LUNDH: Vackert och vemodigt att se Svennis bli hedrad och hyllad

Helgens måste

Derby i Stockholm mellan AIK och Djurgården. Wilmer X på Nalen. Läsa i kapp mina papperstidningar. Jag får allt svårare att hinna med tidningen när den kommer och högarna växer lätt. Det är på många sätt sorgligt för få saker slår en papperstidning där materialet är kurerat på ett annat sätt än i den digitala världen. Det finns en mycket större sannolikhet att jag läser något jag aldrig ens ser när jag läser samma tidning på nätet. Det är mer utmanande för mig att ta del av en papperstidning. Sedan vill jag inte heller sluta med något som varit en del av hela livet och varit så viktigt för mig.

Helgens avstå

Naturen i den här hemska kylan.

Veckans nya tag nordiska TV-marknaden

Disney köpte rättigheterna till Europa League och Europa Conference League i Sverige och Danmark. I den svenska verksamheten blir det Emir Osmanbegovic, tidigare på TV4 och Discovery, som blir ansvarig för att bygga upp redaktionen som ska köra studio vid stora matcher. Förhoppningen är naturligtvis att få in svenska klubbar men det är numera slut på att lag från Champions League trillar ner i Europa League efter gruppspelet. Klart är att priset på EL och ECL sjönk rejält jämfört med budgivningen våren 2020 då Viaplay ersatte tappet av Champions League i Sverige och Norge med de två mindre europeiska cuperna. I teorin borde EL och ECL vara attraktiva, men i verkligheten har TV4, Discovery och nu Viaplay alla sänt Europa League och på senare tid även ECL, men utan att få det att lyfta vare sig ekonomiskt eller tittarmässigt. Disney ser en möjlighet när priset att gå in i Norden är pressat och agerar, och det var först i fjärde budrundan som Uefa och Team accepterade budet. Precis som att Amazon agerat när Viaplay är ekonomiskt pressat och köpt en rad TV-serier och Premier League-matcher. Streaminggiganterna är skickliga på att utnyttja när marknaden är under press. Många undrar kring tystnaden gällande var Champions League hamnar i Sverige och Danmark. Jag har tidigare skrivit att det ska vara Viaplay som slutförhandlar. Vilket nu även norska Kampanje skrev i fredags. Fortfarande är mina uppgifter att Viaplay tar Champions League i Sverige och Danmark och det heter från insatta personer att Amazon ska vara med på någon match per omgång. Varför tar det sådan tid? En uppgift jag har är att det är svenska och danska representanter i ECA (European Club association) som inte är nöjda med priset. Skälet till det är att när priset nu sjunkit rejält jämfört med när Telia/TV4 och Viaplay köpte Champions League våren 2020 till rekordpriser blir det mindre pengar till de klubbar från Sverige och Danmark som eventuellt når Champions League. Hur kan ECA ha synpunkter på det? Jo, för att när kampen som superligan stod våren 2021 blev ett drag av Uefa att blanda in ECA i omvandlingen av Champions League och framför allt jakten på ökade intäkter. När Uefa upphandlade rättighetsagent var ECA-basen Nasser Al-Khelaïfi i högsta grad involverad och efter tre rundor valde Uefa och ECA att fortsätta med Team som alltid sålt Champions League. Team lovade att öka intäkterna, men Norden har verkligen inte levt upp till det. Där har intäkterna snarare sjunkit vilket var en överraskning för Uefa och ECA som inte ska ha informerats av Team. Det sätter tryck på hela processen och därför tar det tid. Plus att involveringen av Amazon kan komplicera det hela. Uppgifter på marknaden säger att Uefa spelat tillbaka till Viaplay och velat att koncernen parallellt möter ett högt pris på EM 2025 för damer för där har man inte fått de bud man önskat. Så det är möjligt att Viaplay som var nära att gå under i vintras tar sig ur krisen med många nya rättigheter, även om man inte vet hur konsumenterna reagerar på A) högre pris B) lördagsmatchen 13:30 i Premier League såld. Amazon och Viaplay verkar ha hittat varandra och nu jobbar man även i USA. Från Nederländerna kommer uppgifter i medier om Viaplay och Formel 1. Att behålla F1 där är en viktig del av Viaplays comeback då Nederländerna och Norden är länderna man satsar på och premium sport är det som gäller.

