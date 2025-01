Kanske gillar vi tanken på korkade spelare - men sanningen är tvärtom

Helgens måste

Veckans quickstep av team Schmeichel

En del har kanske noterat att det kommer en dokumentär om den danske målvakten Peter Schmeichel. Det är galavisning i nästa vecka i Köpenhamn och pressdag både i Stockholm och i den danska huvudstaden. Jag hade fått en inbjudan till visning och efterföljande fest på ett fint hotell i Köpenhamn, men det var knappast aktuellt. I veckan fick jag ny påstötning från en PR-byrå som undrade om jag inte ville intervjua Peter Schmeichel. Första budet var en exklusiv sit-down med Schmeichel på Grand Hotel i Stockholm. Jo, det var intressant om jag kunde göra en poddintervju var mitt svar. Inga problem kom svaret blixtsnabbt. Jag blev lite förvånad över det snabba och positiva svaret med tanke på att min senaste intervju av den danske målvakten (i Qatar i samband med ett år kvar till VM) gav en hel del eko. Ni som inte minns kan se den här. Efter mitt klartecken kom ny information om att tiderna i Stockholm redan var bokade. Nu fick jag frågan om jag i stället kunde komma till Köpenhamn och intervjua Schmeichel där. Jag skulle få en halvtimme och kunna gå på visningen och den efterföljande festen. PR-byrån ville även boka och betala min resa, men jag svarade att som journalist betalar man själv. Det var inga problem, jag var inbokad för intervjun. Jag bad om ett tidsschema för dagen och fick det mejlat. Men ett dygn efter att jag blivit kontaktad av PR-byrån kom plötsligt nytt besked: ”Hej Olof, Jag hörde precis från Peters team att det var en intervju mellan er som fått en del uppmärksamhet i media. Hans team kommer att återkomma till oss med en uppdatering senare idag eller senast imorgon angående om Peter vill ställa upp på en intervju. Ursäkta att jag behöver be dig vänta lite. Jag hoppas att du inte hunnit boka något flyg ännu.” Något dygn senare fick jag besked att det inte var helt struket, men att PR-byrån väntade på besked kring vilka som blivit godkända för intervju av Peters team. I torsdags morse vaknade jag till: ”God morgon! Nu fick jag bekräftat att intervjun har blivit nekad. Så trist.” Det hade varit kul att intervjua honom och höra om hans reflektioner kring Qatar-VM och annat, de senaste gångerna vi setts ute på arenor har han trots allt hälsat rätt glatt. Eller i varje fall hälsat. Ja, ja, då vet ni att de som får intervjua Peter Schmeichel har blivit godkända av hans team.

Veckans ordförandekamp

I onsdags talade SvFF-basen Fredrik Reinfeldt och utmanaren Simon Åström inför de röstberättigade distrikten och föreningarna. Under en halvtimme fick kandidaterna prata och sedan var det utfrågning sista kvarten. Inga riktigt skarpa frågor. Reinfeldt var klart bäst, enligt de jag talat med, och visade sin styrka i retorik och skärpa. Sedan var Åström inte svag, men hade svårt att mäta sig med den tidigare statsministern.

Veckans totala tondövhet

Innebandyförbundet kör över IBK Lund och tvingar laget att spela klart allsvenskan trots bussolyckan. Helt obegripligt att en förening som är skakad av olyckan och inte har mer än åtta utespelare ska tvingas ut på planen redan nästa helg. Svårt att förstå att ett idrottsförbund agerar så här osmakligt.

Veckans försäljning

Svårt att inte fascineras och imponeras av Hammarbys arbete kring att bygga upp utveckling och försäljningar av spelare som ett ben. Jesper Jansson rekryterades som sportchef 2017 och ett uppdrag var att få fart på försäljningar. Först ut var Odilon Kossonou i maj 2019. Därefter har det fortsatt och man har inte slagit av på takten efter att Jansson klev av och Mikael Hjelmberg blev ny sportchef. Inom kort väntas Bazoumana Touré säljas till Hoffenheim för 12 miljoner euro med möjlighet att bli 14 miljoner till slut, enligt Aftonbladet och Expressen. Uppenbart att Hammarby fått fart i denna verksamhet och det ger klubben intäkter att utmana Malmö FF i toppen.

Veckans avsked

Leif ”Loket” Olsson har gått bort. Mest förknippad med Bingolotto men han var gammal handbollsdomare som även kommenterade fotboll och var reporter i Göteborg och följde Blåvitt till Uefa-cuptiteln. En mångsysslare som visste hur man snackade med folk och blev riktigt folkkär. När han var som störst i Sverige var han en gigant och han bidrog till att generera många miljarder till svensk idrott via Bingolotto.

