Dokument - del 4: Gängledarens samtal med agenten avlyssnades - var av "kriminell art"

Genom åren har det varit lite olika bud om vilka personer som officiellt har ingått i agenturen Universal. “Vlado” Lemics namn har länge varit synligt. Fredrik Lagemyrs likaså. Precis som mannen som i programmet "Fotbollssyndikatet" gick under namnet "Ali". Numera har "Ali" en egen agentur.

På Transfermarkt la agenturen in Masireh Jadama som chefsscout nästan omgående efter att åtalet om ekonomisk brottslighet lades ned - och på den sajten står det att de som har agentlicens i Universal är: Zoran Lemic, Dejan Mitrovic, Eduardo Marinho och Gustavo Goni.

Men det är flera andra personer som också har jobbat inom agenturen, trots att de officiellt inte har stått med på papper.

I en intervju med Aftonbladet, den 8 november, sa Jadama att Korosh Hatami ingår i agenturen. Enligt Fotbollskanalens uppgifter har Hatami gjort det i flera år, samtidigt som han varit tränare för Assyriska BK, Norrby och Syrianska, samt jobbat med csr-frågor i IFK Göteborg.



- Jag har varit där ett tag. Efter att jag slutade som tränare på elitnivå så har jag haft några uppdrag i mindre klubbar, men emellan det och efteråt så har jag varit i Universal, säger han till Fotbollskanalen.

***

I juli 2017 är Fotbollskanalen på plats på Gothia Cup i Göteborg för att samla in material till Kalla fakta-programmet "Fotbollssyndikatet". Vid ett bord på Heden står Kevin Ackermann, som nyligen lämnat Angered för Häcken, tillsammans med sin pappa och en agent från A.M.A Sports Agency som heter Carl-Johan Fransén.

Efter en stund ansluter Masireh Jadama till sällskapet och kramar om alla tre. Han har sällskap av två personer, "Ali" och "Mattias", som även han var en del av “Fotbollssyndikatet”. "Ali" och “Mattias” har spelat i samma fotbollslag och är vid den här perioden aktiva i samma agentur som Jadama - och de var alla tre engagerade i FC Ibra.

Den 9 augusti 2017 är “Mattias” med på bild när Carlos Strandberg blir klar för Malmö FF. och den 21 augusti samma år är "Ali" med på bild när en annan Universal-spelare blir klar för Feyenoord.

***

När Carlos Strandberg spelar i MFF hamnar han i en uppmärksammad situation.

Polisen vill stoppa en Lamborghini, värd 2,2 miljoner kronor, men i stället för att stanna så trycker föraren på gasen och bilen förs fram i 200 km/h inne i centrala Malmö.

Flera polispatruller kallas in innan man lyckas tränga bilen och gripa föraren, som nyligen har avtjänat ett straff på över två års tid i fängelse för grovt narkotikabrott. Det är en person som har ett förflutet som spelare i en allsvensk klubb, som nu är känd av polis i Malmö på grund av att han rör sig i kriminella kretsar, som kör bilen som ägs av MFF-spelaren Carlos Strandberg.

Föraren döms till fängelse i två månader för grov vårdslöshet i trafik.

***

En av agenterna i Universal är alltså “Mattias”. Han var med som representant när Carlos Strandberg blev klar för MFF. Han har dömts till fängelse i ett år för grovt bokföringsbrott. Han och en familjemedlems affärsrörelse hade försatts i konkurs med skulder på 1,7 miljoner kronor. De hade inte betalat någon skatt. Skattemyndigheterna krävde honom på drygt 800 000 kronor.

“Mattias” är också kompis med personen som körde Carlos Strandbergs bil. Vi kallar honom för “Tom”. De kommer från samma område och har spelat för samma klubb - och de har figurerat i en narkotikautredning.



“Universal-Mattias” kallades till förhör, misstänkt för att ha försökt köpa nära tio kilo cannabis av sin kompis “Tom” i Malmö. Genom telefonavlyssning hör polisen att de pratar om narkotikaaffären. Men båda hävdar att den affär de pratar om i telefon i själva verket handlar om kläder.

