon som duckar frågor när det väl är dags. Om nu inte Malmö FF har synpunkter på vad han får säga eller inte säga. Men det räcker knappast med att höra vd:n Niclas Carlnén om hur Jansson uppfattat klubbens åtgärder.

MFF Support har under huliganchattarna inte uttalat sig. Däremot verkar det vara splittrat bland supportrar till Malmö FF hur man ska se på händelserna och hur klubben hanterat det. Oavsett får man intrycket att en majoritet av supportrarna stödjer Jansson.

Adidas med Jude Bellingham. Kanske en jinx av Englands stora stjärna, men den är mäktig.

En av Liverpools amerikanska ägare vill se Premier League-matcher i utlandet. Tom Werner hoppas få se en omgång spridd i flera länder. Något även Serie A har planer på.

Om du som journalist inte vet vem som har provocerat fram kriget i Ukraina Iraq Syrien Libyen Jugoslavien då borde du byta jobb redan idag. Nikolic

Svar: USA har garanterat gjort en hel del felaktigheter, men Ryssland är ett gäng hästlängder före. Jag slutar inte som journalist bara för den uppfattningen.

Veckans starka EM-film

Spelarna i Ukrainas landslag som spelar EM i Tyskland visar upp sina hemstäder. Kriget har satt svåra spår.

Veckans premiär

Fotbollskanalen On Tour – Deutschland Spezial. Bara att haka på när vi ger en start på varje morgon under EM.

Tja! Blir så jävla förbannad på denna urdumma idé att Sverige ska spela attraktiv fotboll. Lyssnade på din podd med JDT nyss, han menar att fotboll är en underhållningsbranch och att man måste anpassa spelet därefter. Vem FAN är det som tutat i denna idé i förbundet? Vinster MÅSTE vara överodnat. Jag kan garantera er att 99% hellre ser Sverige vinna än att spela underhållande. Vill man se på underhållning kan man titta på en serie eller gå på tivoli. Finns det inte någon underhållning i att gå vidare till VM på 0-0 på ett kokande San Siro? Spela 0-0 mot Spanien som gjorde att vi vann gruppen i EM:et efter? DET är underhållning. Spela modern fotboll är skitsamma men VINN bara. Jag går på fotboll för att vinna mot Portugal, inte för att förlora med 4-2 och tycka ”shit vilken ROLIG match”. Och varför kan inte defensiv fotboll vara underhållande? Och nej jag är ingen konservativ 65-åring. Jag är en helt vanlig 25-åring som är trött på detta jävla TRAMS! Mvh Erik