Veckans juryn sammanträder fortfarande

Så fick vi känna på upplösningen av både Champions Leagues och Europa Leagues ligaspel under varsin kväll i veckan. Det gällde att ha koll på en ständigt skiftande tabell och en radda matcher. Som gjort för att sitta framför en mängd skärmar och med en livescoreapp med livetabell. Knappast något för supportern på läktaren på en arena med svajig WiFi. Klart att det var spännande med sena skiften. Det finns fördelar med det nya ligaspelet i Europa-spelet med fler stormatcher och där lag verkligen får testa på en rad olika motstånd. Plus att man slipper döda grupper mot slutet. Nackdelarna är att det är oklart vad de tidiga matcherna betyder och även i ligafasen var en del matcher i slutet iskalla. Plus att det byggs upp en laddning i ett gruppspel med returmatcher. Det är för tidigt att avskriva detta nya upplägg från Uefa, men det andas Nordamerika med fler och fler matcher där man kan ana mer underhållning än sport och mer anpassat för en TV-publik. Det är väl den moderna fotbollen, helt enkelt.

Veckans deppiga konkurs

Klassiska Le Coq Sportif är bankkrutt. Det franska bolaget gjorde bland annat Argentinas tröja VM 1986 och givetvis har många franska lag haft dräkten. I år är det Nice som kör med Le Coq Sportif. Från England minns säkert en del Tottenham i Le Coq Sportif.

Veckans gav inte pengarna tillbaka

Fifa vill inte att en oberoende organisation ska granska arbetsvillkoren för arbetarna som bygger VM-arenor i Saudiarabien. En internationell fackförening i Afrika hade efterlyst det, men enligt Fifa är allt under kontroll.

Veckans marginaler på fel sida

Elfsborg var oerhört nära att tråckla sig vidare i Europa League men trots tio poäng föll man på målskillnad. Att Borås-laget hade svårt borta mot Tottenham var kanske inte så förvånande även om man höll hoppet om ett kryss uppe länge. Tyvärr visade inhoppande Dejan Kulusevski klassen när han lyfte in en precis boll som Dane Scarlett nickade in till 1-0. Därefter hade inte Elfsborg kraft att hitta fram till en kvittering utan det rann i väg. Resultaten gick åt fel håll i andra matcher. Bistert för Elfsborg som får med sig närmare 100 miljoner kronor och en mängd erfarenhet efter svängen i Europa. Vill till att vinna Svenska cupen för att komma ut igen då man inte nådde hela vägen till Europa-plats i allsvenskan. Omstart mot Örgryte redan 16 februari.

Veckans nitlott

Kanske inte direkt för tittarna men Manchester City-Real Madrid i Champions League är väl en nitlott för bägge lagen.

Veckans poddande

Martin von Knorring och jag kör poddavsnitt varje tisdag och fredag med koll på allsvenskan. Lyssna på fredagens avsnitt här. Vi går igenom det som hänt, blickar framåt samt svarar på lyssnarmejl.

Veckans på tiden

Regeringen har gett Boverket ett år på sig ”att samla in, redovisa och sprida lärande exempel om planering och gestaltning av idrottsanläggningar”. Anläggningsfrågan är en av de mest avgörande för svensk idrott. Framför allt i storstäderna.

Veckans toknobb

Klubbarna i allsvenskan för damer och Elitettan röstade nej till att nappa på erbjudandet från WFG kring investeringar. En löst sammanhållen skara investerare som först några dagar före omröstningen startade en hemsida. Skrev om förslaget i förra helgens krönika. Det var inget lätt val, men klart att WFG och en del inom EFD-ledningen gått bort sig i processen fram till omröstningen. Att inte involvera supportrar förrän i sista stund och hålla väldigt mycket hemligt är konstigt. Det är verkligen inte förvånande att SFSU var kritiska till förslaget. Tydligen blev det även ett nej i Norge. En stor majoritet av de norska klubbarna gick emot förslaget. Svårt att se hur någon liga ska sälja ut möjlig avkastning över 25 år. I detta tidevarv går det undan och det är svårt att bedöma effekter över fem, tio år. Lägg till att om man, som WFG påstår, ser supportrarna som viktiga är det noga att ta in dem tidigare i processen. Plus att hemlighållandet slår direkt mot trovärdigheten kring de som vill driva igenom förslaget. Klart att det är tufft för både ligan i Sverige och Norge, men WFG var knappast rätt väg. Apropå EFD och diskussioner om samgående eller samarbete med herrarnas intresseorganisation Svensk elitfotboll så ska nu anställda inom EFD och Sef sitta tillsammans i öppet kontorslandskap framöver. Ja, det är oroliga tider och om det är vägen fram att jobba mer med Sef lär visa sig. Klart att EFD och dess föreningar inte mår bra bara för att man tackade nej till ett avtal som inte var bra. Så man kan nog inte räkna bort att WFG studsar tillbaka och försöker hitta rätt med EFD.

Veckans avsked av en pionjär

Egon Håkanson har gått bort. Basketstjärnan Ludde Håkansons farfar var den som lyfte basketen i Sverige. Han var även före sin tid kring att göra affärer kring idrott och jobbade med allt från sponsring till TV-rättigheter. En verklig entreprenör.