Man misstänker också att “Tom”, som nolltaxerat tre år i följd, var inblandad i penningtvätt. En anledning till det är en insättning på 43 000 kronor på hans bankkonto. Pengarna kom från en person som han kallar för sin kompis.

***



Kompisen är också från Malmö och 2018 skadades han vid en av de mest uppmärksammade dödsskjutningarna i Malmö på senare tid utanför ett spelkafé. Tre andra gängmedlemmar avled.

“Kompisen” anses vara ledare för ”Los Suecos”, som beskrivs, enligt flera svenska och utländska medier, som ”den våldsammaste grupp yrkesmördare som någonsin drabbat spanska solkusten”. Han är dömd för flera brott och var internationellt efterlyst av myndigheterna i Spanien och Sverige och jagades över hela världen, misstänkt för mord, narkotikabrott och penningtvätt. Under 2020 greps han i Dubai, utlämnades till Spanien där han dömdes för inblandning i mord, innan han fördes till Sverige.

***

Tillbaka till narkotikautredningen med “Tom” och Universal-agenten “Mattias”.

“Tom” dömdes till fängelse i två år och sex månader för grovt narkotikabrott, och han dömdes även för ett annat narkotikabrott.

Agenten “Mattias” friades i narkotikautredningen, men bara två månader tidigare hade han alltså dömts till fängelse i ett år för grovt bokföringsbrott.

***

Under 2013 utreddes agenten “Mattias” av Svenska Fotbollförbundet, något som även DN har rapporterat om. Då spelade han i ett Division 2-lag. Hans lag skulle spela en hemmamatch och var stor favorit - men trots det, ett dygn innan avspark, så satsade två personer 1 000 kronor var på att bortalaget skulle vinna, vilket var spelbolagets maxinsats per dygn.

Den ene av personerna som satsade pengar var “Mattias” bror. Han spelade alltså på att hans bror skulle förlora. Senare blev “Mattias” förhörd och misstänkt för att ha spelat på sin egen match, och han blev även delgiven misstanke om bedrägeribrott.

En av “Mattias” lagkamrater hade också en bror som även han satsade 1 000 kronor på att hemmalaget skulle förlora.

Dagen efter satsade de 1 000 kronor till på samma spel.

“Mattias” agentkollega "Ali" satsade också 1 000 kronor på bortalaget, och det gjorde även hans bror. Dagen efter gjorde "Ali" samma insats igen. Även en närstående till ytterligare en Universal-agent satsade 1 000 kronor.

Spelmönstret var extremt avvikande. Och bortalaget vann.

Svenska Fotbollförbundets tävlingsavdelning reagerade och ansåg att en person hade gjort fel. “Mattias”, vars bror alltså var en av de första att satsa pengar på matchen.

Efter matchen fick han sitt personnummer registrerat i spelkassan hos ett ombud när vinsten hämtades ut. Spelkvittot visade att det hade spelats på Division 2-matchen, och spelet hade registrerats tre timmar före avspark.

Mannen som spelbolaget ansåg hade gjort spelet var hemmalagets “Mattias”. Men förundersökningen lades ned då brott inte kunde styrkas.

Personer inom spelbolag och på Svenska Fotbollförbundet tycker att det är märkligt att förundersökningen lades ner. Och när den lades ner så reagerade SvFF.

SvFF gick vidare. Tävlingsavdelningen ansåg att “Mattias” hade brutit mot tävlingsbestämmelserna genom att ha satsat pengar på en match som han själv deltagit i, och man yrkade på att han skulle bli avstängd i ett år.

- Men han hävdade att det var hans bror som hade spelat och hämtat ut vinsten, att brorsan hade tagit hans id-handling och därför fått ut pengarna, säger en person med insyn i ärendet.

Förbundets disciplinnämnd ansåg att det inte var givet att det var “Mattias” som gjorde spelet på matchen han själv spelade i - därför friades han.

Två år senare var de tre Universal-agenterna med i en annan match som misstänktes för matchfixning. Då spelade “Mattias” och "Ali" i samma lag och mötte ett lag som tränades av den tredje agenten.