Veckans Israel-Palestina i fotbollens värld

Fifa har släppt agendan för kongressen i i Bangkok den 17 maj. En av punkterna är en motion från Palestinas förbund om att kasta ut Israel med hänvisning till kriget i Gaza. Palestinas förbund hävdar även att Israels förbund och klubbar diskriminerar palestinska spelare och att det går emot Fifas statuter. Återstår att se hur de 211 medlemsländerna hanterar det. Klart är att Uefa ser ut att backa Israel och häromveckan skrev israelerna ett samarbetsavtal med den sydamerikanska fotbollskonfederationen Conmebol.

Veckans rop på vargen

FC Barcelona talade om att skrota sitt avtal med Nike och tillverka egna kläder för att kunna behålla mer pengar vid försäljning av tröjor och annat. Den ekonomiskt pressade klubben är i stort behov av intäkter. Nu kanske det slutar med ett nytt monsteravtal med Nike. Det talas om ett avtal värt 13 miljarder kronor.

Veckans sista gången jag tipsar om den här

Veckans knock

Premier League fick se Arsenal och Manchester City åka ur Champions League och Liverpool och West Ham fick respass i Europa League. Resultat som innebär att Premier League inte får en av de två extraplatserna i Champions League till hösten utan Italien och Tyskland tar dem. I teorin kan England fortfarande ta den sista platsen men då krävs att Aston Villa vinner bägge semifinalerna mot Olympiacos och finalen i Europa Conference League samt att Bayern München, Borussia Dortmund och Bayer Leverkusen förlorar sina semifinaler. Sedan tror jag tyvärr ändå att Premier League på sikt kommer att dominera i Europa sett till de ekonomiska musklerna man har.

Veckans stenhårda danska passning

Svensk idrott är i ett vägskäl (precis som fotbollen) och det krävs reformer för att det ska bli framgångar framåt. Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat den svenska konkurrenskraften. Man har bland annat tagit hjälp från Danmark, där forskare vid Idrottens analysinstitut, varit med och tagit fram rapporten som kom i veckan. Den svenska styrningen av idrotten med både Riksidrottsförbundet och Sveriges olympiska kommitté hämmar elitidrottens utveckling. I rapporten lyder det enligt följande: ”Skilda ideologiska utgångspunkter, olika ansvarsområden och rena revirstridigheter har utmynnat i dubbla kommandon, oklarheter och effektivitetsförluster för både specialidrottsförbunden och de elitaktiva.” Råden till regeringen är många och handlar om att skapa en elitidrottsorganisation, få fram mer pengar, öka stödet till idrottare som inte kan leva på idrotten, satsa på olympiska idrotter och det måste forskas mer ihop med idrotten. Blir intressant om den nuvarande regeringen, som hade ganska hög svansföring kring idrott i samband med maktskiftet, lyssnar på de här råden. I veckan gick man ut med att fritidskortet blir av och totalt skickar man in 200 miljoner kronor. Fritidskortet kommer under 2025.

Veckans svenskhopp

Kul att se Williot Swedberg starta och göra mål när Celta Vigo tog viktig seger för att hänga kvar i La Liga. Svensk fotboll behöver fler som spelar ute i Europa.

Veckans moderna fotboll

Engelska fotbollsförbundet FA har gjort en uppgörelse med Premier League om att slopa omspelen i FA-cupen. Det är tryck från Premier League där en del klubbar ska spela fler matcher i Europa som gjort att FA fått böja sig. Och säkerligen en del pengar. Problemet är bara att klubbarna i Championship, League 1 och League 2 inte är med på det. Det blåser upp till strid i engelsk fotboll.

Veckans läsarbrev I

Lyssnade på din intervju med IFK Göteborgs slimmade ordförande som körde VD snack i absurdum. Förstår att du inte ställde en del följdfrågor där han motsade sig själv för att hålla intervjun vid liv. Han pudlade kring sina uttalanden om att IFK Göteborg skall gå om Malmö FF ganska snart. Där borde han tryckts till mer men jag fattar dig. Och nu hör man Ola Larsson som säjer att IFK skall spelar i Europa inom tre år vilket betyder att de bör antingen skapa en europaplats i år eller ännu svårare, nästa år. Vem ligger bakom ett sådant officiellt uttalande? Tror det är styrelsen som lagt upp mål och där undrar jag hur mycket förankrad denna styrelse är i dagens fotbollsvärld. Skall han pudla igen 2026? Varför går man ut och säjer så? Lennart

Svar: Jag förstår inte att IFK Göteborgs ansvariga ägnar sig åt att sätta tryck på den egna klubben. Väldigt lite att vinna på det.

