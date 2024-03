Lundh: Svartvita diskussioner om svenska läktare är meningslösa

Helgens måste

Allsvensk premiär i fokus. Får ta Norrköping-Malmö via en skärm men ser Hammarby-Kalmar söndag och AIK-Västerås måndag. Lägg till att superettan piskar i gång och Manchester City-Arsenal söndag.

Helgens avstå

Påsken.

Veckans politik och fotboll hör ihop

Tyska politiker tvekade inte att kasta sig in i debatten när det tyska fotbollsförbundet valde att byta ut Adidas mot Nike efter 70 år. Ministrar, lokalpolitiker och andra avlöste varandra i att efterlysa patriotism och klaga på det felaktiga beslut som förbundet tagit. Man använde både sociala medier och traditionella medier för att påpeka att Tyskland ska spela i Adidas, med tre ränder och så vidare. Nike skickar in dubbelt så mycket pengar (100 miljoner euro om året) och för ett pressat fotbollsförbund är det kanske inte konstigt att man skiftar leverantör. Det har dock inte sagts något om att det tyska förbundet samtidigt slutit ett avtal med kinesiska TikTok. Det är som vanligt att vissa öppna dörrar måste politiker vräka sig in i, och andra skippar man. Efter att ha sett Sveriges nya landslagsdräkt från Adidas hade jag nästan önskat mig att ministrar och politiker reagerade, men bara nästan. Och sett till hur den ser ut fattar jag att Nike lockar det tyska förbundet oavsett pengarna.

Veckans sorg

Det var inte oväntat men vilken smäll för Lugi att både damer och herrar åker ur högsta serierna. Tyvärr har föreningen varit misskött under en rad år och utvecklingen har pekat i den här riktningen. Fortfarande tar inte stora företag i Lund likt Tetra Pak och andra handbollen på allvar. Tänk vad Lugi gör för staden Lund och dess invånare. Finn Rausing är en av tre barnbarn till Tetra Pak-grundaren Ruben Rausing somäger Tetra Pak i dag och han är givetvis miljardär många gånger om. Att han plöjt in enorma summor i Formel 1 fram till häromveckan då han sålde stallet samtidigt som Tetra Pak är försiktiga sponsorer till Lugi och annan idrott i Lund är för jävla deppigt.

Veckans ultramoderna franska fotboll

McDonald’s tar över som Ligue 1:s sponsor. Uber Eats var väl så där, men amerikansk ultraprocessad snabbmat.