Jag förstår verkligen inte er kritik mot Jens Cajuste. Bortsett från Isak och möjligtvis Lindelöf tycker jag att han är bäst på plan både mot Danmark och mot Serbien. Han är klockren, både offensivt och defensivt. Tycker han är nyckeln i mycket av vårt anfallsspel - han löser situationer som få andra kan - och han löser saker defensivt med sin snabbhet och fysisk som Augustinsson definitivt inte hade gjort. Därtill tycker jag att han värderade ytterligare lite bättre i Serbien-matchen. Jag har sett varje minut Cajuste har spelat i Napoli, även där sticker hans fysiska förmåga ut men man stör sig lite på att han värderar lite dåligt och blandar och ger lite rent tekniskt. Men i de tre avslutande matcherna på säsongen (han startade alla tre) tyckte jag att han gjorde det bättre, och den formen har hållit i sig över landslagssamlingen. Jag såg Serbien-matchen live och var rädd för att jag hade missat något, men har nu sett matchen på tv också och kan konstatera att min bild av hans match stämde. För mig är det helt självklart att Cajuste är det bästa alternativet på vänsterbacken, finns ingen som är i närheten lika bra i den rollen. Sen vill jag även säga någonting om matcherna i sig. Jag tycker vi gör bra matcher. Vi gör en jättebra match mot Serbien, men vi gör enkla defensiva misstag och är inte spetsiga nog framåt. Det är kanske inte jättekonstigt att det brister i arbetsfördelningen ibland med tanke på att det är ett helt nytt spelsätt och att spelarna inte har spelat många minuter tillsammans. Danmark och Serbien är ju mer samspelta, det är ju den stora skillnaden mellan Sverige och de nationerna just nu. Det här behöver bara få ta tid. Jag har under min livstid (född 94) aldrig sett ett lag som jag tror så här mycket på. JDT verkar mer ambitiös än tidigare förbundskaptener. Han spelar spelarna i roller som passar dem snarare än att pressa ner alla i en bestämd form. JDT verkar dessutom ha bättre koll på vad som egentligen är de olika spelarnas kvaliteter. Tycker det blir mer och mer uppenbart med vare beslut han tar. Tycker det känns mer seriöst än under Janne, och då gillade jag Janne mer än de flesta. Jag bryr mig inte speciellt mycket om fotbollen är underhållande eller ej, men det JDT implementerar är vägvinnande, det är jag helt övertygad om. Försvarspelarna är bra nog för att spela på det här sättet, det är inte individerna det är fel på. Sen kommer vi alltid ha svårt att konkurrera med de allra bästa lagen, men så kommer det vara oavsett vilket spelsätt vi väljer. Jag tycker såklart att fotboll, speciellt landslagsfotboll, handlar om resultat. Med det sagt måste man ju kunna ta ett vidare perspektiv också. Matchbilden i båda matcherna är ju bra. Tror till exempel inte Danmark och Serbien är nöjda med matcherna spelmässigt. I det långa loppet föder bra spel bra resultat, och det såg ju onekligen bra ut. Det låter kanske korkat men Sverige är bättre än Danmark och Serbien bortsett från enstaka, direkt avgörande, situationer. Trots resultatet måste man kunna våga säga det. Hade arbetsfördelningen stämt bättre så hade ju Sverige vunnit de här matcherna. Tror heller inte ett dugg på att motståndarna skulle gå på halvfart på något vis, gör du det på den här nivån har du inte en chans överhuvudtaget (se Sverige mot Azerbajdzjan). Sen kan ju unika situationer göra att motivationen ökar, men båda våra motståndare gick in i de här matcherna till 100%. Spelare på den här nivån klarar liksom knappt av att förlora på träning, bara tanken på att de skulle gå in halvhjärtat inför en landskamp med fullsatta läktare är skrattretande. Allt gott, Alexander

Bara jag som vill sparka JDT? Sjukaste laguttagningar ever och 3 förluster av 4 möjliga mot mediokert motstånd med 10 Insläppta. Ge oss en försvarsgeneral i badtofflor som inte pratar engelska på presskonferenserna. Pinsamt. Hade jag fått välja hade jag gärna bytt redan idag. Lägg ner man-man försvaret. Ge oss en förbundskapten som inte bara snackar om shining. Svagt av Janne Bitter att inte vara på plats. Varför spelar man inte med bästa 11 där spelarna brukar spela? Spela Cajuste där han ska spela. Spela Hugo L. Spela Foppa från start. Spela Isak från start. Spela Holm från start. Varför trixar han och håller på? Ge mig Mellberg //Anders

Stort tack för boots on the ground! Ni gör en jätteinsats för mitt intresse för landslaget. Lägg aldrig ner. Jag tror Thomasson blir kortvarig. Känns som som förbundet går gått all in på Thomassons flärd och storkukslugn. Han är en streber med prioriterat mål att bygga sitt egna varumärke som tränare. En ”vanlig” förbundskapten hade fått utstå mycket mer kritik, efter en sån här resultatrad. Ett spel med för hög risk sett till de defensiva spelarnas kvalitet. Talande att Danmark och Serbien nu ”är på en helt annan nivå”. Det blir några förlorade år. Förbundet gick på bluffen. /Isse

