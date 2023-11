Lundh: Tuffare för MFF att bränna SM-guldet än för Elfsborg

Helgens måste

Följa den svenska fotbollens upplösning. Dramatik i kamp om SM-guld och i många serier. På plats i Malmö för det som blir herrallsvenskans final mellan MFF och Elfsborg.

Malmö FF hade onekligen ett gediget upplägg inför söndagens guldmatch.

Livesändningar. Bakom kulisserna. Intervjuer. Studiosändningar. Radio. Det är bara att inse att dagens journalister och medier är utsatta för en konkurrens som aldrig tidigare.

Veckans rättighetsaffär

Den amerikanska damligan NWSL har slutit det största avtalet gällande damidrott i världen. Flera mediabolag (CBS, ESPN och Amazon) har gemensamt skrivit ett fyraårsavtal med ligan värt 60 miljoner dollar per år. Tidigare avtalet låg på 1,5 miljoner dollar per år. 40 gånger mer, helt enkelt. Fler matcher sänds på större plattformar, det blir fler kameror och en rejäl uppgradering. Räkna med att fler svenska spelare söker sig till USA där lönerna kan ta en skjuts uppåt.

Veckan svenska agentdiskussion

Efterskalven till följd av Fotboll Sthlm och Dagens ETC granskning av Universal Twenty Two har fortsatt. En intervju med den utpekade scouten kom i Aftonbladet i veckan och det var Erik Niva som gjorde den. Den ska läsas ihop med den krönika som Kristoffer Bergström skrev och som tidningen publicerade samtidigt. Det har varit en del diskussioner kring intervjun och porträttet av Universal-scouten och det är bara att konstatera att det är en knivig intervju att göra när svaren är så undanglidande. Vem har ansvar för vad? Ja, reportern kan inte styra svaren. Jag kan förstå de som vill ha bort porträttdelen och ha ännu mer ansvarsutkrävande, men om man följt Erik Niva vet man att det blir något annat. Han är utan tvekan Sveriges skickligaste på att skildra den typen av berättelser och det är fel att säga att det inte förekommer kritiska frågor. Ja, många reportrar hade nog haft fler frågor och mindre porträtt, men antagligen hade ingen annan än Niva fått göra intervjun, vilket han själv sa när han gav sin syn på efterspelet i Fotbollsmorgon. Nu fick man trots allt läsa en del svar som var talande i sin tomhet. Trots allt är inte scouten dömd för något brott även om det finns problematiska händelser, personkopplingar och misstankar. Vet att det i den här debatten även påpekas att sportjournalistiken inte gjort något kring det här, men Kalla Fakta och Fotbollskanalen gjorde ett rejält arbete kring det här hösten 2017. Det var inget jobb jag var inblandad i, men det är inte så att det inte gjorts något kring detta. Även skattehärvan togs upp av många medier våren 2019 och där det ställdes frågor till spelare i landslaget om överföringarna. Frida Sundkvist tog granskningen vidare i Expressen i december 2019 på ett förtjänstfullt sätt och tidningen var offensivare i sin publicering än TV4 och Kalla Fakta.Under åren har det ställts frågor till både AIK och andra involverade men utan att vi och fått svar. Därför var det givetvis bra att Fotboll Sthlm och Dagens ETC tagit det hela vidare och att de sedan kunde få till ytterligare delar kring AIK, samarbetet samt reaktion från klubben. Givetvis kan alla medier alltid göra mer, men det görs en del från den här världen som är svårbevakad.

Veckans Saudi-motstånd

Turkiska fotbollsförbundet har likt en del andra sålt rättigheterna till landets Supercup till Saudiarabien. Spanien och Italien kör exempelvis mini-turneringar i Saudiarabien och nu skulle Turkiet hålla matchen i Riyadh. Men klubbarna vill att den spelas på hemmaplan i stället. Skälet är att man vill fira att den Turkiska republiken fyller 100 år.

Veckans censur

Fifa reagerade på Sam Kuntis krönika som publicerades på Forbes och det slutade med att den amerikanska tidningen drog in krönikan. Nu kan man läsa den på Josimar. Rätt anmärkningsvärt att Forbes viker ner sig när Fifa sätter tryck. Visar sig att Fifa blivit offensivare och även fick in tillägg till kritisk krönika i The Times, vilket Andreas Selliaas redogör förxDär kan man även läsa mer synpunkter från den belgiska journalisten Sam Kunti. Där finns även Fifa-brevet till Forbes.

Veckans Premier League-kamp

En del klubbar i Premier League vill stoppa möjligheten för klubbarna att låna in spelare från klubbar som har samma ägare. Newcastle är givetvis emot skiftet och ifrågasätter varför det kommer nu. Det har talats om att Newcastle i januari skulle låna in Al-Hilals Rúben Neves och där Al-Hilal ägs av Saudiarabiens investeringsfond precis som Newcastle.