Veckans mediesamarbete

Amazon köper loss 13:30-matcher i Premier League från Viaplay och det börjar gälla från och med i höst och fyra säsonger. Det är bara någon vecka sedan Amazon köpte nio TV-serier av Viaplay. Att sälja en del av prestigerättigheten är ytterligare ett drag av en pressad koncern att skapa hopp om en bättre framtid. Viaplay köpte rättigheterna till Premier League i Norden i sex år med start 2022 och den prisuppgift som förekommer i England och Norge är två miljarder pund eller 2,36 miljarder euro. Alternativt runt 25 miljarder kronor och där Norge och Sverige är tyngsta posterna och som med de flesta sådana avtal är de baktunga och ju längre det går ju mer ökar kostnaderna. Många på Viaplays huvudkontor hoppas dessutom på starkare svenska och norska kronor för det betyder mycket pengar då avtal ofta är skrivna i euro eller dollar. Apropå rättighetskostnader släppte Viaplay sin årsredovisning i veckan. En intressant not finns på sidan 68 och där framkommer att koncernen har rättighetskostnader på 29 miljarder kronor som man måste betala de närmaste tre åren, och det i avtal skrivna i euro och dollar. Redan har man reserverat 3,5 miljarder i förlustkontrakt gällande ovan siffra. Ändå är siffran på 29 miljarder bättre än för ett år sedan då man var uppe i 38 miljarder kronor. Apropå Viaplay och Amazons samarbete har jag skrivit tidigare att jag tror de bolagen tar över Champions League i Sverige från och med i höst. Där tanken är att Amazons TV-tjänst Prime visar en bra match per omgång, som produceras och kureras av Viaplay. Enligt vad jag hör är det ett liknande upplägg tänkt kring den Premier League-match som alla kan se på Prime från och med i höst. Har givetvis sett att många kunder är besvikna på Viaplay som säljer bort exklusiviteten på Premier League parallellt med att man höjt priserna två gånger på kort tid. Det återstår att se hur det landar hos konsumenterna, men om man kan addera Champions League är det naturligtvis ett argument för att inte kunder ska säga upp avtalet. Att cheferna på nya Viaplay tror på bolaget är uppenbart sett till hur de köper aktier. Jörgen Madsen Lindemann har satsat tio miljoner kronor. Fler andra chefer inklusive rättighetsgurun Peter Nörrelund har köpt på sig aktier och i flera omgångar. De vet ju planen framåt med rättigheter, samarbeten och annat och då kanske det är riskfritt att köpa aktier, vi andra saknar den insynen. En del undrar kanske hur tidigare krisande Viaplay som var nära att gå omkull kan köpa nya rättigheter likt Champions League? För det första gjorde man en omfattande en räddningsaktion som kostade aktieägarna i princip allt värde, men man fick ner bolagets lån samt nya miljarder via en emission. Viaplay är dessutom uppbackade av nya storägaren Canal Plus som köpt Champions League-rättigheter i Frankrike, Österrike, Polen och en hel rad länder i Afrika och har goda kontakter med Uefa och dess agent Team. Vad jag hör är att Canal Plus varit tydligt gentemot Uefa/Team kring stödet till Viaplay. Lägg till att Viaplay släpper Europa League och Europa Conference League som man köpte när marknaden i Norden var på topp våren 2020. Kostnaden för Champions League 2024-27 halveras närmast jämfört med senast då Telia/TV4 köpte och det motsvarar i princip vad Viaplay betalade för EL och ECL, enligt vad det talas om på marknaden. Ovanpå det kan Viaplay visa att man tar in kapital via försäljning av Premier League-matcher i Sverige och Danmark och eventuellt att man då tar in en partner på Champions League-rättigheten. Jag vet att danska Tispbladet häromveckan skrev att Viaplay kan bli snuvat av DAZN när det gäller Champions League. Vad jag hör är att kombinationen Viaplay-Amazon är hetare och med tanke på att man har Canal Plus i ryggen ska man vara närmast. Det är mycket rykten kring en försäljning som dragit ut långt över det vanliga och även kring Norge där TV2 kämpar för att behålla Champions League är det mycket rykten. Jag satsar på Viaplay/Amazon för Champions League i Danmark och Sverige samt TV2 i Norge, men vi får se. Frågan är var Europa League och Europa Conference League hamnar? Det senaste jag hörde var att rättigheterna var ute på en fjärde budrunda då ingen aktör varit i närheten av vad Uefa/Team vill ha. Där är det mycket snack om att tidningskoncerner likt Bonnier och Schibsted samt streamingaktörer likt DAZN, Disney och andra alla varit en del av processen. Det är bara att konstatera att det är svårt att sända EL och ECL och få det lönsamt oavsett om svenska lag når gruppspel eller ej.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof Jag upplever att du har en liten tagg i sidan till JDT. Kan det vara efter hans MFF sejour? Han har ju bjudit på sig mot media på ett OVANLIGT öppet sätt som jag inte väntat mig. Han har satt upp OVANLIGT höga mål för att vara en förbundskapten i Sverige. Han har på väldigt kort tid fått alla spelare att ställa upp på hans vision som på ett taktiskt sätt skall sätta sig hos spelarna. Jag tror att det är få fotbolls initierade som hade trott på vinst mot Portugal. Jag tror de flesta ville se perioder av det JDT pratar om i sin vision. Det fick vi se. De första 10 min var bländande bra. Klart att vi blir straffade målmässigt när laget inte är samtrimmade. Skit i det. Ha tålamod. Ge JDT lite kred för hans mod. Om det målmässigt ser lika illa ut efter Natinons L. så kan jag förstå en sågning. Inte nu. Spara på krutet nu Olof och försök att ta hans utsträckta hand och försök förstå vad han försöker åstadkomma. Get under his skin. Keep up da good work. / Calle

Svar: Jag kan inte se att jag sågat honom. Skrev både inför mötet med Portugal och efter det att både JDT och SvFF måste hålla kursen om man nu valt den här inriktningen och att det kommer att ta tid. Sedan måste man få beskriva hur det är, det är en del av att vara krönikör.

Veckans Uefa-jakt på Kina-cash

EM 2024 har fått en ny sponsor i kinesiska AliExpress. Sedan tidigare finns kinesiska Alipay som sponsor och det finns även olika avtal med Hisense, Vivo och BYD. Just statliga bilföretaget BYD (Build Your Dreams) är intressant med tanke på att man tar över efter tyska Volkswagen och det när EM går i Tyskland.

Veckans moderna fotboll I

La Liga och Disneyland kör ett event för att supportrar ska kunna se nästa El Clasico vid nöjesparken. Disney äger ESPN som har rättigheterna till La Liga och den spanska ligan har flyttat fram positionerna i Nordamerika för att försöka ta marknadsandelar. Den 21 april är det dags med La Liga-profiler som Hugo Sanchez och Iker Casillas.

