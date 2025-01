Något skaver med Haalands miljardavtal

Helgens måste

Derby mot Sheffield W på Elland Road. Avspark 12:00 (engelsk tid) och det är skakigt trots serieledning. Philadelphia Eagles mot skrällgänget LA Rams i NFL-playoff. Rams spelar för brandutsatta Los Angeles och fick flytta sin första playoffmatch till Arizona men skickade ut Minnesota Vikings som gjort en stark säsong. Eagles hade inga problem mot Green Bay Packers och får en ny hemmamatch på söndag. Två matcher från Super Bowl, men stjärnan Jalen Hurts är ifrågasatt.

Helgens avstå

Syndigt leverne.

Veckans personalmöte

Det var i fredags morse på SvFF och även ordförande Fredrik Reinfeldt var med när Andrea Möllerberg mötte personalen. Det är ingen hemlighet att det finns ett stort missnöje med ledningen på fotbollsförbundet och att det varit så ett bra tag. Även om de flesta var öppna för förändringar när man fick en ny ledning i slutet av 2023 har sättet det skett på skakat om. Många har reagerat på hur kollegor behandlats när de blivit av med sina tjänster och på olika sätt fått känna sig oönskade. Vilket skapat rädsla och en tystnadskultur där SvFF-anställda är oerhört nervösa över vad man säger till ledningen, men även över att synas med en journalist eller ha kontakt med medier. Sedan är det viktigt att poängtera att det givetvis finns anställda på SvFF som gillar tillvaron och tycker man är på rätt väg. Men Aftonbladets andra intervju med petade tränarutbildaren Ramin Kiani som publicerades förra helgen väckte ytterligare frustration på fotbollsförbundet och det ganska brett. Att förbundets ledning försökte köpa hans tystnad över fyra månader (lagom över årsmötet) är det som skakat om mest. Då försökte ändå SvFF-ledningen via HR-ansvarig informera personalen på intranätet tidigare i veckan. Där påstod man att man haft en ”kontinuerlig och konstruktiv dialog” med Kiani efter hans första berättelse i Aftonbladet. För första gången blev den nuvarande SvFF-ledningen öppet ifrågasatt på personalmötet. I efterhand har jag hört många tala om ett stort mod från alla som vågade ställa frågor sett till hur tidigare kritiker blivit behandlade. Man kan väl säga att trots att Möllerberg blev ifrågasatt för det som skett hävdade hon att kritiken inte alls når henne, enligt vad mina uppgiftslämnare säger, och behandlingen av Ramin Kiani försvarades med att det enbart var stöttning för att följa upp att han hade nytt jobb på gång. Flera ger bilden av stark kritik mot ledningen på mötet och att det efterlystes ett ledarskap och att svaren var rätt nedlåtande och överslätande. Klart är att SvFF-ledningen är pressad, det är det många som vittnar om, och ilskan från ledningen gentemot medier som granskat förbundet är det många som tagit del av. En av Andrea Möllerbergs handplockade och ifrågasatta chefer ska på mötet ha lagt skulden på medierna, men fick då mothugg. Även Möllerbergs uteblivna svar till Aftonbladet efter intervjun med Kiani var uppe, men det hette att nu skulle generalsekreteraren ut i media framöver. Kan man gissa på Fotbollsmorgon eller någon annan aktör som inte jobbat aktivt med SvFF-granskningar? Ja, det lär visa sig var Möllerberg dyker upp och det är bättre att det ställs några frågor till henne än inga alls och att hon duckar. Även ordförande Fredrik Reinfeldt var på plats på mötet (vilket rätt många undrade kring) och officiellt hette det att han skulle tala budget och ekonomi. På mötet tackade han de som yttrat sig men varnade för att det blir fortsatt turbulent kring förbundet. Ja, fram till 14 februari när valberedningen kommer med besked om sin nominerade kandidat lär det vara rörigt. Kanske även efter det? I efterhand är det en del som undrar om Reinfeldt var på plats för att se hur ledningen med Möllerberg i spetsen interagerade med personal. Kanske ska SvFF-basen nu kunna säga att han inte förstått hur illa det varit förrän efter det? En del av de som var på mötet upplevde att Reinfeldt indirekt kritiserade sin generalsekreterare när han talade. Att Andrea Möllerbergs post är under tryck vid ett ordförandeskifte är ingen högoddsare, men kanske inser Reinfeldt nu att generalsekreterarens hårda tag och ovilja att ta till sig av kritik knappast gynnar honom om han ska hänga kvar som ordförande. I så fall kan det hända saker inom kort.