Veckans gästspel

Veckans tecken i skyn

På Uefa-kongressen i Paris i februari sa Uefa-basen Alexander Ceferin att han inte skulle ställa upp för omval 2027. På kongressen röstade man ingenom en stadgeändring som gjorde det möjligt. Kan Ceferin ändra sig? Inte omöjligt om man ser elva nationsförbund som träffats och uttalat sig stöd för Uefa-basen. Vi lär se när det närmar sig omval.

Veckans riktigt stökiga fotbollsförbund

Irland sparkar sin vd Jonathan Hill. Han lämnar sin post i veckan. Det rör sig om hur han sett till att få mer betalt än vad som var möjligt. Hill tillträdde 2020 och då hade det irländska förbundet varit utan vd efter att John Delaney fått gå 2019 efter en rad underliga affärer. Det irländska förbundet uppges ha skulder på 600 miljoner kronor och man saknar fortfarande en förbundskapten till herrarnas landslag efter att Stephen Kenny lämnade i höstas. Jonathan Hill har jobbat för det engelska förbundet och en rad agentuer, bland dem Kentaro som hade rättigheterna till svensk fotboll från 2006 fram till konkursen 2014.

Veckans fascination

Rögle BK. Även om det blev stryk med ett mål i första finalen mot Skellefteå är Ängelholms-klubben ett fascinerande exempel på idrottens märkliga väg. Nådde play in utan större marginaler efter att man i december kickat både sportchef och tränare i form av Cam och Chris Abbott. Man kan inte påstå att Roger Hansson lyfte laget direkt men väl i play in skickade man ut Timrå i två raka matcher. Sedan knockade man serieettan Färjestad och serietvåan Växjö i fyra raka segrar för att nu vara i Rögles andra SM-final genom tiderna. Rögle har stark ekonomisk backning och har tagit kliv på senare år, men det var nog ingen som trodde på SM-final efter en svag och svängig säsong.

Veckans överskridna gräns

En supporter piskade Abderrazak Hamdallah med en piska efter att hans Al Itthiad förlorat supercupfinalen mot Al Hilal med 4-1. Nu markerar det saudiska förbundet. Fotboll är en familjesport i Saudiarabien, enligt förbundet, och inom kort väntar ett nytt och tydligt regelverk.

Veckans starka danska kronor

Tipsbladet hade en genomgång kring vad danska klubbar lägger på transfers och löner. FC Köpenhamn är i topp med 230 miljoner kronor. Då ska man veta att den danska kronan är stark och det är snarare 360 miljoner svenska kronor. Plus att forskarskatten i sju år (blott 32,84 procent) gör att det är lättare att locka spelare från andra länder. Genomgången ovan innehåller separata artiklar om varje klubb och det är tydligt att Bröndby med nya amerikanska ägare skruvar upp satsningen.

Veckans skifte

Jimmy Thelin tar sig an en utländsk utmaning i Aberdeen. Bara att hoppas att ledningen har tålamod med svensken och låter honom jobba på med sina assistenter Christer Persson och Emir Bajrami. Man blir osäker sett till hur ofta Aberdeen bytt manager de senaste åren. Den klassiska klubben har en skotsk ägare även om Dave Cormack är baserad i USA där han dragit in stora pengar på olika mjukvarubolag.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Jag satt och läste din artikel och ville gärna ge dig mina irrelevanta synpunkter som privatperson. Jag tycker inte att det finns någon skam i att prioritera fotboll i dagens läge, varför ska vi känna skam och ansvar för andra länder? Om morgondagen var din sista dag på jorden, hade du sprungit runt och försökt hjälpa folk i nöd (som är oftast bortom räddning) eller hade du försökt ägna dig åt något som ligger nära ditt hjärta och får dig att må bra? Blanda aldrig ihop politik och sport, det finns ingen poäng i att göra det. Den ena suger bara ur glädjen ur den andra och till slut står vi där utan något positivt alls utan bara en massa elände och oro. Jorden kommer ändå gå under förr eller senare oavsett om du väljer att skänka din tanke till omvärlden eller till Leeds. (Och jag pratar inte som neutral utan min mamma är boende i Israel så jag vet mycket väl hur det ligger till och att man själv är orolig men det gäller ändå att klamra sig fast i den sista glädjen som man har). Fortsätt sprid positiva krönikor och artiklar i stället! Mvh Adam

