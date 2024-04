Lundh: Fotbollen är en flykt när världen gungar - och det väcker skam

Helgens måste

Den försvann i ett töcken av jobb och en golfrunda och en del fotboll. Därav en helgkrönika en måndag.

Helgens avstå

Imponerad av Ludvig Åberg som efter mindre än ett år som proffs redan gjort avtryck. Eslövs stolthet blev tvåa i Masters, men jag avstod timmarna framför skärmen.

Veckans nya aktör på den nordiska TV-marknaden

I förra veckan skrev jag om att Disney kunde komma in på sportmarknaden i Norden. Att den amerikanska streamingjätten (och mediagiganten som äger ABC och ESPN bland mycket annat är en av världens största aktörer) tar klivet in i Norden verkar vara på gång när man köper Europa League och Europa Conference League. Nu skriver norska Kampanje att Disney är nära att landa en affär gällande fotbollsrättigheter i Norden. Mina uppgifter gör gällande att det inte är Champions League utan Europa League och Europa Conference League. Fortfarande är det väldigt lite rörelse kring rättigheterna till Uefas turneringar som börjar i höst, men norska TV2 har vunnit kampen om Champions League. I veckan kommunicerade man att man tagit tre nya år. Ännu inte klart i Sverige men det sägs att Viaplay ska slutförhandla om Champions League i Sverige och Danmark och uppgifter gör gällande att Amazon ska vara med på någon match per omgång. Vi får väl se när det blir klart, men aldrig tidigare har Champions League sålts bara några månader före det börjar gälla. Intressant att Disney tar klivet in på livesport i Europa bara några år efter att man sa att det inte var aktuellt. Blir intressant att se hur man producerar och bemannar kring rättigheterna. Och det är ett tydligt tecken att om priserna sjunker, vilket de har gjort i Norden, så tar nya aktörer klivet in. Rättigheterna från Europa League och Europa Conference League skickades ut inte mindre än fyra gånger sedan i november för att budgivarna inte mötte Uefa och dess agenter Teams önskemål. Likadant är det kring Amazons intåg, där man utnyttjar Viaplays pressade läge i att få loss Premier League-matcher och möjligen även Champions League-matcher. Amazon är mästare på att ta kliv in på marknader där priserna sjunker som när man klev in och tog franska Ligue 1 till en dryg fjärdedel av priset när Mediapro hoppade av. När franska ligan skulle dra i gång en ny auktion i höstas var Amazon inte intresserat av att bjuda upp priset och verkar kallsinnigt till att fortsätta med mer än en match i veckan. Det slutade med att auktionen avbröts. Inte lätt för franska ligan som varit tvunget att skruva ner förväntningarna på nästa avtal.

Veckans domslut för den moderna fotbollen

Fifa har sedan 2018 förbjudit ligamatcher i utlandet efter att man stoppat La Liga från att arrangera en match mellan Barcelona och Girona i Miami. Nu har en stämning av arrangören av matchen lett till att Fifa backar. Därmed finns möjligheten att fotbollsligor kan göra likt NFL, NBA och NHL och spela ligamatcher i andra länder.

Veckans vinnare

Bayer Leverkusen vann första Bundesliga-titeln efter 120 år. En imponerande säsong av klubben och tränaren Xabi Alonso och ännu har man inte förlorat en match den här säsongen. Kollega Keven Bader skriver bra om bedriften här. Puritanerna lär påpeka att Bayer Leverkusen ägs av tyska företaget Bayer som gör allt från mediciner till trädgårdsprodukter och var ett av de första undantagen från 50+1-regeln. Skälet till undantaget var att bolaget ägt klubben som startades av anställda under lång tid när reglerna infördes i tysk fotboll i slutet av 1990-talet.

Veckans moderna fotboll

Chelsea sålde hotellbyggnader till ett bolag i bolagsgruppen. Det gav en vinst på en miljard kronor. Kanske ett sätt att försöka klara sig undan från att bryta mot reglerna i det finansiella regelverket i Premier League.

