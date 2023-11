Dokument - del 3: Agenterna stoppas i bil av polis - med person kopplad till tortyrmord

DEL 1: Universals genombrott - budkrig om att få Isak

DEL 2: Lemic pekad ut för fiffel - och för att vara Abramovitjs högra hand

DEL 4: Gängledarens samtal med agenten avlyssnades - var av "kriminell art"

DEL 5: Agenter och AIK-anställda på fest - med person kopplad till "Knarkbaron"

DEL 6: Slutet för AIK-affärerna?

I slutet av januari 2017 startar polisen upp en aktionsgrupp mot kriminella inom idrott, som leds av Fredrik Gårdare.

- När vi är igång med det här arbetet så kommer kollegor springande i korridoren med en bild i media: ”Har ni sett, har ni sett?”, säger Gårdare till Fotbollskanalen när han minns tillbaka på de första dagarna.



Annons

Han fortsätter:

- Då är det en bild från Palermo på Sicilien. Där sitter då för polisen välkända herrar och gör en affär, säljer en fotbollsspelare från Sundsvall till Palermo. Då får jag sätta mig ner igen och fundera: vad är det här nu då och hur gör vi med det här?

Bilden som Fredrik Gårdare syftar på är när Stefan Silva, i januari 2017, säljs från Gif Sundsvall till Palermo, och enligt Aftonbladet landar summan på fem miljoner kronor. Med på bilden är Masireh Jadama och en person som kallades för “Abbe” i Fotbollssyndikatet, som var ett samarbete mellan Fotbollskanalen och Kalla fakta som sändes i oktober 2017.

Masireh och “Abbe” är släkt och jobbar för agenturen Universal.

På sociala medier skriver Silva att han tackar sina agenter “Abbe” och Erkan - ett inlägg som i dag är borttaget.

I Sundsvall sitter sportchef Urban Hagblom och kliar sig i huvudet när han ser bilderna från Palermo. Gif Sundsvall har nämligen uppfattningen att det är VMC Group som fört deras talan i förhandlingarna med Palermo, och det är också den agenturen som officiellt får betalt av den allsvenska klubben för utfört arbete.

Annons

VMC Group, som drivs av tidigare Sundsvall-spelarna Erkan Saglik och Arash Bayat, har hållit i kontakten med "Giffarna", och efter affären skriver Sundsvalls Tidning att "en av männen bakom Stefan Silvas övergång var ex-giffaren Erkan Saglik."

Så när klubben, precis som Fredrik Gårdare, ser att Silva är i Italien med två andra agenter så reagerar Urban Hagblom.

- Vi visste inte att de här andra personerna var inblandade. Jag har funderat mycket på det här, efter att jag sett bilder på Stefan med andra personer, har Hagblom sagt till Fotbollskanalen.

***

“Abbe”, som var med i Palermo och som Stefan Silva kallade för sin agent, har hög status och är känd och populär i områdena i västra Stockholm. Han har själv varit duktig i fotboll och är nära vän med kända artister, idrottare och teve-profiler. Han driver ett mindre bolag inom agentverksamhet, men har ingen hemsida eller registrerade klienter, och han förekommer inte i Svenska Fotbollförbundets register över utbetalningar till spelaragenturer.

Annons

“Abbe” pekas av polis ut som ledande i det kriminella nätverket Tyson från Rinkeby.

I juni 2011 döms han för hot mot tjänsteman, efter att ha blivit stoppad i bil av polis som ska ha tagit ett hårt tag i “Abbes” arm.

- Släpp mig, annars ska jag ge dig en smäll så att du dör. Jag ska knulla din och deras morsor, säger han, enligt polis.

Polisen känner igen “Abbe” och håller i hans arm. Han har skyddad identitet och blir därför förvånad och tar det som ett hot när “Abbe” vet var han bor och frågar hur han har det där.

“Abbe” fortsätter, enligt polis, att vara aggressiv.

- Du är så tuff i din uniform, hade du inte haft den så hade jag tagit dig här och nu, säger han.

***

Den 17 september 2016 stoppas “Abbe” av polis med nära 350 000 kronor i bilen. I bilen finns även en dunväst från Canada Goose som sytts om till en skottsäker skyddsväst med plattor fram och bak. Och i bakluckan finns det träningskläder och fotbollar.

Annons

En narkotikahund markerar vid motorhuven, men några spår av narkotika kan aldrig bevisas.

I bilen sitter även nätverket Tysons andra utpekade ledare och en tredje person som även han av polis pekas ut som gängmedlem från samma nätverk.