Fem personer som var med i den matchen har suttit i fängelse, och utöver det har fem andra också dömts för olika brott. Tio stycken som var med i matchen har alltså domar på sig.

Många av spelarna i de båda lagen var kompisar med varandra och flera har representerat båda klubbarna. Men brist på bevis gjorde att det stannade vid misstankar om matchfixning.

- Vi spelade två matcher mot det laget den säsongen, vi vann en och förlorade en. Jag visste inte att den var under utredning. Jag tar starkt avstånd från matchfixning, säger agenten som var tränare för ett av lagen, till Fotbollskanalen.

Det här var en av fyra matcher som sex personer satsade pengar på och där samtliga matcher misstänktes för matchfixning, något som även Uppdrag Granskning har berättat om. Tre av personerna var från västra Stockholm och tre från västkusten.

Stora insatser kom in på kombinationer där fyra lag skulle vinna sina matcher i Division 1 och Division 2. Till slut stoppade spelbolaget allt spel. De sex personerna spelade tillsammans för ett sexsiffrigt belopp.

De sex personerna skulle, enligt Uppdrag Granskning, ha vunnit totalt 3,4 miljoner kronor via spel på olika kombinationer av matcherna och de båda grupperingarna hade utfört ekonomiska transaktioner mellan sig.

Den ena personen från västra Stockholm som satsade pengar är dömd för narkotikabrott och rattfylleri. Han har ett bolag med en person som vi kallar för “Kalle”. Samtidigt var “Kalle” med i Universal-agenten “Abbes” bolag, där verksamheten var att bedriva agentverksamhet. “Kalle” gick ur bolagen efter att ha blivit dömd till fängelse för grovt bokföringsbrott.



De två andra från västra Stockholm som satsade pengar på matcherna har koppling till den första personen.



När Fotbollskanalen når en av personerna från västkusten som satsade pengar på matcherna så säger han:



- Jag spelade på de här matcherna efter att ha fått tips om att göra det.



Vem var det som tipsade dig?

- Det är så längesedan. Jag har ett namn som jag tänker på, men jag är inte 100 procent säker på att det var den personen, därför vågar jag inte säga något.

Svenska Spel vägrade att betala ut vinsten till de sex personerna. Dagen efter ringde en av dem och ville ha sin vinst. Då svarade spelbolaget att om han vill gå vidare med ärendet så är det bara att göra det. Men det gjorde han aldrig.

***

Samtidigt som agenturen var stark och representerade många i AIK så växte man även i IFK Göteborg. Flera av lagets spelare var i agenturen och när klubben ville bli bättre på att locka till sig unga talanger från förorterna, en sak man tidigare hade fått kritik för att ha varit för dålig på, så anställdes tre personer med koppling till agenturen.

Två ungdomstränare värvades från Angered, båda vänner till Masireh Jadama. Men IFK Göteborg visste inte om att den ena av tränarna var dömd för narkotikabrott. Dessutom tog klubben in Korosh Hatami som skulle arbeta med csr-frågor. Men IFK Göteborg visste heller inte om att han även var agent i Universal och nära vän till Masireh.

När Fotbollskanalen var i Göteborg under sommaren 2017 för att samla in material till Kalla fakta-programmet Fotbollssyndikatet så blev det bland annat ett besök på IFK Göteborgs träningsanläggning Kamratgården för att prata med sportchefen Mats Gren. Deras match mot AIK hade ställts in och den misstänkte personen hade koppling till Universal som hade flera spelare i Blåvitt. Dessutom jobbade Korosh Hatami med csr-frågor i klubben och även han hade en koppling till agenturen och var dömd för penninghäleri och grovt narkotikabrott.

Hur ser du på att Korosh som jobbar här dömts till två års fängelse för grovt narkotikabrott?

- Ja, det är ingenting som jag vet om, sa Gren.

Hur ser du på att han har koppling och samröre med den här agenturen?

- Men vet jag det? Ska jag sitta och tro på dig då?

Hur ser du på att han 2014 dömdes i tingsrätten för penninghäleri?

Kort efteråt slutade Korosh Hatami hos IFK Göteborg.



När Fotbollskanalen når Hatami nu så berättar han att det blev ett missförstånd med Mats Gren.