Svar: Respons efter förra helgkrönikan om det kluvna i att fly till fotbollen när världen gungar. https://www.fotbollskanalen.se/lundhs-kronika/lundh-fotbollen-ar-en-flykt-nar-varlden-gungar-och-det-vacker-skam/?control=MainContent Det sköna med Sverige är att vi alla kan ha våra olika tolkningar av livet och världen. Det är inte min uppgift att skriva varken positivt eller negativt utan att försöka skildra vad jag ser.

Veckans skifte II

Oscar Hiljemark vänder hem till Elfsborg i sommar. Han ser ut att ta Ålborg tillbaka till den danska högstaligan men lockades av Stefan Andreasson och Borås. Blir spännande att se om Hiljemark kan ta vid där Thelin till slut fick fart på Elfsborg. Följer Peter Wettergren med till Borås? Vore konstigt om han klev av uppdraget som teknisk direktör hos fotbollsförbundet efter fyra månader, men underligare saker har skett i fotbollens värld.

Veckans moderna snooker

Saudiarabien kliver in i snooker-världen och Riyadh seasons blir officiell partner till World Snooker Tour. Dessutom blir världsettan Ronnie O'Sullivan ambassadör för det hela och ska spela alla tävlingar i Saudiarabien.

Veckans mini-bojkott av idrott i Saudiarabien

Tidningen Ridsport bevakade världscupfinalerna i Riyadh från hemmaplan – och det blev ju svensk triumf via Henrik von Eckerman som vann och Peder Fredricson blev trea – men man valde att inte åka till Saudiarabien. Skälet förklarade chefredaktör Catharina Hansson i en krönika. Man vill inte bidra genom att vara på plats med vare sig reporter eller fotograf. Samtidigt gav man då i princip enbart bilden av sporten när man rapporterade om svenska framgångar på håll och inget annat. Något de saudiska myndigheterna knappast deppar över.

Veckans fall på rankningen

Lennart Hedstigen på Gasetten är även känd som Uefaranken på X och bevakar . Han skriver om det svenska fallet på Uefa-rankningen där allsvenskan är nere på plats 25 och rasar till plats 28 i sommar när nästa säsong tar vid. Viktigt för svensk herrfotboll att någon eller några av Malmö FF, Elfsborg, Häcken och Djurgården går in i gruppspelet och helst tar segrar för att allsvenskan ska klättra. Norge och Danmark har möjligheten att få in vars två klubbar i kvalet till Champions League.

Veckans läsarbrev III

Gudfadern skämt gällande HCM. Du skriver om dagens samhälle, att det är opassande med skämtet spelare la upp. Men här nedan då Olof. Steroider är en slags drog. Är det okej? Eller är det bara vissa du spelar smart mot? Ramiz

Svar: Fick ovan mejl tillsammans med en bild på Adam Johanssons krönika med rubriken: ”Brynäs, en livs levande Gävlebock på steroider. Jag vet att steroider knappast är bra men förstår inte jämförelsen. Jag bevakar fotboll. Jag intervjuar Hasan Cetinkaya för Fotbollskanalen. Skriver även en krönika i ämnet. Där tar jag upp frågorna kring Gudfadern-referenserna. Vad en krönikör i ishockey skriver för Expressen har inget med mig eller min bevakning av fotboll att göra.

Veckans låt

”Alla vill till himmelen men ingen vill dö” – Timbuktu.

Veckans Leeds United

Match på måndag. Middlesbrough borta. Ser ut som om direkt uppflyttning är borta och Leeds har aldrig gått upp via playoff trots flera försök. Ångest.

Veckans siffror

72 610. Antalet åskådare som såg Sporting Kansas City mot Inter Miami i MLS. Fjärde största publiksiffran i ligans historia när hemmalaget valde att byta arena för att kapitalisera på intresset för Lionel Messi som stod för ett mål och en assist när Miami vann med 3-2.

Veckans poddgäst

