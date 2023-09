Lundh: Befriande med en ledare som inte skäms över att åka ur allsvenskan

Helgens måste

En massa skärmfotboll. Degerfors-Malmö. Leeds-Watford. Burnley-Manchester United. Arsenal-Tottenham. AIK-Djurgården. Ja, det är manga skärmar som krävs för att hänga med.

Helgens avstå

Tänka på romarriket.

Veckans sorgligaste

AIK gick i veckan ut och varnade vårdnadshavare för att gängkriminella synts vid träningsplanen vid Skytteholm och att en 13-åring erbjudits att tjäna extra pengar. Det är naturligtvis ingen överraskning att den här farsoten sprider sig mer och mer i samhället och det är en påminnelse om hur utsatta barn och ungdomar är samt fotbollens betydelse. Klart att AIK och alla andra idrottsföreningar i Sverige gör enorma insatser för samhället när man sysselsätter, uppfostrar, tränar, utbildar och tar hand om pojkar och flickor. I dag är det mycket tal om hårdare tag (och det går att förstå) men det är fortfarande svårt för samhället att se bidrag och investeringar i anläggningar och föreningar kan betala sig längre fram i form av mindre brott och därmed besparingar. Klart att AIK och andra utsatta föreningar behöver stöd för att barn och ungdomar ska kunna träna och bedriva idrott utan risken att dras in i kriminalitet. Det är förbannat lätt att från håll tycka att man ska avstå, men det går att förstå lockelsen av pengar och annat för tonåringar som har det knapert.

Veckans sporttvätt

Saudiarabiens Mohammed bin Salman gav en intervju till Fox i veckan och var tydlig med att han inte bryr sig om vad landets satsning på sport kallas - apropå anklagelser om sporttvätt - bara den ger en ökning av landets BNP.

Veckans utökning

Det är bara två år sedan Uefa införde gruppspel för damernas Champions League. Nu utreder man en utökning efter att både Arsenal och Juventus misslyckats att ta sig in via kvalspel, enligt The Times. Inser att storklubbar behövs och kvalspelets upplägg i turneringsform var konstig och i dessa tider kan det vara bra att låta gruppspelet växa från 16 lag som är ganska begränsat. Herrarna har 32 klubbar och ska från 2024 utöka till 36.

Veckans ångest

Helsingborgs IF avgjorde på tilläggstid mot Eskilstuna och gav sig själv hopp i avslutningen av superettan. Svårt att inte uppskatta scenerna kring Amin Al-Hamawi avgörande. Nu är Örgryte på nedflyttningsplats ihop med Skövde. Tanken på att HIF ska åka rakt ner i division 1 måste skaka om i klubben som var i allsvenskan i fjol och de ekonomiska följderna vill väl ingen tänka på. Blir några riktiga ångestmatcher under hösten och det är många klubbar som är involverade. Räkna med fler scener som ovan och där det är galen eufori eller smärtsamt haveri som ska hanteras.

Veckans saknad

Säsong tre av Tehran. När kommer den?

Veckans äntligen

Spansk fotboll går i bräschen och skippar dam kring landslaget. Utan det blir bara landslag för både herr och dam. Tänk om Sverige hade varit vakna för några år sedan och gjort liknande kring alla sociala medier och inte minst kring allsvenskan.

Veckans fortsatta TV-kris

Discovery köpte 2015 fyra OS i hela Europa varav Paris 2024 är det sista. Numera heter koncernen Warner Bros. Discovery och har skruvat ner sin sportsatsning både regionalt i Norden och i Europa. Bland annat köpte EBU fyra OS från 2026 och framåt vilket betyder att SVT visar det bästa och Warner Bros. Discovery står för resten. Enligt Expressen har Warner Bros. Discovery bestämt sig för att även släppa OS-magasinet för Paris 2024 till SVT. Smart på ett sätt med tanke på att det blir som reklam för att hela OS syns på en annan plattform och något man samtidigt sparar pengar på. För SVT innebär det att man kan vara på plats i Paris och rapportera på ett annat sätt än man kunnat de senaste OS.