I förhör fick “Abbe” frågor om klockan han hade på sig när han greps. Han sa att det förmodligen var en kopia och ville inte berätta vem han fått den av. Men polis kontrollerade klockan och kunde se att den som köpt den var hans släkting och agentkollega, Masireh Jadama.

“Abbe” uppgav aldrig koden till sin mobiltelefon för polis, så materialet i den förblev okänt för polisen. Han åtalades för näringspenningtvätt för de nära 350 000 kronorna i bilen och dömdes i tingsrätten, men friades av hovrätten.

Det var inte första gången som han varit misstänkt för brott. I början av 2010-talet var han misstänkt för medhjälp till mordförsök, något som han nekade till. Men han medgav att han var i området när en 17-åring sköts med två skott.

Annons

- Jag var där. Jag är alltid där, sa han, enligt Expressen, och syftade på Rinkeby.

Den skjutne berättade inte för polis vem det var som sköt.

***

Under 2021 döms “Abbe” för våldsamt motstånd. Efter att ha blivit avvisad från en nattklubb anser tingsrätten att “Abbe” satt sig till motvärn i en polisbil.

***

Som ung drömde Masireh Jadama om en fotbollskarriär men tvingades att som 15-åring ge upp den. Det på grund av att han var med vid den fruktansvärda diskoteksbranden vid Backaplan 1998. Flera av hans vänner omkom, men Masireh överlevde med 30 procent av kroppsytan drabbad av tredje gradens brännskador, och han behövde steloperera benet. Drömmen om en fotbollskarriär var över och i stället bestämde han sig för att satsa på en tränarkarriär.

Masireh Jadama och Korosh Hatami var ungdomstränare i ett framgångsrikt Angered-lag. De utvecklade flera spelare som blev stora talanger, som uppvaktades av dåvarande Chelsea-scouten Bjarne Hansen. Och Hansen jobbade tätt med sin danske landsman Frank Arnesen, som då var sportchef i Chelsea.

Annons

Enligt Jadama så blev Hansen och Arnesen hans mentorer och i en intervju med Aftonbladet säger han att duon öppnade upp den världen för honom.



Och Frank Arnesen hade genom åren haft samarbete med Vladica “Vlado” Lemic.

Flera talanger från Angered fick träna med Chelsea och tre stycken värvades av den engelska storklubben, något som imponerade på andra drömmande fotbollsspelare från Göteborg.

Det här var 2012. Samtidigt som de här spelarna var i Chelsea presenterades Jadama och Lemic för varandra, och ett samarbete startade mellan Lemic och Angered-tränarna Masireh och Korosh.

- Jag kommer aldrig att glömma mitt första möte med Vlado. Det var 2014 i London, när Chelsea mötte Atlético Madrid i Champions League-semin. Mijatović var också där, tillsammans med Vlados huvudagent Dejan Mitrović. Vi pratade, vi diskuterade – och jag fick en bra känsla för de här människorna och arbetet de gjorde, har Jadama sagt till Aftonbladet.

Annons

Masireh Jadama har under åren varit en viktig pusselbit för många stora övergångar inom fotboll, och det med hjälp av Vlado Lemic. Många har varit spelare med AIK-koppling, som Paulos Abraham, Amar Abdirahman och Yasin Ayari.

***

Samtidigt som Masireh Jadama gör pengar på fotbollen så omger han sig med kriminella personer. Och han har också varit involverad i olika projekt som har varit omtalade.

När Alexander Isak såldes till Dortmund så var ett litet bolag från Floda oväntat med i affären.

Floda-bolagets företrädare och Masireh Jadama känner varandra sedan flera år tillbaka. I en artikel i Göteborgs Posten från 2007 går det att se att de båda ingick i projektet Lugna gatan, där mannen från Floda-bolaget var arbetsledare och Masireh Jadama patrullerade Bergsjön nattetid. Enligt GP var uppdraget från stadsdelsnämnden att vara förebilder för andra ungdomar med målet att tryggheten skulle öka, droganvändandet minska liksom skadegörelse och ungdomsrelaterad brottslighet.

Annons

Två år senare hade projektet havererat efter att det framkommit att Lugna gatan rekryterat värdar direkt från kriminella miljöer. Det hade bland annat fått följden att Lugna gatan hade läckt information om narkotikatillslag från polisen till kriminella, och polisen bröt samarbetet med organisationen.

Det var inte sista gången som Masireh Jadama var med i ett liknande projekt.