Veckans nya regelverk

Premier League tar rygg på Uefa och lyfter in organisationens regelverk kring ekonomi. I kölvattnet av poängavdragen för Everton och Nottingham har Premier Leagues egna regelverk varit ifrågasatt. I förra veckan klubbade Premier League nya regler där klubbar som tävlar i Europa max får göra av med 70 procent av intäkterna på löner, transfers och agentarvoden och för klubbar som bara deltar i den inhemska ligan är det 85 procent. Man ska testa det nya regelverket kommande säsong och införa det 2025-26.

Veckans deppigaste kommun

Tänk att Värnamo inte inser värdet av IFK Värnamo. Att säga till klubben att bygga en ny arena på egen hand när gräset inte lever upp till kraven är knappast särskilt smart.

Veckans dokumentär

Once upon a time in Northern Ireland eller Det var en gång ett Nordirland ligger på SVT Play och består av fem delar. Den handlar om kampen mellan protestanter och katoliker i den del av Irland som kom att behållas av England efter 1921. Konflikten mellan de olika religionerna går längre bak än så och handlar naturligtvis om mer än bara religion, men dokumentären har fokus på ”The Troubles” som bröt ut i slutet av 1960-talet och pågick in på 1990-talet. Vittnesmålen är starka, skakande och deprimerande och det oavsett sida och det är ett måste att se. Intervjuer varvas med arkivmaterial och målar en sorglig historia. Briljant berättat av James Bluemel som gjorde en liknande historiebeskrivning av vad som skedde i Irak efter USA:s invasion.

Veckans förvärv

Wasserman är en stor agentfirma som nu köper engelska Volante Sports Agency. Skälet är att Wasserman vill etablera sig än starkare på damsidan av fotbollen och får nu tillgång till fler spelare.

Veckans bok

Läste Johan Hiltons bok ”Den siste teaterdirektören” som handlar om Benny Fredriksson som på slutet var vd för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Fredriksson tog sitt liv 2018 efter framför allt Aftonbladet gått hårt fram med en granskning av honom Metoo-hösten 2017. Det är en stark bok av Hilton som jag knappt kunde lägga ifrån mig. Den väcker många frågor kring dålig journalistik och dess följder men även gällande hur det blir i en tid där alla bara springer åt ett håll och få eller inga vågar ifrågasätta. Det är också deppigt att läsa om hur ansvarig reporter och chef på Aftonbladet inte vill ställa upp på intervju med Hilton. Folk som direkt eller indirekt lever på att andra ska svara på frågor. Aftonbladet är med rätta kritisk mot landshövding Anna Kinberg Batra som vägrar svara på frågor från tidningen om dess avslöjande kring hur hon anställt folk hon känner utan att annonsera ut jobben, men då får man också ställa upp själva.

Veckans korta förlängning

Engelska WSL har bara förlängt sitt mediaavtal med BBC och Sky med ett år. Avtalet är värt mellan 90 och 100 miljoner kronor för en säsong. Women’s Super League och Women’s Championship ska styras av ett nybildat bolag med start nästa säsong och det finns en tro att man ska kunna få ut betydligt mer i ett längre avtal, men att man nu ville ha ett avtal på plats nästa säsong.

Veckans läsarbrev I

Angående Isaks 17e mål i ligan denna säsong. SVT Text menar att Isak gjorde 17:e målet denna säsong i PL och att han tangerade Zlatans "rekord". Jag har kollat upp saken! Zlatan gjorde sitt 17:e mål för United i PL 2016-17 i den 30:e omgången den 9:e april 2017. Isak gjorde samma sak för Newcastle i PL 2023-24 i den 32:a omgången den 13:e april 2024. Zlatan gjorde alltså sitt 17:e mål 2 omgångar tidigare! Zlatan därefter... Omgång 31: inhopp mållös mot slutet. Därefter den karriärhotande knäskadan den 20 april 2017 hemma i EL. Zlatan missade sedan omgångarna 32-38 pga skadan. Så även om Isak tangerade Zlatans 17 mål så gjorde han det 2 omgångar senare. Det kan vara värt att ha denna fakta i bakhuvudet. CJ

Svar: Oavsett är det en stark säsong som Alexander Isak gjort.