Veckans anfallare

Imponerande att Alexander Isak fortsätter att skicka in mål i Premier League. Sanslöst med mål i åtta raka matcher och det ser så oerhört lätt ut. Två mål och en assist mot Wolves i veckan är en insats som knappast sänker priset på honom.

Veckans haveri

Trelleborgs FF skrotar riskkapitalbolaget där Mellby Gård satt in 50 miljoner kronor. Klubben fick förutsättningar, vilket skildras i Fotbollskanalens dokument, men det blev inga sportsliga resultat. Om det varit i en stad med något som helst tryck kring föreningen hade varken ordförande eller klubbdirektören kunnat sitta kvar under så lång tid.

Veckans katapultstol

På IFK Göteborgs årsmöte 2001 lämnade legendaren Gunnar Larsson som ordförande efter nästan 20 år, varav många framgångsrika. Efter det har Blåvitt haft nio ordföranden på 24 år och Mats Nilsson, som är föreslagen av valberedningen, kan bli nummer tio om han blir vald i slutet av februari. En intervju med ordförandekandidaten Mats Nilsson finns här och han verkar vettig. Återstår att se om Nilsson klarar av att hålla sig på ordförandeposten längre än snittet på 2000-talet som ligger runt 2,5 år. Det är nog ett måste med kontinuitet där om Blåvitt ska ta sig tillbaka till toppen igen.

Veckans värvning

Fotbollskanalen har knutit till sig Värnamo-spelaren och juristen David Mikhail. Han ska blogga regelbundet om fotboll och juridik. Det första inlägget handlar om varför 2025 är ett perfekt år för fotbollsjuridik. Bara att in och läsa för att lära sig om något som blivit viktigare och viktigare i fotbollens värld.

Veckans dokumentärtips I

Läste Johan Croneman i DN förra helgen och han rekommenderade en dokumentär om Franz Beckenbauer som jag inte hört talas om.Tysklands fotbollsgigant Beckenbauer gjorde avtryck som spelare, tränare och fotbollsbyråkrat. Visade sig vara oerhört lätt att hitta och se Tomas Körners film ”Beckenbauer: The Last Emperor” som är i tre delar. Det är franska Arte, som är gratis fransk public service och tyska ZDF som gjort filmen och man behövde inte ens ladda ner något. Se den via länken här. Dessutom var den översatt till engelska. Till skillnad från dagens sjuka i dokumentärvärlden där man gärna drar ut innehållet över för många avsnitt är den här både heltäckande, stram och fascinerande. Såg alla avsnitten efter varandra och kunde inte slita mig. Bara den parallella skildringen av Västtyskland och sedermera Tyskland var slående.

