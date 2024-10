Trist med MFF:s tokdominans - och på sikt hotar den allsvenskan

Helgens måste

Ett dopp i Medelhavet. Har tagit några dagar ledigt för en sväng till Ligurien för att fånga det sista av sommaren. Möjligen är det ett måste att ha koll på en del fotboll via skärmar fredag kväll, men jag får se. Kanske lockar något annat?

Helgens avstå

Arbete.

Veckans ordförandestrid I

I mitten av augusti träffades representanter för Nordens sex fotbollsförbund i Ålborg för att prata samverkan och arbete internationellt. En av frågorna som var uppe, om än mer informellt, var hur man ska göra till våren när Karl-Erik Nilssons mandat i Uefas exekutivkommitté löper ut. Sedan tidigare är DBU-basen Jesper Möller vald att sitta till 2027 och det finns en möjlighet att Norden kan få in en representant i stället för Nilsson. Enligt en uppgiftslämnare ska Fredrik Reinfeldt på ovan möte ha uttryckt intresse att väljas in i Uefas exekutivkommitté. För det första skulle det betyda att han även kandiderar för att väljas om som ordförande för det svenska fotbollsförbundet. Annars kan han inte väljas in i Uefas exekutivkommitté. Officiellt har Fredrik Reinfeldt bara sagt att han inte kommer att lämna besked om han ställer upp för omval eller ej förrän 1 november då valberedningen ska få besked. Sedan ska det kommuniceras 15 november. Det är spännande om han bland nordiska kollegor signalerat något annat. För det andra är det långt ifrån givet att Reinfeldt blir invald i Uefas exekutivkommitté då det inte är givet att Norden ska ha två platser. Han kan dessutom utmanas av Norges ordförande Lise Klaveness som ännu inte bestämt om hon ska ställa upp i val om kvinnomandat två (som ska tillföras på Uefa-kongressen 2025) eller om hon ska försöka bli invald i kamp med männen. Klaveness försökte bli invald utan kvotering i Lissabon 2023, men hade ingen chans. Man kan tillägga att Norge och Klaveness inte är förtjusta i hur Sverige och Danmark körde ett eget EM-spår inför 2029. Fredrik Reinfeldt tar ju ut fullt arvode för att vara SvFF-ordförande och det är drygt en miljon kronor. Tar han sig in i Uefa-exekutiven väntar 250 000 euro i ersättning.

Veckans EM-kamp

Nu är det klart att Tyskland, Italien, Polen och Portugal utmanar det svensk-danska EM-budet för 2029. Besked i december 2025. Hade jag spelat hade pengarna gått på Polen eller Italien. Knappast Sverige-Danmark. Tyvärr.

Veckans moderna fotboll

Fifa har gjort klart att VM-finalen 2026 i Nordamerika ska få en halvtidsshow likt Super Bowl. Det är välgörenhetsprojektet Global Citizen som fått ansvaret.

Veckans Israel-Palestina

Under gårdagen behandlade Fifas styrande råd Palestinas begäran att Israel ska kastas ut från fotbollen. Beskedet blev en ny sarg ut av Fifa. Det har pågått sedan i våras och först sköt man frågan till juridisk expertis och nu har Fifa skickat olika frågor till olika kommittéer. Disciplinkommittén ska avgöra om det israeliska förbundet diskriminerar palestinsk fotboll och en kommitté för governance ska fördjupa sig i frågan om Israel ska få vara med i tävlingssammanhang. Klart är att kriget gjort att fotbollen är inställd i Libanon och i Gaza är det tyvärr enbart fokus på att överleva. En av alldeles för många offer är Ayham som var med sitt palestinska lag på Gothia Cup i somras. Han hedras i Göteborg. Det är annars ganska tyst kring det här kriget i sportens värld.