Veckans oro

Fifa införde nya agentregler 1 oktober. Nu är det oklart kring dem då reglerna utmanats juridiskt på tre av de största marknaderna: Tyskland, England och Spanien. ilket även påverkar den svenska marknaden då ingen vet hur man ska göra om man säljer till de länderna där det inte finns ett tak på ersättningar.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Är det inte dags att åter ventilera frågan om plast- kontra gräsplaner? De flesta lagen i de högsta divisionerna i Europa har gräsplaner - Nederländerna har dessutom tagit beslut om att endast gräs är acceptabelt i framtiden. Hos oss har endast ETT av topp 4 i allsvenskan gräs som underlag på sin hemmaplan (hybrid, men i huvudsak gräs) Europaspelet i år var ett svensk fiasko. Två plastlag och så Kalmar FF åkte ur till direkt. Endast Häcken trasslade sig fram till Europa League-spel och skyllde sedan sin sori på gräsmatcher."– Vi har svårt anpassa oss till gräsmatcher. Då blir det mycket mer duellspel och då är vi slarviga. Vår spelmodell fungerar bättre på konstgräs. Våra bortamatcher på gräs i allsvenskan har också varit dåliga, säger Johan Hammar i den mixade zonen efter 1–3-förlusten."Fotboll skall väl spelas på gräs? Att skylla på att inte kunna spela på gräs är som att ett hockeylag skulle skylla på att isen var för hal ..., Plastlagen kan göra upp i sin egen PlastAllsvenska - så kan de som vill spela rikltig fotboll spela i Allsvenskan. Varför kallas det förresten konstgräs? Man skall väl kalla ett äpple för ett äpple? Konstgräs har möjligen utseende liknande gräs, men innehållsmässig är det 100% plast plus en massa granulat som inte ens är miljövänligt. Vi fortsätter skicka plastlag ut i Europa. Jag hoppas att MFF tar guld i år - det tycks vara enda chansen att förbättra vår klubblagsranking. Alf

Svar: Håller med om att matcher borde spelas på gräs eller hybridmattor och att Sef skulle ta ur det centrala avtalet för ett få klubbar att gå i den riktningen. Hellre krav om det än om sponsorplatser eller sittplatser. Tyvärr sätter klimatet stopp för en del klubbar alternativt att det blir för dyrt när pengar är en bristvara. Sedan får vi vara ärliga om att Norge går starkt med sina klubblag trots en del konstgräs i den ligan.

Veckans utpressning

IOK-basen och tysken Thomas Bach säger att Tyskland inte kan hålla något OS så länge man har inreseförbud för ryska idrottare. Uppenbart att Bach går ryska ärenden och pressar Tyskland, som vill söka sommar-OS 2036, att lätta på restriktioner med möjligheten att få ett OS.

Veckans verkliga genombrott

Roony Bardghji fick hoppa in när FC Köpenhamn hade 2-2 mot Manchester United. Trots att United tog ledning lyckades det danska laget vända och vinna, och Roony fick hela Parken att skrika hans namn med det avgörande 4-3. Svårt att inte gilla glädjen hos den snart 18-årige supertalangen. Sedan är det möjligtvis bättre att han hjälper U21-landslaget i EM-kvalet än gör en samling med en avgående förbundskapten.

Veckans special

Fotbollskanalen On Tour tar ett grepp kring guldstriderna i helgen. Bara in och lyssna.

Veckans rättighetsspekulation

Danska Tipsbladet skriver om den kommande auktionen kring rättigheterna till Champions League i Danmark. Där pekar man ut Viaplay som favoriter att förlänga avtalet men nämner även danska TV2, streamingjätten DAZN, Amazon och Warner Discovery. Mest sensationella är uppgifterna om att Warner Discovery skulle kliva in och ta alla Uefas tre cuper och då i Norden. Det sistnämnda vore en rejäl omsvängning för den amerikanska mediejätten som avvecklat den mesta fotbollen i Norden förutom allsvenskan och superettan. Ja, det är klart att säljarna i form av Uefa och agenturen Team vill att det ska framstå som att många är med och hugger. Tipsbladet skriver även att ett möjligt scenario är att några aktörer går ihop och delar på rättigheterna. Buden på rättigheterna till Uefas tre cupturneringar ska vara inne 28 november 10:00.

Veckans samarbete

ESPN-ägaren Disney kan tänka sig släppa delägarskap till NFL och NBA. Undrar om och i så fall hur det skulle påverka bevakningen av ligorna.

Veckans läsning

Fascinerande om en priviligierad argentinsk man som samlat på klassiska fotbollströjor.

Veckans VAR-guru

ESPN:s Dale Johnson är alltid snabb med rappa analyser huruvida det blivit rätt eller fel kring VAR. Som senast efter FC Köpenhamn-Manchester United. Alltid givande att ta del av tolkningar och regler. Dale Johnson är väl värd att följa på X om man nu inte redan gör det.

Veckans reservation

Sef lanserar nya hemsidor för superettan respektive allsvenskan. Att döma av superettan-sidan som är först ut undrar jag kring om det inte blir mer statistik. Eller är det bara väl dolt på sidan och att jag inte kan hitta det.

Veckans gästspel

Var med i Lunds enda fotbollspodd, Lundabollen, och fick både prata fotboll, Lund och tävla i en quiz. Om jag vann? Svaret finns i slutet av podden.

Veckans Leeds United

Plymouth väntar på hemmaplan. Ska vara tre poäng, men det är Leeds. Om ni tippar, alltid 1x2 på Leeds. Alltid.

Veckans låt

”Järtecken” – Jonas Lundqvist.

Veckans poddgäst

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson är gäst och talar om lärdomarna av 2023, tankarna inför 2024, boksläppet och svensk fotbolls utmaningar med agenter. Sedan tidigare finns över 410 poddintervjuer att lyssna på. Du hittar dem alla här. God lyssning!