Veckans utlovade offensiv

Expressen inledde veckan med ett pressmeddelande som egentligen inte sa så mycket om den sportsatsning tidningen aviserade. Man talade om att tidningen har potential att bli Sveriges största sportsajt i ingressen. Dagen efter kom ett nytt pressmeddelande om att man ska sända AIK i kvalet till Europa. Ja, livesport är en del av satsningen. Sedan före jul har det snackats i branschen om en Athletic-lik satsning på allsvenskan i fotboll från Expressen. Koncentrerat på fem storlag som ska hårdbevakas. På Aftonbladet har det varit nervöst med tanke på att tidningens ägare aviserat allt annat än en satsning när Schibsted-koncernen ska ta bort 13 procent av de anställda. Hur det slår mot den svenska kvällstidningen är oklart. Inne på Expressen har det talats om upp emot nio-tio tjänster som ska plockas in för att skruva upp satsningen på fotbollsbevakning. Strategiske sportchefen Pontus Weinemo aviserade på Linkedin att det kan vara den största redaktionella sportsatsningen på 20 år i Sverige. Det är tal om allt från nya krönikörer till statistikgurus och bättre teknik. Onekligen spännande med en satsning i en tid när de flesta medier sliter med ekonomin. Uppenbart att antingen är det ägarna som skjuter till kapital eller så har man sålt in satsningen till reklamköpare. Kanske troligare att det är en kombination av de två ovan.

Veckans insamling

Supportrar är på väg att hjälpa Sigge, 15, att få se favoritlaget Liverpool på Anfield. Sydsvenskan skildrade hur Sigge som har en ovanlig och obotlig muskelsjukdom efter flera år fått tag i biljetter till en match. Sigge kan inte flyga utan man ska köra bil från Skåne till England och flera assistenter behöver följa med. Vilket blir kostsamt. Man kan bidra här om man vill hjälpa Sigge. Liverpool-West Ham 12 april är det som väntar.

Veckans inbördeskrig

En majoritet av de norska elitklubbarna (19-13 är ställningen) vill ta bort VAR. Det norska fotbollsförbundets styrelse vill behålla VAR. Upp till årsmötet att ta beslut, men konstigt att inte lyssna på de mest berörda. Även fascinerade att Uefa lagt sig i kampen. Ja, det lär bli ett laddat årsmöte i norsk fotboll.

Veckans verklighet

Apple kan sälja av MLS-rättigheterna på en del marknader runt om i världen. Det är dryga två år sedan Apple skrev ett tioårsavtal med fotbollsligan i USA men trots Lionel Messi har det inte lyft. Framför allt är det svagt intresse utanför USA och Apple betalar runt 2,5 miljarder om året för de globala rättigheterna.

Veckans Saudi-vän

Förre ministern Sven-Otto Littorin hyllar Saudiarabien. Föga förvånande drar man på hans ministertitel i lokal press och där Littorin säger att många kan lära sig av hur Saudiarabien förändrat arbetsmarknaden. Sven-Otto Littorin var inbjuden som ”key note speaker” på Global Labor Market Conference i huvudstaden Riyadh. Det stod inget i artikeln om hur Littorin hastigt klev av jobbet som arbetsmarknadsminister eller hans arbete i gruvindustrin i Sverige som inte bara hyllats.

Veckans liket lever

Svenskägda Burton Albion har tre raka segrar i League 1 och har häng på laget närmast ovanför nedflyttningsstrecket. Det var i somras som en del svenska affärsmän var med i köpet av den engelska klubben. Bland dem fanns Karl-Johan Persson och Johan Andersson samt NHL-spelaren Erik Karlsson. Man har bytt manager under säsongen och plockat in Jon Dadi Bödvarsson som gjort fyra mål på fyra matcher. Man saknar inte pengar och initiativtagaren Tom Davidsson nekade inte till att det fanns 500 miljoner kronor att investera i Dagens Industri. Återstår att se om man kan spurta sig till en ny säsong i League 1.

Veckans tecken i tiden

Inför Malmö FF:s match i Prag var det två utsända från SvenskaFans och en från Sydsvenskan. Det var rubbet. Ja, jag vet att matchen är betydelselös förutom prispengar och rankning, men ändå talande att det är en traditionell journalist på plats.

Veckans siffror

8. Antalet miljoner dollar som de dyraste reklamspotarna på 30 sekunder kostar i Fox som visar Super Bowl nästa söndag. Vilket är närmare 90 miljoner kronor. TV-kanalen uppges ha sålt över tio sådana och bara där lär det trilla in en miljard kronor i intäkter.

Veckans låt

”Hundra” – Silvana Imam.

Veckans Leeds United

Årets tråkigaste match är korad. Burnley-Leeds i måndags och 0-0 beskriver inte hur händelsefattig den var. Ja, det var en toppmatch men det var plågsamt att följa. Annat blir det på Leeds Playhouse som i sommar ska sätta upp en pjäs om Marcelo Bielsa och när han tog upp Leeds United i Premier League. Lär bli lapp på luckan.

Veckans poddgäst

Jonathan Ederström är gäst och Sirius chef för herrlaget talar om framgångsrika försäljningar, om hur pengarna ska investeras, om vad han lärde sig av turbulensen kring sparkningen av Christer Mattiasson och om när klubben slåss i den allsvenska toppen. Sedan tidigare finns över 460 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/lundhpod/ God lyssning!