- Efter att du var där så trodde han att brottet om penninghäleri var efter att jag kom ut ur fängelse efter narkotikadomen. Men det var det ju inte. Brottet var innan, men domen kom efter, säger han.

Hatami dömdes 2012 av Varbergs tingsrätt till fängelse i fyra år för grovt narkotikabrott. För att ha sålt 92,7 gram kokain. Han dömdes även av hovrätten, men fick där ett nedsatt fängelsestraff till två år.

Domen om penninghäleri, som var för en incident från 2010, kom 2014 i Göteborgs tingsrätt.

Det var efter att personer i blufföretaget Sicura, vars affärsidé var att sälja självriskelimineringar till företag, tog 5,2 miljoner kronor och stack.

Flera personer dömdes i härvan, några till fängelse. Och många av personerna som dömdes hade koppling till Bandidos.

En person som kallades till vittne hade fått 950 000 kronor på sitt konto, bland annat från Sicura. Han förde vidare 400 000 kronor till Korosh Hatami. Utredningen slog fast att Hatami hade främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengar som kom från brottslighet.



För de 400 000 kronorna köptes tre postväxlar. Alla ställda till Hatami. Samma dag löstes den ena av postväxlarna på 100 000 kronor in av en annan person och sattes in på dennes konto.

De resterande två postväxlarna löste Hatami in och satte in 300 000 kronor på sitt konto. Samma dag förde han över 200 000 kronor till en annan person - och 100 000 kronor till ytterligare en person.

Den sista personen hade sedan tre år tillbaka varit registrerad hos Bolagsverket som innehavare av ett växlingskontor i Malmö. Några år innan Hatami satte in pengar till den personen så misstänktes växlingskontoret i Malmö ha fungerat som en tvättinrättning för svarta pengar. Cirka 420 miljoner tros kontoret ha omsatt - utan bokföring. Och firmans dåvarande företrädare åtalades.

I utredningen kring Sicura gick det även att se att bluff-företaget gjort flera andra överföringar, bland annat hade det förts över 300 000 kronor till ett bolag vars ordförande är en storsponsor till IFK Göteborg och är med i IFK Göteborg Transferintressenter, som har hjälpt klubben ekonomiskt och även uppgetts haft påverkan på lagets värvningar och försäljningar.

Bolagets ordförande, som är storsponsor till IFK Göteborg, har haft flera stora samarbeten med Prioritet Finans. Och även Prioritet Finans har kopplats ihop med bluff-företaget Sicura.

Det var 2011 när Uppdrag Granskning berättade att Prioritet Finans vd skrivit ett avtal på två miljoner kronor med en person, som bodde i Turkiet, och som han aldrig ens träffat - och att den personen satt i ledningen för Sicuras och hade kopplingar till Bandidos.

***

Hatami lämnade Blåvitt och blev i stället huvudtränare för Norrbys A-lag där han återförenades med sin kompis Mohammed Ali Khan (som numera heter Mak Lind). De har tidigare spelat i samma lag. När Hatami blev klar för Norrby så gick han ut i media och berättade om sina två domar.

- Jag försöker att vara så ärlig och tydlig som det går, och har därför varit ute i föreningar och skolor och pratat om det här. Det är mitt sätt att ge tillbaka för allt skadligt som jag gjort mot samhället tidigare i livet, sa Hatami då.



Under säsongen 2013 var Korosh Hatami rasande på sin klubb Lärje/Angered. Klubbens styrelse misstänkte matchfixning och anmälde sitt eget lag.



- Det har funnits snack och rykten och då vill vi så klart gå till botten med detta. Bara misstankar om fixade matcher är obehagligt. Vi måste få bort den här skiten. Men ingen skulle bli gladare än jag om det här resulterar i ingenting, sa klubbens ordförande Roger Martinsson till GT.

Då reagerade Hatami.



- Jag tycker detta är ett övertramp från styrelsens sida, de trampar på oss. Skulle detta stämma blir jag totalt paff. Då är det lika bra att lägga ner verksamheten helt och hållet, sa han.



Det fanns inte tillräckligt med bevis så Svenska Fotbollförbundet gick inte vidare med anmälan.