Veckans gästspel

Möter Anders Bengtsson i Offsides quizkamp Spelarbussen. Det var laddat.

Veckans Saudiarabien-koll

Det finns intresse från Saudiarabien att ta över italienska Inter. Den kinesiska ägaren är pressad av lån och måste betala över tre miljarder kronor i maj. Oklart om klubbens ägare klarar det.

Veckans värvning

BBC Sport plockar The Athletics ansvarige I Storbritannien. Alex Kay-Jelski är klar för ett nytt uppdrag efter att ha framgångsrikt etablerat The Athletics bevakning i England.

Veckans Israel-Palestina i fotbollens värld

Häromdagen skrev Israel ett avtal med Sydamerikas fotbollskonfederation Conmebol. Förhoppningarna från Israels sida är att få spela Copa America i framtiden och det följde inga diskussioner om kriget i Gaza.

Veckans gästspel II

Advokaten Carl Fhager bjöd in till Förhandlingspodden. Vi talade om allt från supportermakt, det globala kapitalets inflytande och hur svensk idrott kan påverkas av krisande TV-bolag.

Veckans vackraste

Härligt att se Sven-Göran Eriksson hyllas även av Benficas supportrar. Hoppas verkligen han får till resor till Manchester City och Sampdoria.

Veckans moderna fotboll II

Chelsea toppade Premier League-klubbarnas lista över utbetalningar till agenter. Totalt betalade London-klubben 75,1 miljoner pund eller lite drygt 900 miljoner kronor till olika agenter senaste året. Överlag har Premier League nästan fördubblat utbetalningar till agenter på sex år och det senaste året gick närmare fem miljarder kronor till agenter.

Veckans jag-ger-mig-inte-tips

Mini-dokumentären Arvet efter Qatar-VM finns på TV4 Play. Se den här. Tillsammans med fotograf Johan Tarland åkte jag till Doha för att se vad som blev arvet efter fotbolls-VM 2022. Om svikna löften, om en pågående sporttvätt, om en framtid för sporten i regionen och om splittringen i världen som bara vidgats efter VM. Olle Lindberg och Oscar Dahl har också stor del i projektet.

Veckans överraskande spark

Henry Winter har klassats som en av de främsta fotbollsskribenterna i England och var en stor värvning när han gick till The Times från The Telegraph för åtta år sedan. I veckan fick Winter gå från The Times. Han har blivit över efter en i raden av nerskärningar.

Veckans offside-skifte

Premier League introducerar halvautomatiserad offside till nästa säsong. Det har funnits i både Champions League och under VM i Qatar. Hoppas den tekniken fungerar bättre än VAR gjort i Premier League.

Veckans låt

”Blue Monday” – New Order.

Veckans Leeds United

Här skulle jag skrivit om kliv mot Premier League men efter en poäng på tre matcher, varav två hemmamatcher mot lag som inte har något att spela för, så struntar jag i det.

Veckans siffror

777. Namnet på det investeringsbolag som under lång tid försökt köpa Everton. Nu framkommer att ett av kraven som Premier League hade på 777 Partners var att man skulle betala tillbaka vissa lån, men bolaget har bett om att få skjuta på en återbetalning gällande ett lån på närmare två miljarder kronor. Ser inte så ljust ut för Everton och just 777 Partners är sedan tidigare ifrågasatt. Norska Josimar har sedan tidigare granskat bolaget. Förstår om det är nervösa dagar för Everton-supportrarna.

Veckans poddgäst

Anders Christiansen är gäst och talar om kampen för att komma tillbaka, om hur han omvärderat livet efter sin nära-döden-upplevelse, om rädslan när han skulle ta i för fullt för första gången, om Malmö FF:s kliv under hans år i föreningen och om det går att utmana FC Köpenhamn. Sedan tidigare finns över 430 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!