Drömmer vi för stort? Vad svårt det är när vi har så många offensiva bra spelare man vill klämma in Jag förstår att detta är väldigt offensivt men oj vilka möjligheter. Se. skulle väl en del lösa sig om någon verkligen lyfte sig ännu ett steg och blev en riktigt stor stjärna A Isak/M Ishak Gyökeres Kulusevski Svedberg/ J Karlsson Hugo L/ Nanasi Bergwall/ Forsberg Cajuste/ S Dahl VNL/M Danielsson Hien/Pontus J E Krafth/E Holm Olsen/ Widell Zetterström ?= Svanberg G Nilsson Augustinsson M Olsson Perez Vinlöf Elanga S Gustafsson Saletros //JJ

Hej Olof! Kan inte låta bli att peka på att Fotbollskanalen verkligen sticker ut med att från början ständigt hacka på det mesta Jon gör och säger. Visst är vi alla fotbollsfantaster oroliga för att landslaget är inne i en svacka men lyssnar man på er är allt tränarens fel. Enligt mitt tyckande så är det endast Isak och Jens C som visat att de håller hög klass under senaste samlingen och det är väl också de som fått mest speltid på hög nivå under senvåren tillsammans med Hien (som jag håller med om att han blandar och ger i landslaget än). Hur kan ni bedöma att Hugo L gjorde en bättre insats än Jens Cajuste? Enligt mig har Hugos bägge halvlekar under samlingen varit en stor besvikelse och han har sett långsam, för omständig ut med många bolltapp som resultat. Detta har också tyvärr varit fallet i klubblaget efter hans skada vilket lett till lite speltid. Jag tycker Simon Banks krönika efter matchen igår summerar en mer balanserad syn på landslaget. Nu håller jag tummarna för att Viktor Gyökeres blir hel, Jesper K blir startspelare igen och tar över på vänsterkanten där jag tycker Elanga under samlingen visat att han behöver utveckla kvaliteter förutom sin snabbhet, Emil Holm får vara frisk en längre period. Då får vi ett lag med högre kvalitet. Sen får det gärna dyka upp en ny talangfull mittback😀. Hälsningar

Göran

Hej, När ni och andra de senaste åren diskuterat att detta landslag är svagt (förvisso sant) så är det en viktig fråga som sällan berörs, nämligen att detta landslag är extremt ungt. Igår var det bortsett Robin Olsen endast en spelare över 30 i startelvan, och han (Emil Forsberg) kanske inte ens är ordinarie längre. De tongivande spelarna är långt ifrån sin peak ålder som fotbollsspelare. Alexander Isak är närmast rutinerad i sammanhanget och han är bara 24. Vigge är inte ens 30, och mittbackar är som målvakter dvs de blir bättre när de passerar 30. De bästa landslagen är de där många spelare är kring 30, oftast äldre (Italien 2021 hade en backlinje där de flesta var närmare 40 än 30). Det svenska landslaget kommer peaka 2026-2030. Med vänlig hälsning, Ludvig

Jag tycker det är helt fel att inte spela med bästa spelare i matcherna. Försvaret är en katastrof. Den sk nya offensiva fotbollen saknar ju förutom Isak helt förmåga. Mycket tråkigt att allsvenskans bäste offensiva kreatör ställs utanför laget. Hälsar

Hasse

Att Hien hela tiden får nya chansen kan man inte tolka annat än att alternativen är för dåliga Hiens försvarsspel imponerar sällan, ändå får han ständigt nya chanser. Nu gick Ekdal sönder och Starfelt har hela tiden varit en reserv. Helander och Nilsson har stekts. Inga nya har kommit fram. Lagerbjelke som snabbt försvann. Är det så man ska tolka det? För varför envisas både Janne och Jon att spela Isak Hien? Med vänlig hälsning, Anders