Veckans skakande avhopp

Klart att vi borde ha vant oss vid att "fotbollsarbetare" ser till spännande projekt snarare än annat (se bara Saudiarabiens värvningar i sommar), men det överraskade att Jens T Andersson lämnade uppdraget som övergripande landslagschef på fotbollsförbundet mitt när man ska leta ny förbundskapten för herrarna. Än mer överraskande var att Andersson skiftar till Azerbajdzjan och Baku för att jobba som sportchef i Nefttji Baku PFC som ägs av det statliga oljebolaget Socar. Det finns många parametrar i skiftet. Dels att Andersson gått från Sef-ordförande till landslagschef och nu mot Baku på 2,5 år, dels att han flyttar till en korrupt diktatur som häromdagen inledde en ny offensiv i kriget om Nagorno-Karabach och där det talas om etnisk rensning i den långvariga konflikten länderna emellan. Vill man läsa mer har Blank Spot Project mycket om konflikten. Klart att pengar spelar en roll i skiftet, vilket Andersson medger i en intervju även om det bara är en del av flera. Frågan om moralen kring flytten landar i ett svar om att det är fotbollen i centrum. Ja, det är givetvis så att Jens T Andersson precis som spelare, som tidigare var aktiva i Kina och Ryssland och numera väljer ligor och klubbar i Qatar och Saudiarabien eller spelar för PSG, Manchester City och Newcastle, säger sig se till fotbollen och kan hänvisa till den. Fortfarande är det ett fåtal som är öppna med att de tackar nej till pengarna och projekten i de här regionerna eller länderna. Inte blir det bättre när organisationer som Uefa och Fifa, ligor och klubbar gärna tar emot sponsorpengarna från de här länderna och regionerna och företagen. Utvecklingen är sorglig och går åt fel håll.

Veckans Champions League-avtal

Ännu har inte rättigheterna kring Champions League, Europa League och Europa Conference League i Norden kommit ut på marknaden trots att de börjar gälla om mindre än ett år. Det heter att de ska komma ut i oktober eller november. Agenturen Team säljer åt Uefa och Team är pressat att åstadkomma prisökningar som ska generera mer pengar till klubbarna. Nu har man sålt i Spanien och sägs ha klarat av att undvika ett prisfall trots brist på konkurrens. Man fick till en ökning på två procent och sett till inflationen är frågan om det inte ska klassas som ett fall trots allt. Plus att Champions League är fler matcher. Klart är att Uefa och Team fick in mindre än man trodde, enligt Sportbusiness, och försäljningen som drog i början av juni tog längre tid än planerat.

Veckans injektion

Amerikanska riskkapitalbolaget Ares skickar in över fem miljarder kronor i Chelsea. Sporting ska vara en av investeringarna som London-klubben behöver pengar till.

Veckans läsarbrev

Hej, En lösning på bristen på mittbackar i svensk fotboll måste ju vara att man helt enkelt omskolar offensiva spelare till mittbackar. Exempelvis f d MFF-spelaren Nikolaj Duus Möller (tidigare i Arsenal) numera i S.t Gallen i Schweiz, där han spelar som anfallare men inte gör några mål. Han är nästan två meter, har tydligen riktigt bra bollkänsla, borde väl kunna bli en kanonmittback? Tänk om Zlatan inte varit så målfarlig, då hade han kunnat bli en kanonmittback. Mvh Ludvig

Svar: Något måste göras för att få fram alternativ. Det blir upp till den nya landslagsledningen att agera.

Veckans fortsatta TV-kris II

Viaplays långivare har utsett en utomstående rådgivare kring förhandlingarna gällande skulderna på 3,55 miljarder kronor (i slutet av juli), enligt Bloomberg. Fortfarande försöker Viaplay sälja av verksamheterna utanför Norden och Nederländerna för att lätta på trycket kring koncernen. Samtalen med fem banker som ligger bakom krediter på fyra miljarder kronor pågår och konvernen behövde utnyttja 500 miljoner för att hantera en del betalningar. Om aktien skuttade upp när norska mediekoncernen Schibsted i förra veckan köpte 10,1 procent har den fallit tillbaka under senaste veckan och med kursen 35,54 just nu är det 82 procent ner under 2023. Nästa kvartalsrapport är 24 oktober.

Veckans reality-check

I veckan var jag i Göteborg på journalistkonferensen GIJC 2023 som är inriktad på grävande och föreläste om att granska sportens värld. Tillsammans med Sveriges Radios Emelie Rosén (som gjort löparkriget) och Politikens Jeppe Brock Laursen (som gjort många granskningar) talade vi om erfarenheter, metoder och annat. Kul att sport fick ta plats på GIJC och det var rätt bra intresse. Men det var också ödmjukande att ta del av de tuffa villkor många journalister ställs inför världen över. Det handlar om att sätta sitt liv på spel för att berätta, rapporter och avslöja. Imponerad av många av de som fick priser. Och det är uppenbart att journalistiken är under hot globalt sett även om samarbete och ny teknik gör den starkare. Bara att hoppas att folk inser i tid hur betydelsefull journalistiken är även i Sverige.

Veckans fotboll och politik

Storbritannien har samtalat med representanter för Förenade Arabemiraten kring Premier Leagues anklagelser mot Manchester City om att ha brutit mot 115 punkter. Vad man talat om? Sekretessbelagt.