Veckans Uefa-Qatar-quick-step

EM 2021 sponsrades av Qatar Airways. Till EM 2024 har Visit Qatar tagit över.

Veckans poäng

Offsides Anders Bengtsson skriver om Sveriges val att möta Serbien i juni. Han poängterar att Serbien i mars träningsspelade mot Ryssland och att det blir konstigt och drar upp fler exempel på vänskapen mellan serbisk fotboll och rysk fotboll. Lägg till den komplikationen att SvFF-basen Fredrik Reinfeldt tryckt på inget utbyte med Ryssland efter invasionen av Ukraina. En av ytterst få vänner som ryssarna har kvar är just Serbien. Klart det blir komplicerat men det är också en termometer på hur iskallt det svenska landslaget är. Man kan också undra kring landslagschefen Stefan Pettersson som är ansvarig för jobbet att boka motstånd. Något säger mig att företrädaren Lasse Richt varit rivigare och obekvämare i jakten på bättre landslag och jag vet att både spelare och ledare har undrat om Pettersson är rätt man på rätt plats. Klart att det är lätt för Anders Bengtsson och mig att kolla i backspegeln, men det är extra intressant att matchen är handplockad för att vara en hyllningsmatch där Zlatan Ibrahimovic ska tackas av för sin landslagskarriär. Ja, det finns nog rätt många landslag som passat bättre än Serbien vars supportrar knappast lär hylla Ibrahimovic utan snarare låta honom höra både det ena och det andra. Får hoppas att svenska supportrar köper biljetter så det inte blir röda läktare som när Sverige mötte Albanien och bortasupportrarna dominerade på Friends Arena.

Veckans bot

Statliga Svenska Spel får böta 100 miljoner kronor. Skälet? Inte skyddat spelarna mot överdrivet spelande. Spela lagom?

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, en sak som jag vill tillföra debatten är kring att i princip alla svenska herrlandslagets matcher ska spelas på Friends Arena, Stockholm. Jag vet att förbundet investerat i Friends men att det i princip aldrig spelas herrlandslagsmatcher utanför huvudstaden tror jag påverkar suget efter herrlandslaget. Se på Portugal och Frankrike tex, som lägger ut matcher på andra arenor/städer runt om i sina länder. Jag tror att intresset minskar för herrlandslaget över tid om en begränsad skara av svenska folket har möjligt att få uppleva landslaget live. Se på min 10-årige son som är "fotbollsnerd". Kollar väldigt mycket Allsvenskan och MFF både på TV och live på Eleda Stadion. Men då vi inte har möjlighet att göra resorna till Stockholm blir suget efter herrlandslaget inte så stort. Landslaget riskerar att bli något för 25% av svenska folket (Stockholmstrakten). Jag kan göra utläggningen mycket större och längre men jag tror du förstår min poäng. En obetydlig match mellan Sverige och Albanien hade nog sålt ut både Eleda Stadion och Ullevi. Och vi i resten av landet kräver inte en avgörande VM-kval match mot England. Men träningsmatchen Sverige-Albanien hade vi varit väldigt glada för. Jag förstår att denna match är oviktig i Stockholm, då man kan välja mellan betydligt fler matcher att gå på för herrlandslaget. Inte så konstigt publiksiffran var rätt dålig igår. Vad tror du? Är det för mycket Stockholmsfokus? Mvh Christian

Svar: Du har en poäng men när SvFF äger en tredjedel av Friends Arena och redan sliter med ekonomin är det svårlöst. Jag fattar frustrationen men förbundets investering i en ny nationalarena kostade en hel del frihet. Ta bara att herr- och damlandslag i princip alltid laddar upp i Båstad inför mästerskap. Varför? Jo, för att Erik Paulsson, vars familj är storägare i Fabege som äger två tredjedelar av Friends Arena (och stora delar av Arenastaden) samt är sponsor till landslaget vill att det ska vara så. Den tiden när landslag mästerskapsladdade i Varberg, Visby, Stenungsund eller Gimo har i princip varit förbi sedan 2016.

Veckans allsvenska tips

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. AIK

4. IF Elfsborg

5. BK Häcken

6. Hammarby IF

7. Kalmar FF

8. IFK Norrköping

9. Mjällby AIF

10. IFK Göteborg

11. Halmstads BK

12. IK Sirius

13. Västerås SK

-----------------------------------

14. IF Brommapojkarna

-----------------------------------

15. IFK Värnamo

16. Gais

Naturligtvis har jag gått igenom lag för lag och det finns här. Sedan är det ett tips, inte en sanning.