Masireh var även med under 2011 och startade upp FC Ibra i Borås. Där drev han projektet. I en intervju med Borås stads tidning Såklart Borås menade han att det var viktigt att använda sig av ungdomar som tidigare varit negativa förebilder.

- De yngre ser upp till de här killarna. Det gör de oavsett om de är bra eller dåliga. Då är det smartare att göra dem till goda förebilder, sa han.

Masireh ägnade den första tiden i Borås åt att lära känna ungdomarna som rörde sig i stadsdelen Hässleholmen. Det ordnades fotbollsturneringar och resor, och banden mellan ledarna och ungdomarna stärktes.

Annons

- Det handlar om att lära känna varandra, veta mer om varandras bakgrund. Och det vi har gemensamt med många är att vi också har en strulig historia. Men vi kan visa att det finns en framtid, att det går att få revansch, sa han.

Föreningen fick ekonomiskt stöd och sa att syftet var att inspirera, motivera och utveckla ungdomar - och att man bidrog till samhället genom att få bort kriminalitet från gatan.

Man deklarerade att man ville verka som positiv kraft i utsatta stadsdelar, och att det inte bara handlade om idrott utan om att stötta ungdomar och vara goda förebilder för dem.

Borås stad anlitade och avlönade många personer från FC Ibra för att jobba bland unga, som coacher och förebilder, både inom och utanför skolans värld.

Det visade sig att flera av personerna som anställdes var tidigare kriminella som sa att de slutat med brottsligheten och att de nu skulle ta hand om ungdomar som var i farozonen för att rekryteras till kriminella gäng.

Annons

Men, så blev det inte.

Precis som i Lugna Gatan så spårade allt ur.

FC Ibra blev en rekryteringsbas för ett kriminellt nätverk i stadsdelen Hässleholmen.

Totalt var cirka 35 unga anställda. Under 2015 pausades projektet och avslutades året efter, då det uppdagats att flera anställda aktivt rekryterat barn in i brottslighet.

Endast ett fåtal i FC Ibra var dömda för grövre brott före sin anställning, däremot eskalerade kriminaliteten för många av dem efter Ibra-tiden – och i vissa fall även under projektperioden.

Mord, mordförsök, upplopp, polisattacker, vansinnesfärder och vapenbrott är bara några av många exempel.

Under 2014 fick FC Ibra 1 755 000 kronor av Allmänna arvsfonden, under 2015 var summan 2 179 000 kronor och under 2016 runt 7-800 000 kronor.

När Jadama, den 8 november, valde att träda fram i en intervju med Aftonbladet så berättade han att han inte köper kritiken mot FC Ibra. Han menar på att han har följt upp alla ungdomarna som var med i projektet, att några av dem har fortsatt på en kriminell bana men att det för flera har gått desto bättre.

Annons

Aftonbladet: Så du menar att utfallet egentligen var gott?

- Exakt. Jag kan inte göra mirakel och rädda alla. Men tittar du rent statistiskt på den här satsningen så är siffrorna bättre än de som Sveriges stora institutioner kan visa upp. Så jag har svårt att se FC Ibra som ett misslyckande.

***

Masireh Jadama har aldrig dömts för något brott, men har figurerat i utredningar. Under sommaren 2017, bara några månader efter försäljningen av Alexander Isak, kallas Jadama som vittne i ett åtal mot några av Göteborgs tyngst belastade gängbrottslingar, i ett mål om penningtvätt där 15 personer stod åtalade. Flera av dem är kopplade till nätverket runt Eddie Jobe, som länge varit drivande i gängkonflikt i Biskopsgården.

Jobe har suttit i fängelse flera gånger och i dag är han bland annat dömd för:

* 2019 för grov utpressning till två och ett halvt års fängelse.

Annons

* 2020 fängelse i fyra år och två månader för förberedelse till mord, grovt vapenbrott och grovt häleri.

* 2022 för penningtvätt.

Nu gäller åtalspunkterna för Eddie Jobe grovt penningtvättsbrott, grov utpressning och olaga tvång.

Personen som blev utpressad förde i två omgångar över 400 000 kronor till ett konto som tillhörde en person som vi kallar ”A”, som sedan blev dömd för synnerligen grovt narkotikabrott.

Av beloppet vidarebefordrades från ”A:s” konto: 100 000 kronor till Jadama.

Jadama fick också 200 000 kronor av ”B”, sedan dömd för penningtvätt.

Men i förhör sa Jadama att han inte känner någon ”A” eller ”B”, som båda, enligt polis, tillhör samma kriminella nätverk som Eddie Jobe.