Veckans ordförandekamp

Det heter från flera håll att Sef-basen Simon Åström ska ha stöd av närmare 170 röster i dagsläget. En bit över tio distrikt och bland dem Göteborgs FF samt en rad klubbar uppger att man ska rösta på Åström på årsmötet 22 mars. En del har inte bestämt sig, exempelvis hade Stockholms FF styrelsemöte efter att valberedningen i onsdags stängde för fler nomineringar. Är det korrekt med så stort stöd innebär det att Åström skulle vinna ett ordförandeval mot Fredrik Reinfeldt, men kommande vecka väntar valberedningens intervjuer med kandidaterna. Kanske kan det svänga då? En uppgiftslämnare med insyn i processen uppger säger att Reinfeldt kommer att lägga tyngden på att valberedningen måste inse vikten av kontinuitet på ordförandeposten. Det kommer att bli en kamp och Reinfeldt lär inte vika ner sig utan strid. Första beskedet kommer 14 februari då valberedningen, efter att ha lyssnat av svensk fotboll, ska välja en kandidat. Går valberedningen på Åström lägger Reinfeldt ner sin kandidatur, går man på Reinfeldt vill Åström stämma av hur väl valberedningens bild rimmar med Åströms bild av läget innan han tar beslut. Parallellt med ordförandekampen i SvFF pågår letandet av kandidater att ta över Sef efter Simon Åström. Att Häcken-ordföranden och EFD-ordföranden Anders Billström är het var väntat, men det förvånade att Jens T Andersson kan göra comeback. Tillsammans med kollega Martin von Knorring grävde jag i det hela i veckan. Även förre Sef-generalsekreteraren Mats Enquist är en outsider, men frågan är om inte klubboberoende Jens T Andersson ryckt åt sig en liten ledning.

Veckans galna nerskärning

Det är skakande att ta del av vad som sker i Göteborg när det handlar om attentat och våldsdåd där fotbollsaffärer ska vara grunden. Det uppges vara en konflikt mellan agenturen Universals tidigare svenska gren och gängkriminella, vilket Andreas Sundberg jobbat med. Det har i kölvatten av det framkommit att Vlado Lemic slutat arbeta med den svenska grenen, men fortfarande representerar Alexander Isak. Att parterna har slutat att jobba med varandra påstås inte ha att göra med det som skett senaste veckan. Lägg till det att rådgivaren Masireh Jadama talat ut om attentaten och förnekar att den tidigare svenska delen av Universal har någon ekonomisk skuld till någon. Utvecklingen är precis den som tidigare polisen Fredrik Gårdare varnat för och det framstår som obegripligt att polisen skrotade sin insats riktad mot kriminella i idrottsmiljöer. En nerskärning som slog åt fel håll.

Veckans gästspel

Deltog första avsnittet av SVT:s Kaeli dejtar. Där jag tipsade om en bra fråga att ställa till Jon Dahl Tomasson. Måste säga att förbundskaptenen greppade läget och visade bollsinne när Kaeli gick loss på presskonferensen.

Veckans inspel

RF:s tidigare elitidrottschef Peter Mattsson bytte häromåret till Red Bull Performance där han är Global Performance Director. Han skriver i Idrottens Affärer kring debatten om unga och idrott.

Intressant att ta del av hans syn att inte mycket är nytt i debatten och att utvecklingen pekar åt fel håll. Samt att idrottsrörelsen inte kan lösa det på egen hand.

Veckans bisarra

Pawel Cibicki får inte träna några veckor innan avstängningen löper ut, men Mikael Ymer (som varit avstängd i 18 månader för att han inte uppgett var han befann sig till dopningskontrollanter tre gånger) har kunnat träna sedan i våras. Nu är han uttagen till Davis Cup, lagom till att avstängningen löper ut. Det är uppenbarligen olika regelverk för en avstängning kring matchfixning och för en kring dopningsreglementet. Ja, Cibicki och IFK Värnamo har gjort fel, men det är uppenbart ett misstag (givetvis slarvigt) och där spelaren trott att han kunde börja träna lite tidigare. Om han skulle få ett hårt straff är det obegripligt sett till att han i det närmaste avtjänat fyra års avstängning. Jag vet att han matchfixade med ett gult kort och att han länge nekade till att ha gjort det, men han har tagit straffet som varit hårt. Här hoppas man på någon form av sunt förnuft och det är givetvis en läxa för alla klubbar att även de måste kolla upp saker och ting och inte bara lite på en spelares ord.