Veckans tar aldrig slut

Tidigare spanske förbundsordföranden Luis Rubiales hotas av 30 månaders fängelse. Tvångskyssen av Jennifer Hermoso har haft konsekvenser för Rubiales och det är långt ifrån över. Överlag verkar det spanska fotbollsförbundet ha många problem och nyligen var det razzior mot högkvarteret och ytterligare en ledare har blivit avstängd. Ja, det är en skandal som inte slutar skaka om spansk fotboll.

Veckans Israel-Palestina i fotbollens värld

Skrev häromveckan en krönika om tystnaden i fotbollens värld när det gäller Israels krig i Gaza. Det är svårt att greppa och för mig finns inget politiskt i att visa solidaritet med civila offer och försöka få till en vapenvila. Europeiska gymnastikförbundet valde att ställa in ett mästerskap som skulle gått i Israel 2025. Sedan tidigare har även vattenpolo-EM 2024 flyttat och Israels hemmamatch i EM-playoff spelades i Ungern. IOK-basen Thomas Bach har slagit fast att Israel inte riskerar att stoppas från sommarens OS i Paris. Frågan lär hänga över idrottens värld, tystnaden till trots.

Veckans bilaga

Sportbladets allsvenska bilaga var högklassig. Nördigt. Roligt. Faktaspäckat. Ekonomi-special. Gillade speciellt intervjuerna med en rad allsvenska stjärnors mammor som Stefan Holm gjort. Fem plus.

Veckans pressade tränare

Barcelonas Xavi ska stämma journalister. Bakgrunden är att Xavi ska ha efterforskat källor och krävt att få insyn i medarbetares telefoner, vilket han nekar till.

Veckans hårda dom

Kinas tidigare ordförande i fotbollsförbundet, Chen Xuyuan, dömdes till livstids fängelse för mutbrott. Han hade tagit emot över 100 miljoner kronor i mutor och skadat fotbollen, enligt domen.

Veckans rivalitet

En liten klubb i Köpenhamn byter samarbetspartner, från Bröndby till FC Köpenhamn. Svaret: sönderslagna rutor i klubblokalen. Inget är heligt längre.

Veckans trägna tips

Vår mini-dokumentär Arvet efter Qatar-VM finns på TV4 Play. Se den här. Tillsammans med Johan Tarland åkte jag till Doha för att se vad som blev arvet efter fotbolls-VM 2022. Om svikna löften, om en pågående sporttvätt, om en framtid för sporten i regionen och om splittringen i världen som bara vidgats efter VM. Olle Lindberg och Oscar Dahl har också stor del i projektet.

Veckans återuppståndelse

Sports Illustrated är tillbaka. Mediabolaget Minute Media, som bland annat har Players’ Tribune, har köpt rättigheterna till Sports Illustrated i tio år. Återstår att se vilka som återanställs och vad det blir för satsning.

Veckans bristande logik

Storbritanniens regering vill stoppa utländska intressen från att köpa brittiska medier, men det finns ingen begränsning kring fotbollsklubbar. Undrar vilka som har störst genomslagskraft?

Veckans superettan-tips

1. Östers IF

2. Degerfors IF

-----------------------------------

3. Varbergs Bois

-----------------------------------

4. Örebro SK

5. Östersunds FK

6. Landskrona Bois

7. Helsingborgs IF

8. Sandvikens IF

9. IK Brage

10. Utsikten

11. Trelleborgs FF

12. Örgryte IS

-----------------------------------

13. GIF Sundsvall

14. IK Oddevold

-----------------------------------

15. Gefle IF

16. Skövde AIK

Veckans läsarbrev III

Hej Olof Kan träningsmatcherna ändå ha betydelse för oss till rankingen inför VM kvalet? Finns det något sätt för Sverige att ta oss så högt upp att vi blir dragna från pott 2 till VM kvalet? Räknas nations league matcherna lika mycket som övriga tävlingsmatcher? Kan vi ta oss upp till pott 2 om vi vinner alla nations league matcher i höst. Eller är det för långt upp så vi vet det garanterat blir pott 3? Vet du? Kan man räkna på det? Isåfall kanske både Nations League och till viss del dess vänskap har lite betydelse Mvh Anders

Svar: Fifas rankning hänger ihop med resultaten de senaste fyra åren och man har sedan 2018 en matematisk metod som väger in olika parametrar. Sverige ser exempelvis att tappa ytterligare två platser efter de senaste två matcherna. Klart att det spelar roll hur det går för Sverige och just nu är man på 14:e plats av Uefa-lag på världsrankningen och då har man en klar möjlighet att vara i seedningsgrupp 2. Ännu är rätt mycket oklart kring när VM-kvalet lottas och exakt hur det går till. Klart är att en vinst av Nations League-gruppen kan ge en bakväg till playoff då de fyra bästa gruppvinnarna från NL som inte når VM direkt via kvalet (tolv gruppvinnare) eller får spela playoff via kvalet (tolv grupptvåor) går in i playoff. Totalt har Europa 16 platser jämfört med 13 till VM 2022.