***

En tidigare AIK-spelare är numera agent i Universal.

Innan kontraktet gick ut med den allsvenska klubben så kallades han som vittne när två anhöriga åtalades för penningtvättsbrott. Det fanns misstankar om att de gömt undan pengar efter att en annan familjemedlem varit med och utpressat den nu omkomne artisten Einár på tre miljoner kronor.

Bland bevisningen ingick chattar från ett Encrochatkonto där familjemedlemmen ska ha bett en person att lämna över pengar till en anhörig som han benämnde vid ordet ”farsan”.

Det var i juni 2020 som polisen gjorde en husrannsakan i de anhörigas bostad. Där upptäcktes bland annat 100 000 kronor i en plastpåse som låg i en byrålåda. Ytterligare 60 000 i kontanter upptäcktes i lägenheten.

Pengarna misstänktes alltså komma från familjemedlemmen, som av polis pekas ut som ledande i ett kriminellt nätverk och hans senaste dom är fängelse i åtta år och sex månader för stämpling till mord och anstiftan av grovt vapenbrott.

- Han har styrt med hela handen så att säga. Och gett order i stort och smått, sa Martin Hertz, utredningsledare Polisen Stockholm, i samband med hans gripande utomlands.

En del av åklagarnas bevisning hade lagts fram för att visa att det finns ett kriminellt nätverk i det aktuella området som bedriver organiserad brottslighet på olika sätt, bland annat i form av narkotikahandel och kontraktsmord. Åklagarna påstod att familjemedlemmen är ledare tillsammans med några andra personer, en del av dem har kommenterat några av Universal-agentens inlägg på Instagram.

Men i utredningen om misstänkt penningtvätt gick den förre AIK-spelaren in och sa att de 100 000 kronorna inte kom från familjemedlemmen utan från honom, något som en av de anhöriga också sa, och att de 60 000 kronorna kom från en av de anhörigas spelvinster och av pengar han fått av Universal-agenten.

Det gjorde att det blev en friande dom.

Det var när polisen hackade familjemedlemmens Encrochat som mordbeställningarna han tog på sig, vapenbrotten och utpressningen av Einár rullades upp.

Familjemedlemmen dömdes för att ha hjälpt Vårbynätverket med att försöka driva in tre miljoner kronor som de utpressade Einár på efter att ha kidnappat honom. Han dömdes även för att ha varit delaktig i ett bombattentat som planerades utanför Einárs, eller någon i hans familjs, bostad. Han dömdes till fängelse i två och ett halvt år för försök till grov utpressning och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

”… så ja tycker börja spränga lite om hon ej ändrar sig då man tar han”, skrev familjemedlemmen i ett meddelande efter att Einár och en närstående vägrat betala pengarna.

Den tidigare AIK-spelarens kopplingar till enligt polisen ledande personer i olika kriminella nätverk gjorde bland annat att en allsvensk klubb för några år sedan valde att tacka nej till honom på grund av personerna som skulle vara inblandade i övergången, erfar Fotbollskanalen.

Familjemedlemmen är nu placerad på Kumlafängelsets högsäkerhetsavdelning Fenix. Fenixplaceringarna innebär att de avtjänar straff under högsta säkerhetsklass för att förhindra rymningsförsök och deras kontakter med omvärlden har begränsats för att de inte ska kunna fortsätta begå brott. Reglerna för besök och telefonsamtal är mycket restriktiva på Fenix.

I augusti 2023 kartlade Aftonbladet de 26 personer som just då satt på Fenix-avdelningar i Sverige. Där beskrevs han som en av de "mest strategiskt viktiga personerna i Stockholms kriminella miljö". Det gick också att läsa om problem på anstalten:

"På Kumlaanstaltens säkerhetsavdelning har han rapporterats för flera misskötsamheter. Han fick en varning efter att han i januari i fjol varit delaktig när en medintagen misshandlats av en eller flera fångar inne på sitt rum.", skrev tidningen.