Veckans läsarbrev I

Hej, AIK:s fans har satt i system att avbryta matcher när det går dåligt för deras lag. Det är för klent med bötesstraff, det struntar de (och antagligen även lagledningen) i. Förslag på påföljd: Antingen skall man tömma norra stå, eller ge motståndarlaget matchen. Då skulle det kännas och troligen vara slut med dumheterna. Du får gärna kommentera i din spalt. Mvh Bengt

Svar: Det är knappast så att AIK utmärker sig kring detta och ett av avbrotten kom efter att det eldades kläder från Norra stå, men domaren borde kanske brutit när Hammarby eldade kläder innan det. Böter delas inte längre ut i svensk fotboll, så det är knappast en inställning från klubbarna att man accepterar det. Nu har det varit lugnare under 2024 än under 2023 men det är klart att avbrotten stör en del av åskådarna och TV-tittarna. Även Oscar Wendt hade svårt att hantera avbrottet mellan Blåvitt och Gais. Om klubbarna vill bli av med det behöver man agera likt Atlético Madrids tränare Diego Simeone och lagkapten Koke som gick hårt åt det egna lagets supportrar i samband med derbyt i Madrid. Sedan är de svenska klubbarna medlemsägda och en del av medlemmarna är supportrar som står bakom mycket av det som sker på läktarna (tror väldigt få uppskattar bangers) och därför går väl ingen emot supportrarna. Det är som att gå emot sina egna ägare. Varje gång när det händer kommer det mejl eller reaktioner via sociala medier med ilskna inlägg för att man som journalist inte tar avstånd från allt som sker. Likt George W Bush knuffar de ilskna mejlarna över en i de bengalvänliga supportrarnas hörna. För om man inte är stenhårt emot är man för. Nu har jag många gånger gett min syn på eldande och andra delar av den svenska supporterkulturen och jag står inte bakom lagbrotten. Sedan är det upp till samhället att agera kring allt från pyroteknik till maskering och det är omöjligt att varje gång något sker skriva om ståndpunkterna i varje del av vad som sker. Kampen mellan olika lags supportergrupperingar är löjlig och tyvärr kan en del (fler än ett fåtal) kidnappa fotbollen när de känner för det. De bestämmer och det är uppenbart när man ser hur försiktiga spelare och ledare är kring att uttala sig om vad som sker.

Veckans film

Under fredagen har dokumentärfilmen ”Israel Palestina på svensk TV 1958-1989” premiär. Såg en förhandsvisning i veckan och regissören Göran Hugo Olsson har grävt i SVT-arkivet och satt ihop tre och en halvtimmes fascinerande, starkt och deppigt material. Det är ingen redovisande historia men det är intressant att följa hur berättelsen om Israel skiftar från slutet av 1950-talet till strax före att muren faller och då även TV-monopolet. Kan verkligen rekommendera filmen.

Veckans tomma ord

Uefa-presidenten Alexander Ceferin talar om att EM 2025 kommer att vara ytterligare en avgörande händelse för damfotbollens framtid. Sagt av en person som inte ens var på VM-finalen 2023 där två länder från Europa möttes, inte var på Champions League-lottningen för damer och inte heller syntes på eventet där man lanserade EM 2025. Lägg till det att Uefa ännu inte kommunicerat något kring prispengar för EM.

Veckans gästspel

Varför blir TV-abonnemangen dyrare? Varför är det fler tjänster? Var gäst i Talkshow i P1 för att tala om idrottsrättigheter, TV-bolag och varför konsumenter inte får känna av att priserna på direktsänd sport går ner. Går att lyssna på här.

Veckans seminarie-gäst

Michelle Kang är en spännande investerare i damfotbollens värld. För tre år sedan visste hon inte vem Lionel Messi var och än mindre vilka som var stjärnor på damsidan. Nu äger hon tre klubbar: Washington Spirit, Lyon och London Lionesses. I veckan gästade hon EFD och Stockholm för ett seminarium om tillväxt i damfotbollens värld och även om det inte går att överföra allt till svensk fotboll är det uppenbart att hon bryter ny mark. Allt från sättet hon efterlyser forskning till hur hon arbetar för att marknadsföra sporten och stjärnorna är intressant. Det är uppenbart att allsvenskan för damer saknar en avgörande sak, enligt Kangs resonemang, och det är mer publik för att göra ligan och matcherna än mer attraktiva. Över lag ett intressant seminarium som EFD sytt ihop, även om det är en bit från de fina orden till verksamheten i de svenska klubbarna.