Förhörsledaren: Hur kan du vara så säker på det?

- Jag är hundra procent säker på det. Jag har aldrig hört talas om det namnet (”A”) innan.

Annons

”B”, vem är det?

- ”B”....nä det vet jag inte vem det är.

”B” satte in 200 000 kronor till ditt konto den 29 december 2016.

- Jag vet inte vem ”B” är. Kan vara någon som känner de andra killarna men jag vet inte vem det är.

”A” satte in 100 000 till ditt konto den 5 december 2016.

- Som sagt jag vet inte vem den här ”A” är. Jag har inte hört talas om namnet innan.

Jadama berättade att det är mycket transaktioner in och ut från hans konton.

Av vilken anledning?

- Jag har hjälpt många eller har varit mentor för många fotbollsspelare i många år. Och eftersom jag känner folk som jobbar på Nymans ur, och folk vet att jag får bra rabatt därifrån, så händer det att många vill ha hjälp med klockor till ett rabatterat pris så det är därför som många kontaktar mig, sa han.

Vd:n på Nymans Ur sa i utredningen att hon känner till Masireh, att han är stammis och omnämns som en slags klockagent för fotbollsspelare, vilka genom honom får bättre pris på klockor.

Annons

Utredningen visade att när Jadama fick de 100 000 kronorna av ”A” så förde han över pengarna till sitt andra konto till vilket det strömmade in stora mängder pengar och vidare tömdes på samma belopp.

Sedan gjorde Jadama en överföring via Swish till Nymans Ur på 93 000 kronor.

Ytterligare en person i utredningen, som vi kallar för ”C” - senare dömd till livstid för mord - är också med i det kriminella nätverket med Eddie Jobe, och hade en överföring på 251 000 kronor till Nymans Ur. I meddelanderutan till överföringen skrev gängmedlemmen “Masse”, vilket är Masireh Jadamas smeknamn.

För dessa pengar handlades ett antal klockor som hämtades ut av olika personer. Ingen av dessa var ”C”, utan två andra, en av dem är enligt polis med i nätverket Tyson.

Personen ”A”, som alltså var den som förde över pengar till Masireh Jadama, var även omtalad 2016 när han var misstänkt för att ha utfört ett mord, men sedan dömdes till fängelse för grovt skyddande av brottsling och två grova vapenbrott.

Annons

Det var inte första gången som ”A” förekom i en mordutredning. 2010 dömdes han för rån, grov misshandel och övergrepp i rättssak, medan en annan person dömdes för mordet.

Tillbaka till Masireh och rättegången kring Jobe och andra personer i hans nätverk. Jadamas inblandning stannade inte vid att bara ta emot pengar från Jobe-nätverket. En vecka efter att han hade tagit emot 100 000 kronor från “A” skickade Masireh över 93 000 kronor till en annan gängkopplad man. Den här mannen tog de pengarna tillsammans med en insättning till Masirehs konto på klockbutiken och 46 000 kronor i kontanter och finansierade köp av en Rolexklocka.

För klockköpen dömdes den här mannen, enligt Fotboll Sthlm, för grov näringspenningtvätt i Södertörns tingsrätt.

Det var inte första gången som Masireh swishat pengar till den här mannen. Under våren 2017 swishade han över 37 500 kronor till honom. Samtidigt swishade den här mannen vid ett tillfälle en summa till Dickson Etuhu. Den här mannen swishade också pengar till “Abbe”, som är släkt med Jadama och också ingår i Universal.

Annons

I intervjun med Aftonbladet säger Jadama att han inte visste att pengarna kom från kriminalitet.

Tidningens reporter säger att det låter svårbegripligt att ta emot massa pengar från någon och sedan skicka vidare 100 000 kronor till någon annan utan att ha full koll på vad man gör - då svarar Jadama:

- Jag fattar det, och jag accepterar det. Även om jag själv inte tjänade några pengar på det här så borde jag ha kollat: ”Vem är det som ska ha klockan? Vem är personen som för över?”. Men jag visste inte bättre på den tiden, jag kunde inte bättre.

***

Två år senare, i maj 2019, anhölls Masireh Jadama misstänkt för grovt ekobrott. Han hade varit delaktig i flera av allsvenskans största affärer och utredningen inkluderade myndigheter och rättshjälp från flera andra länder.