Det gick även att läsa att familjemedlemmen i maj i år fick en varning efter att han ringt till den förre AIK-spelaren och uppmanat honom att skriva ett sms till en annan person, vilket inte är tillåtet. Kriminalvården avbröt samtalet och skrev i sin rapport att ”avlyssnande personal är av uppfattningen att budskapet är av kriminell art”.

***



Den här Universal-agenten är kompis med en AIK-tränare som, enligt Fotboll Sthlm, erbjudit extra träningar till Universals klienter och i sociala medier lagt ut bilder på när han umgås privat med spelare knutna till agenturen. Universal-agenten och AIK-tränaren spelar också i samma lag i västra Stockholm.

I början av 2023 köpte en utländsk klubb loss en spelare från AIK. Då följde den här AIK-tränaren med till spelarens nya klubb för kontraktssignering, och var med på en presentationsbild som han själv lade upp på Instagram – en bild som senare raderades.

Fotbollskanalen kan berätta att under en allsvensk AIK-match på Friends Arena säsongen 2023 så hade AIK-tränaren en loge tillsammans med Universal-agenten och en spelare i AIK, som då inte kunde vara med i matchen.



Spelaren är inte ensam i AIK om att ha en privat relation med personer från Universal, trots att AIK har tagit starkt avstånd och inte längre vill kopplas ihop med agenturen. Flera spelare och ledare, både i A-laget och i ungdomslag, har fortfarande privata relationer med personer inom Universal.

***

I december 2022 gjorde AIK en kontroversiell övergång, från BP, med hjälp av just Universal. Det handlade om en då 14-årig spelare som gjorde en "förbjuden flytt". Det stack i ögonen på ledare i andra Stockholmsklubbar, sett till att man har en så kallad alliansöverenskommelse. Det är ett avtal som Stockholmsklubbarna har skrivit på och som reglerar hur klubbyten kring ungdomsspelare ska gå till.

Men för att försöka göra det på ett snyggare sätt gick spelaren först till en mindre klubb i Stockholmsregionen, men var bara där i ett par veckor - utan att spela en enda match - innan han gick vidare till AIK.

Övergången rörde upp känslor och skapade en stor spricka mellan AIK och de andra klubbarna i Stockholmsalliansen.

I AIK var man inte överens om att det var rätt att värva en 14-åring från BP och flera personer sa ifrån. Men en av de pådrivande var dåvarande vd/tf sportchef Manuel Lindberg, som, enligt Fotboll Sthlm, den 15 december, skickade ett mejl till de övriga Stockholmsklubbarna där han skrev att han tagit del av en internutredning, som visade att en anställd i AIK haft ett möte med en av spelarens “rådgivare” utan att informera BP, vilket alltså är ett brott mot alliansöverenskommelsen. Och för den uteblivna informationen bad Lindberg om ursäkt, men bekräftade också att spelaren skulle få en plats i AIK.

Det här var känsligt och när Fotbollskanalen ringde Manuel Lindberg så slog han ifrån sig och la över ansvaret på andra i AIK.

- Det ligger inte på mitt bord. Det är en akademifråga, sa han.

Då var Johannes Wiklund akademichef i AIK - men enligt honom var det visst Manuel Lindberg som borde svara på frågor om att AIK värvade en 14-åring från BP.

- Det måste du prata med Manuel om. Manuel är ytterst ansvarig för spelartransfers, så det är han som ska uttala sig, sa han.

I januari 2023 fyllde spelaren 15 år, då presenterades han av AIK. Då la Stefan Silva, som idag är agent för Universal, ut ett inlägg på Instagram med en bild på spelaren med texten: ”Nu kör vi bror”. Och enligt uppgift till Fotbollskanalen pratade BP med Masireh Jadama innan övergången till AIK, alltså när spelaren var 14 år.

Enligt Fotboll Sthlm hölls det ett möte där AIK:s rekryteringsansvarige för akademin, Leo Neuman, var med, och det ska även Masireh Jadama ha varit.

I Svenska Fotbollförbundets förmedlarreglemente står det att det är förbjudet att utföra förmedlaruppdrag åt en spelare under 15 år. SvFF utredde övergången, men efter att tag lades allt ned.



Fotbollskanalen har sökt "Ali", “Mattias” och den tidigare AIK-spelaren som nu är i Universal.