Hej och tack för bra podd! Är inte detta den enda rimliga vägen framåt i höst; JDT får pudla och inse att 5-3-2 är det enda rätta: Olsen - Holm-Krafth-Hien-Vigge-Augustinsson - Hugo-Cajuste – Dejan Isak-Gyökeres Bra, va? // Alex

Hejsan Lite reflektioner angående senaste matchen. Tre årtiondens väntan över känns det som. Tillslut roligt att se Sverige spela fotboll, speciellt första halvan av andra halvlek. Kommer inte på att jag sett en svensk speluppbyggnad som är så bra överlag (ej i slutet av matchen dock), och då har jag följt landslaget i snart 30 år. Har sett Sverige spela bra förut vid vissa tillfällen (älskar ex. Kristoffer Olssons spelförståelse), men detta ser onekligen lovande ut. Imponerad av Olsens spel med fötterna också, verkligen positivt att se. En possession speluppbyggnad från backlinjen längsmed marken, även när motståndarna pressar högt, kommer innebära risker såklart, men behöver nödvändigtvis inte innebära färre vinster överlag. Många journalister är oroliga för de ytor som öppnas upp, och det kan vara en nackdel vid bolltapp såklart, men då ska man komma ihåg att målchanser för motståndarna inte saknats tidigare årtionden. Ofta har Sverige varit extremt tillbakapressade när vi mött likvärdiga eller bättre nationer (inte alltid, men oftast) och siffrorna har då hållits nere av bra målvakter, kämpainsatser och oskärpa i avsluten. Detta gällde både under Henke, Ljungberg och Zlataneran, liksom under hela Jannes ledarskapsperiod (betyder inte att han är en dålig tränare eller att vi haft dåliga spelare, bara att iden om grundspelet och speluppbyggnaden varit sådant att matchbilden påverkats). Håller inte med dem som vill se vinst framför allt annat, även om jag har respekt för dem 😉. Jag vill se bra fotboll (inte bara en Zlatan som trollar fram en seger från ingenstans 😉) och fin fotboll har i princip oftast varit motståndarens fotboll, även när vi mött likvärdiga eller något "sämre" nationer (jag vet för jag har sett många av Sveriges matcher sedan VM 94, inklusive träningsmatcherna). Vinsterna tror jag kommer komma med tiden. Starten av 5-0 matchen mot Bulgarien, EM 2004, är ett bra exempel på klassiskt svenskt spel. Bedrövligt 😉 fram till Ljungbergs 1-0-mål, sedan betydligt bättre. Men hade Bulgarien gjort första målet hade det kunnat sluta illa Ett orosmoment dock: Spelarnas trötthet i slutet av matchen. Många felpass och felvärderingar ledde till att Danmark tog över (min analys) Mvh Mikael

Svar: Det är inget snack om att herrlandslagets omstart engagerar. Inte heller att det är olika åsikter, från att vilja kicka JDT till att Fotbollskanalen On Tour gör fel som jagar JDT. Jag kommer alltid prioritera resultat före spel, men i den bästa av världar kan man kombinera det.

Australien släppte inte in ordförande för det palestinska fotbollsförbundet när länderna möttes i VM-kvalet i veckan. En teknikalitet ska ha legat bakom att ordföranden Jibril Rajoub inte blev insläppt i Australien inför matchen. Australien vann med 5-0 men Palestina är vidare till nästa omgång som lottas 27 juni. Omar Faraj startade för Palestina men blev utbytt vid 4-0 efter 59 minuters spel. Moustafa Zeidan hoppade in i den 66:e minuten.

Veckans låt: ”No Scotland No Party” – Nick Morgan. Skottarnas inofficiella EM-låt.

Andrea Möllerberg tog över som generalsekreterare på fotbollsförbundet i november 2023 och talar om att ta tuffa beslut, om att SvFF kan behöva spara ännu mer, om hur det såg ut på förbundet när hon tog över och om att känna sig trygg trots att det blåser.