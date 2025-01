Avslöjar: Universal splittras - Isak kvar med kontroversiell agent

Fotbollskanalens granskning 2023:

DEL 1: Universals genombrott - budkrig om att få Isak

DEL 2: Lemic pekad ut för fiffel - och för att vara Abramovitjs högra hand

DEL 3: Agenterna stoppas i bil av polis - med person kopplad till tortyrmord

DEL 4: Gängledarens samtal med agenten avlyssnades - var av "kriminell art"

DEL 5: Agenter och AIK-anställda på fest - med person kopplad till "Knarkbaron"

DEL 6: Slutet för AIK-affärerna?

Det pågår en våldsam konflikt mellan gängkriminella och fotbollsagenter som är kopplade till Universals svenska avdelning.

I söndags kunde Fotbollskanalen berätta om två våldsattacker riktade mot två agenter. Den första hände i början av december då det sköts mot en bostad i Göteborg, och enligt uppgift till Fotbollskanalen var måltavlan, som bor på adressen, en fotbollsagent - som dock inte var hemma.

Den andra var på söndagen då en agent som varit aktiv i samma agentur var måltavla för en liknande våldsattack då en bil exploderade i en carport. Enligt uppgift till Fotbollskanalen är våldsattackerna fotbollsrelaterade och handlar om bråk om flera miljoner.

Under onsdagskvällen skedde en ny explosion i Göteborg och en port och ett trapphus skadades, men ingen person fick fysiska skador. Fotbollskanalen erfar att explosionen kan ha koppling till de två andra attackerna, och att en agents släkting bor på adressen där det sprängdes.

- En person är anhållen, säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.

Har det här koppling till de två andra våldsattackerna?

- Vi har inte fått någon sådan information om det än om det här hör ihop. Men vi tittar såklart på liknande saker och om det kan finnas kopplingar.

Nu kan Fotbollskanalen berätta att det har blivit en spricka inom Universal. Under de senaste åren har agenturen gjort flera stora affärer och sålt spelare från och till svenska klubbar. Några av spelarna som man har i sitt stall är Alexander Isak, Yasin Ayari och Robin Quaison.

Samtidigt har det stormat kring agenturen som har granskats i flera olika medier, något som i slutet av 2023 ledde till att AIK bröt samarbetet och valde att inte längre göra några affärer med dem.

Agenturen har letts av Vladica "Vlado" Lemic och rådgivare till flera av de svenska spelarna har Masireh Jadama varit. Nu har det blivit en spricka mellan Lemic och Jadama, att det lett till splittringar inom agenturen och att ingen svensk längre är kvar som agent, rådgivare eller scout.

"Jag kan bekräfta att jag inte längre jobbar med Masireh Jadama eller med de andra (agenterna) från Sverige", skriver Vlado Lemic i ett sms till Fotbollskanalen.

Jadama har alltså fungerat som en rådgivare till agenturens spelare. Två andra personer från Sverige har på agenturens sida på Transfermarkt stått uppsatta som agenter, och en tredje person har också ingått i agenturen - ingen av dem är längre kvar på Universals sida på Transfermarkt.

Den största stjärnan i Universals stall är Alexander Isak. Enligt Vlado Lemic har Isak brutit med rådgivaren Jadama.

"Isak jobbar kvar med mig", skriver Lemic i sms.

Även Jadama bekräftar att han och Lemic gått skilda vägar, och att Universal splittrats.

- Det stämmer. Jag tog beslutet för flera månader sedan. Det var det bästa för alla. Jag behöver inte gå in på varför, säger Jadama i en intervju med Fotbollskanalen.

Enligt uppgift till Fotbollskanalen har inte splittringen med våldsdåden att göra utan detta är något som man har gjort upp sedan flera månader tillbaka. Både Vlado Lemic och Masireh Jadama har tidigare granskats i media.

I slutet av 2023 uppmärksammades Lemic i den så kallade ”Cypernläckan”, då Uppdrag Granskning avslöjade att han olovligen hade tagit emot över 100 miljoner kronor via bolag i olika skatteparadis.

När det gäller Jadama så hördes han under 2017 som vittne i en rättegång där medlemmar av Vårvädersligan i Göteborg anklagades för penningtvätt, bland annat hade pengar gått från kriminella in på Jadamas konton, och i vissa fall sedan vidare till konton knutna till andra gängmedlemmar.

Jadama fastnade i Skatteverkets utredning från 2019 där han upptaxerades med 6,8 miljoner kronor. Olika fotbollsspelare hade swishat och gjort banköverföringar på totalt 8,7 miljoner, vilket aldrig togs upp som inkomster i någon deklaration.

När Jadama firade sin 40-årsfest under 2023 så fanns det kriminella gängledare bland gästerna.

En av få intervjuer, där Masireh Jadama har trätt fram, är i en intervju med Aftonbladet under slutet av 2023.

- Hade det funnits minsta lilla så hade de hittat det. Det blev en lång förundersökning, en utdragen process - och jag mådde inte bra under den här perioden - men jag blev friad på alla punkter. Inga ekobrott, ingen penningtvätt, inga affärer med gängkriminella, sa han till Aftonbladet då.

Aftonbladet: Kan du med 100 procents säkerhet säga att det har inte varit en krona som har gått från svensk fotboll via dig in i kriminalitet eller från kriminalitet genom dig in i svensk fotboll?

- Med 500 procents säkerhet kan jag säga det. 500 procent.