Veckans prisutdelning

På onsdag i Efter fem delar vi ut Fotbollskanalens Hederspris. För ett år sedan var det tidigare förbundskaptenen Tommy Söderberg som fick priset som TV4 och SvFF delar ut gemensamt. Andra tidigare pristagare är Sven-Göran Eriksson, Lennart Johansson, Pia Sundhage, Roy Hodgson, Lotta Schelin och priset har delats ut sedan 2007. De första två åren var det publikomröstning som styrde och då vann Marta och Zlatan Ibrahimovic. Sedan 2009 har det varit en jury med representanter från TV4 och SvFF som utser pristagaren och i år är det Stefan Pettersson och Kim Källström från förbundet och TV4:s sportdirektör Johan Cederqvist och jag som sitter i juryn. Kriteriet är rätt enkelt, pristagaren ska ha gjort stora insatser för svensk fotboll. Vem som får priset 2024? Det får ni se i Efter fem på onsdag.

Veckans valarbetare

Lars-Christer Olsson gästade IFK Hässleholm (där tidigare Sportbladet-medarbetaren Stefan Alfelt är ordförande) i veckan. Man kan väl konstatera att Olsson inte tog några fångar när han gav sin syn på Fredrik Reinfeldt och Andrea Möllerberg. Rapporter i Norra Skåne och i Skånesport. Olsson var tydlig med att han inte skulle ställa upp i valet, vilket en del verkar ha trott, men däremot slog han fast att ”en liten grupp okunniga personer spelar Jeopardy med svensk fotboll. De agerar som om endast de själva känner till alla svaren, när de i själva verket inte ens känner till vilka frågor de ska ställa”. Lars-Christer Olsson gör sitt för att Simon Åström ska vinna valet, och att det blir ett skifte på ordförandeposten var Olsson också övertygad om. Den tidigare Uefa-vd:n, Sef-basen och veteranen i svensk fotboll erbjuder sig även att agera rådgivare till svensk fotbolls nya ordförande.

Läsarbrev I

Hej! Vem skulle du satsa dina pengar på att bli ny ordförande? Reinfeldt eller Åström? Mvh Lars

Svar: Jag spelar inte och är en usel tippare, men jag hade satsat på Åström.

Veckans dokumentärtips II

Nu finns dokumentären Israel Palestina på svensk TV 1958-1989 på SVT Play. Se den! I helgen är det även en studiodiskussion efter en visning lördag om hur mediebevakningen av konflikten skiftat. Filmen var nominerad till en Guldbagge men konkurrensen i klassen för dokumentärer var hård och den blev utan pris, men det är en stark skildring av hur Israel och Palestina bevakats av SVT genom åren.

Veckans läsarbrev II

Vi-De-Al, Gy-Is-Ku, Al-Vi-De, Kul-Isa-Gyö. Förnamnen är enklare. von Knorring får döpa dem på finska. Häls Janne

Svar: Mejl efter min krönika förra veckan om den svenska anfallstrion. Nej, det finns ingen motsvarighet till Gre-No-Li och jag tror inte ens min kollega Martin von Knorring, som gift sig finskt, kan lösa det. Så jag ligger lågt.

Veckans siffror

150. Antalet miljoner som Rosenborg kräver för att sälja supertalangen Sverre Nypan. Det är norska TV2 som uppger prislappen som den norska storklubbens svenska sportchef Mikael Dorsin tagit fram när intresset växer för ynglingen. Sverre Nypan har samma agent som Erling Braut Haaland och det är Rafaela Pimenta, som jobbade med Mino Raiola, som är den som representerar Nypan. Klubbar det talas om är Arsenal och Manchester City.

Veckans låt

"Twin Peaks Theme" – Angelo Badalmenti.

Veckans Leeds United

Derby mot Sheffield Wednesday vid lunchtid på söndag. Ny skada på Pascal Struijk och ett ynka mål gjort mot League 2-laget Harrogate i FA-cupen. Ångest som vanligt. Alla ni som tippar och hör av er när Leeds sviker – som senast mot Hull där 1-3 blev 3-3 på mindre än tio minuter och en del fick se 13 rätt bli 12 – är mitt enda råd att ALLTID helgardera Leeds.

Veckans poddgäst

Oliver Dovin är gäst och talar om skiftet till Coventry, om de nya kraven, om det överraskande managerbytet, om hjälpen när han blev bänkad, om vägen fram i Hammarby och om att behålla tankarna på nuet snarare än att fara i väg i drömmar. Sedan tidigare finns över 455 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!