Veckans sköna besked

Xabi Alsonso stannar i Bayer Leverkusen. Äntligen någon som inte omedelbart rusar vidare.

Veckans deppiga Flyers-värvning

Mitt gäng i NHL är Philadelphia Flyers och nu har man knutit till sig den ryska målvakten Ivan Fedotov som precis spelat klart säsongen med arméklubben CSKA.

Veckans funkade inte

Satsningen på att kommentera matcher i en app lyfte inte. Sportscom packade ihop dagen tidigare i veckan och det precis innan man skulle få rätt till allsvenskan. Kanske inte konstigt då Radiosporten inte fick det att flyga när det var gratis matcher och nu kostade det pengar, men alltid tråkigt när nya satsningar och idéer stupar.

Veckans inte så förvånande

Chelseas affärer och betalningar under Roman Abramovitjs tid för att runda olika regelverk verkar nå ytan mer och mer. Får se om Premier League agerar.

Veckans låt

"Ladykillers" – Lush.

Veckans Leeds United

Satt på Vicarage Road och såg Leeds kämpa sig till en poäng och man borde vunnit sett till chanserna man skapade i andra halvlek. Alltid jobbigt att sitta bland hemmalagets supportrar och hålla tillbaka jublet vid en sen kvittering, men det får det vara värt. Även om Watfords hemmaarena är hyfsat nyrenoverad är den intryckt mitt i ett samhälle med en kyrkogård snett över gatan. Det är något fascinerande med den engelska fotbollen som den var förr och upplevelsen blev inte sämre av ett pubhäng där Leeds-supportarna höll till. Risiga burgare, mängder av öl och glatt humör. Efter att Leicester förlorade, Southampton tappade poäng och Ipswich vann är det jämnt i toppen men fördel Ipswich med sju-åtta matcher kvar av Championship.

Veckans siffra

1600. Antalet brittiska supportrar som måste lämna in sina pass under EM i Tyskland i sommar. Många av dem dömda för brott i samband med fotboll. Brittiska UD varnar även supportrar som åker till England för att ölen är starkare i Tyskland än hemma på puben. Det kan bli en lång sommar.

Veckans läsarbrev IV

Hej! Olof! Jag som många andra älskar sport i allmänhet och fotboll i synnerhet. Det är ju numera vida känt att Viasat och TV4 har problem med lönsamheten för streamingtjänsterna. Självklart gör miljardrullningen i PL att TV-avtalen hamnar på en nivå som kanske är svår att hantera prismässigt gentemot konsumenterna. Vad jag saknar i debatten är IP-TV:s roll i sammanhanget. Jag har mailat både Viasat och Discovery för att fråga vad de gör för att begränsa/stoppa dessa aktörer. Inget svar från någon dock. I min värld betalar man för de tjänster man utnyttjar. Det hade varit intressant att få reda på hur många användare/hur mycket pengar som försvinner från Streamingtjänsterna till IP-TV? Nu ser jag fram emot allsvenskan och Elfsborg på måndag. Då blir det Borås Arena i stället för streaming. Glad påsk! Björn

Svar: Hela branschen försöker lyfta frågan och runt en halv miljon svenskar kör IP-tv och det ökar. TV4:s chefsjurist Ulrika Jensen sa i en intervju i Dagens Media att det handlar om flera hundra miljoner kronor som förvinner. En uträkning för några år sedan hänvisade till att runt 35 miljarder kronor försvann årligen från Europas mediahus. I höstas dömdes två personer för att ha drivit ett IPTV-nätverk och de ska betala skadestånd till TV-husen. Det går uppenbarligen att komma åt men man kan misstänka att polis och myndigheter har annat att göra.

Veckans poddgäst

Richard Berkling är gäst i podden och Blåvitts ordförande talar om hur det är att leda en förening i motvind, om förtroendet för hans ledarskap, om kritiken och om när det blir guldpytt på Kamratgården nästa gång. Sedan tidigare finns 430 poddintervjuer och du hittar dem alla här. God lyssning!