- Helt utan förvarning, jag skulle ut från dörren och gå till gymmet. Bam bara, och sedan var jag anhållen i tre och en halv vecka. Så jag har suttit på förhör när det kommer till det här. De har gått igenom allt, de förhörde 60 personer, de har kollat varenda krona på alla mina konton. Hade det funnits minsta lilla så hade de hittat det. Det blev en lång förundersökning, en utdragen process – och jag mådde inte bra under den här perioden – men jag blev friad på alla punkter. Inga ekobrott, ingen penningtvätt, inga affärer med gängkriminella, har han sagt i intervjun med Aftonbladet.

Annons

Masireh häktades och delgavs brottsmisstankar om grova ekonomiska brott. I Skatteverkets utredning framkom det att agenten under åren 2015-2017, ”utöver lämnade kontrolluppgifter”, mottagit insättningar på 17,4 miljoner kronor.

Av den summan kom 8,3 miljoner kronor från totalt nio svenska fotbollsspelare på elitnivå, som alla vid något tillfälle hade spelat för AIK. En av dem var landslagsstjärnan Robin Quaison som hade betalat Masireh nära fem miljoner kronor som inte deklarerats. Quaison var inte misstänkt för brott men förhördes också av polis.

Quaison och Jadama hävdade att överföringen skedde som bidrag och välgörenhet till olika ungdomsprojekt i utsatta områden. Men Skatteverket trodde inte på förklaringarna och upptaxerade Masireh att betala in 6,8 miljoner kronor ytterligare i skatt.

Annons

I Skatteverkets utredning gick det att läsa att det på agentens kontoutdrag fanns transaktioner "med personer som driver agentverksamhet och/eller agerar som fotbollsagenter.

En av dem var släktingen “Abbe”.

Utredningen pågick i fyra år, men i februari 2023 lades förundersökningen ned.

Misstankarna gick inte att bevisa.

***

December 2022. Polis stoppar en bil på Malmskillnadsgatan i centrala Stockholm. De känner igen flera av personerna i den och gör en husrannsakan i bilen. Efter att polis har kollat igenom bilen så får personerna köra vidare.

Två av personerna i bilen är släktingarna och fotbollsagenterna från Universal, Masireh Jadama och “Abbe”.

Den som kör bilen sitter i styrelsen i en mindre fotbollsförening i västra Stockholm, där även “Abbe” är engagerad.

Den fjärde i bilen åtalades i slutet av 2020 misstänkt för människorov, grov misshandel, försök till grov utpressning och anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse.

Annons

Det rörde sig om spelskulder som en man hade. Mannen och hans fru hotades och fick ett stort antal meddelanden:

“Hälsa honom att om alla mina pengar inte är hos mig imorgon eftermiddag kommer jag skära av hans huvud o lägga de utanför hans dotters dagis”, var ett av flera meddelanden som frun fick.

Mannen som var skyldig pengar flydde landet. Kvar var fru och barn. Hoten fortsatte. Och några dagar senare small det.

Med bara några minuters mellanrum exploderade en laddning vid ett flerfamiljshus i Kista och en laddning vid ett flerfamiljshus i Husby.

Förödelsen var omfattande. Det hotade parets barn skadades fysiskt och psykiskt.

- Att spränga i bostadsområden på natten där skyddslösa medborgare ligger och sover är så långt över gränsen man kan komma, sa Anders Rissel, biträdande polischef i polisområde Nord till DN.

Annons

Åtal väcktes mot två personer som var misstänkta för att på olika sätt ligga bakom sprängningarna.

Den ena var personen som satt i bilen med Masireh och “Abbe”. Han åtalades för anstiftan till grov allmänfarlig ödeläggelse och försök till grov utpressning. Han misstänktes även för en kidnappning vid en mack i Hammarby sjöstad.

Den här personen hade tidigare suttit frihetsberövad i Spanien, misstänkt för inblandning i ett tortyrmord där hans kompis dömdes.

Nu dömdes han till två års fängelse för försök till grov utpressning och för försök till grovt olaga tvång.

Han friades för inblandning i sprängningarna. Tingsrättens slutsats var att han visste mer om sprängningarna än han velat erkänna, att han var delaktig i sprängningarna eller hade kännedom om vem eller vilka som var gärningsmän, att han också erkänt det sistnämnda. Men åtalet mot honom gällde anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse, alltså att han genom psykisk påverkan ska ha förmått någon eller några andra individer att utföra sprängningarna - och för det fanns ingen konkret bevisning.

Annons

I utredningen hade polisen avlyssnat honom när han pratade om matchfixning och att han investerat en hel del pengar i en persons organiserade spelverksamhet.