Veckans kommande allsvenska produktionsbolag

När danska Divisionsföreningen nyligen sålde rättigheterna till högstaligan 2024-30 till Viaplay och TV2 ingick att klubbarnas intresseorganisation startar ett produktionsbolag som ska producera alla matcher. I Danmark har det lett till diskussioner om att klubbarna därmed kan kontrollera vad som visas för tittarna. Skulle kamerorna zooma in på banderoll som vill ha bort styrelsen eller eventuella orolighet? Antagligen inte, även om vi inte kan veta. Nu har Matchday Production bildats i Danmark och svenska CSM som var rådgivare i rättighetsförsäljningen ingår indirekt via DMC Production i de som ligger bakom bolaget. Med tanke på att CSM även är rådgivare till Sef kring försäljningen av rättigheterna för allsvenskan och superettan från 2026 och framåt kan man misstänka att det blir liknande upplägg. Det har talats inom Sef om att gå i den här riktningen och främst handlar det om att göra ligornas rättigheter lättare att sälja till en ny eventuellt utländsk aktör. Om det var så att Amazon eller DAZN skulle ta över är det ett hinder om de måste handla upp produktionen också, men genom att producera på egen hand kan man undvika det. Lägg till att allsvenskan och superettan därmed kan styra omfattningen och kvaliteten på produktionen om man kör den i ett eget bolag.

Veckans läsarbrev II

Varför nämner ingen Tony Gustavsson tycker att det vore som handen i handsken. besviken ändå att Tony inte ens nämns. Kristina f,d. Lundabo

Svar: Han borde finnas med men han var rätt tydlig med att Australien gäller och sedan aktuell för USA. Ändå borde han nämnas.

Veckans avhopp

Heineken kliver av sponsorskapet av Europa League och Europa Conference League. Man koncentrerar sig på Champions League och verkar inte nöjd med utfallet.

Veckans fortsatta TV-kris III

Många i Norden med kopplingar till TV-branschen hoppas eller tror på att streamingbolaget DAZN ska gå in och köpa rättigheter. Bland annat ska DAZN ha lämnat anbud på danska fotbollsligan, men det var aldrig nära då man erbjöd en modell där ersättningen inte var garanterad utan kopplad till försäljning av abonnemang. Det ska sägas att DAZN som drivs av ukrainske oligarken Len Blavatnik har haft rejäla ekonomiska problem och så sent som för ett drygt år sedan fick han refinansiera bolaget med över 40 miljarder kronor när lån blev aktier och han löste en emission. I veckan kom besked om att DAZK skär ner på personal. Igen. Målet är att bolaget ska gå med vinst 2024 och i det perspektivet är det svårt att se att DAZN ska hålla upp de redan för högra priserna på idrott i Norden.

Veckans fotboll och monarki

Kung Charles III träffade Paris SG:s president i veckan. Qatariern Nasser Al-Khelaifi langade över en PSG-tröja. Charles III är van att få saker från qatarier och förra sommaren avslöjades att den dåvarande prinsen fått över 30 miljoner kronor i kontanter av Qatars förre premiärminister. Heja!

Veckans läsarbrev III

Tjena, Lite löjligt att du benämner Azerbadjan som en oljenation. Är syftet med epiteten att det är något som läsaren bör vara vaksam för? Fair enough att du är kritisk ang Jens avhopp men det är löjligt att du är särskilt kritisk när du behandlar faktumet att han har valt Azerbadjan. Kan inte dra mig till minnes att du har kritiserat någon som har valt att spela i Oljenationen USA, eller för den delen spelare som har valt att spela i Oljenationen Norge. Utifrån nedanstående källa från 2020 så är framstår det som omitverat att använda epitetet Oljenation när det gäller azerbadjan. Vad är din agenda? Emil.

Svar: Kritisk? Jag ställer rätt givna frågor. 90 procent av Azerbajdzjans exportintäkter kommer från olja och gas och är närmare hälften av landets BNP. I USA:s fall är olja och gas 8 procent av landets BNP och först 2020 exporterade man lite mer än man importerade. I Nigeria står olja och gas för 6 procent av BNP och 80 procent av exportintäkter. För mig ger ovan rejäl täckning för epitet oljenation. Och jag har flera gånger talat om Norge som Nordens Qatar.

Veckans Leeds United

Watford hemma och bara tre poäng räknas. Klarade en poäng efter en av tidernas målmissar av Hulls Adama Traoré. Nej, inte den Adama Traoré, men ändå sanslös miss.

Veckans låt

”Saudade” – Hov1 och Håkan Hellström.

Veckans siffror

18:30. Den nya söndagstiden när Premier League jagar mer pengar av TV-bolagen i Storbritannien. Det innebär 19:30 svensk tid på söndag för framtida matcher med start hösten 2025. Man ska även sända 25 procent fler matcher i England för att få in mer pengar på en marknad där konkurrensen gjort att priserna stått still i flera rundor.

Veckans poddgäst

Antalyaspors Sam Larsson som talar om varför Blåvitt-tåget troligen gått, om att åren i Kina tog hårt på honom på flera sätt, om tiden det tog att komma i gång i Turkiet och om målet att ta sig högre upp i näringskedjan. Sedan tidigare finns över 400 poddintervjuer att lyssna på. Du hittar dem alla här. God lyssning!