Veckans läsarbrev II

Hej, har gått på allsvenska matcher i över 20 år och det är oerhört enerverande med all pyroteknik och bangers. Det finns bara ett sätt att få stopp på vansinnet. Gör som UEFA! Sätt stenhårda böter för klubbarna, det är inte till närmelsevis lika mkt bengaler och inga bangers alls i Europamatcherna. Supportrarna har fattat det blir dyrt för den egna klubben och drabbar indirekt dem själva (dock inte alla tyvärr), Med vänlig hälsning, Peter

Svar: Böter verkar inte hjälpa eftersom det är gott om pyro på många ställen i Europa och även en del bangers. Det är inte så att Uefas böter stoppar svenska klubbars supportrar att elda i Europa. Och ta bara Dortmund-supportrarnas enorma bengalbränning i samband med Champions League-finalen på Wembley i juni.

Veckans ordförandestrid II

Vid 14:00 på fredagen samlas representanter för alla distrikt för att konferera fram till 12:00 lördag. Räkna med att diskussioner om eventuella motkandidater till SvFF-basen Fredrik Reinfeldt kommer att vara i full gång. Nej, det står inte på dagordningen men det finns mycket tid där emellan. Ännu ingen klar kandidat och det talas om att tidigare EU-kommissionären, stadsrådet, Stockholmsdistriktets ordförande och S-märkta Ylva Johansson är sugen på att kandidera. Hon är nära Hammarby och möjligen blir det klubbens drag sett till årsmötesbeslutet om att verka för att avsätta Reinfeldt.

Veckans tecken i tiden kring klubblags-VM

Att Fifas nya turnering är i ekonomisk kris är ingen överdrift. Organisationen har lockat klubbar med stora prispengar kopplat till deltagande men har ännu inget mediaavtal och knappt några sponsorer. Ett tydligt tecken på krisen var att arenorna som presenterades förra helgen får behålla sina sponsornamn. Något som Uefa och Fifa alltid stoppat för att värna egna sponsorer, men i det här läget är det uppenbart att Fifas svaga förhandlingsposition gjorde det omöjligt.

Veckans inbördeskrig

FC Rosengård ger inget harmoniskt intryck efter att Caroline Seger och de andra spelarna gick hårt åt fotbollschefen Roger Palmgren efter att han gästade min podd. Där svarade han på frågan om varför det gått så bra för damlaget med följande citat: ”Det var ju en hel del skador förra året. Men det har det varit i år också, vi har räknat ut att det har varit 2,5 spelare från den så kallade startelvan som har varit borta. Momoko Tanikawa, Olivia Holdt, och så vidare har haft skador hela tiden. Så vi har inte varit fulltaligt än i år heller. Men det vi gjorde ganska tidigt var att jag satte mig ner med tränaren och sa att vi skulle öka på träningsintensiteten. Att ha lite mer matchlik träning och höja nivån på kvantitet och kvalitet. Så vi tränar så matchlikt som möjligt.” Något som fick Seger & Co att reagera på sociala medier och de fick stöd av sportchefen Therese Sjögran och även delvis av ordförande Håkan Wifvesson. Känslan är att Palmgrens intåg i föreningen hänger mer ihop med finansiärerna samt son och far Johan Glennmo och Dan Olofsson. Just Glennmo och Palmgren har jobbat ihop i Sydafrika där Dan Olofsson satsat mycket kraft och pengar, och där man hade en fotbollsklubb. Ja, det återstår att se hur det här slutar men det är knappast en enad klubb som står inför en rejäl prövning till 2025 när Malmö FF:s damer når allsvenskan. För övrigt finns podden med Palmgren här.

Veckans läsarbrev III

Hej Om nu JDT vill prata engelska kan inte ni ställa frågorna på svenska? Roland

Svar: Kanske vi borde göra, men det har blivit så här nu. Rätt övertygad om att JDT kan bra svenska men det känns konstigt att ställa frågor på svenska.

Veckans låt

"Redemption Song" – Johnny Cash, Joe Strummer.

Veckans Red October

Philadelphia Phillies går in i det amerikanska slutspelet i baseball lördag kväll. Mot World Series!

Veckans poddgäst

Alexander Axén är gäst och talar om sin nya roll i Örebro, om varför han utesluter att bli tränare igen, om satsningen på dart som kan leda till det svenska landslaget och om varför JDT är viktig för att modernisera herrlandslaget. Sedan tidigare finns över 440 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!