Lundh: Numera är det omöjligt att enbart fokusera på bollen och spelarna

Helgens måste

Svenska cupens kvartsfinaler. Under söndagen ramar vi in Djurgården-Degerfors och Malmö-IFK Norrköping med en studiosändning på TV4 Play. Ett öga på Liverpool-Manchester City. Kolla på resultaten i Championship.

Helgens avstå

Mello.

Veckans kommande årsmöte

Fotbollsförbundet har årsmöte på lördag i Solna, på Quality Hotel, följt av Kamratmåltid på kvällen. Bland annat ska Skånes Martin Åkerman, Vittsjös och EFD:s Erika Nilsson och Medelpads Lena Wallgren väljas som ledamöter i styrelsen. Wallgren har suttit sedan 2021 men Åkerman och Nilsson är nya. Sedan tidigare finns Fredrik Reinfeldt, Simon Åström, Nina Lindström och Anders Billström i styrelsen och de är valda till 2025. Lägg till att det är del val till olika nämnder och svar på två motioner från Stockholms FF. Dels kring påverkan om anläggningsfrågan, dels om hur man ska fördela röstetal om distrikt går ihop. Vi får viss insyn i förbundets ekonomi när förbundets ekonomichef Kjell Sahlström håller en dragning och det blir intressant att se om regimen Reinfeldt-Andrea Möllerberg öppnar upp mer. Under företrädarna Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand blev det mindre och mindre insyn kring vad Sahlström berättade på årsmötet. Vanligtvis brukar det vara ett mycket sömnigt möte, men kanske blir mer livat på lördag.

Veckans kolla in

Arvet efter Qatar-VM är nu ute på TV4 Play. Se den här. Tillsammans med Johan Tarland åkte jag till Doha för att se vad som blev arvet efter fotbolls-VM 2022. Om svikna löften, om en pågående sporttvätt, om en framtid för sporten i regionen och om splittringen i världen som bara vidgats efter VM. Olle Lindberg och Oscar Dahl har också stor del i projektet. Glad att TV4 ville satsa på att vi skulle åka dit för att se vad som hände efter att Lionel Messi åkte hem med bucklan och tacksam för att många kollar.

Veckans kronofogde

Fifa har slutat använda sig av kinesiska sponsorn Wanda. Skälet är att bolaget inte betalar sina räkningar. Wanda var ett av många kinesiska företag som var offensiva i fotbollsvärlden och man skrev bland mycket annat ett 15-årigt avtal med Fifa med start 2016. Utöver Fifa gick Wanda in i Atlético Madrid och har namnrätten till klubbens arena. Därefter har pandemin och mycket annat bidragit till fritt fall för den kinesiska ekonomin. Wanda äger även agentbolaget Infront som säljer mycket rättigheter, inte minst i Norden med ishockey-VM, skidpaket och handboll. Bolaget är blåsväder efter misstankar att man mutat förre skidskyttebasen Anders Besseberg med en BMW och dom kommer 12 april.

Veckans nya tag

Sebastian Larsson blev den tidigare storspelare som Kim Källström aviserat i landslagsledningen. Det har talats om Henrik Larsson, Jonas Thern men Larsson får våren på sig att övertyga om att han är rätt. Ett intressant val och han har ledaregenskaper som kan komma väl till pass. Hoppas bara att Jon Dahl Tomasson och Remy Reijnierse släpper in Larsson i jobbet, så det inte blir som när Daniel Bäckström skulle assistera i Malmö FF men klev av efter ett år. Dahl Tomasson tar även in Ben Rosen som fystränare och som fanns MFF och följde med dansken till Blackburn Rovers. Engelsmannen Rosen har även jobbat med FC Köpenhamn och danska landslaget.

Veckans Israel-Palestina-frågan

Gais är första svenska elitförening som har en motion där medlemmar kräver att man ska verka för en idrottsbojkott av Israel. Årsmöte nu på måndag. Islands norska förbundskapten, Åge Hariede, vill helst inte spela EM-playoff mot Israel. Något han berättade för lokala isländska medier. Länderna möts i playoff 21 mars och matchen spelas i Budapest. Vinnaren i det mötet tar sig an vinnaren av Bosnien och Ukraina och då finns en plats i EM i Tyskland i potten.

Veckans förlåt mig

Fotbollskanalen har skildrat turerna kring Ettanfotbolls ordförande Johan Englund. Under lördagens årsmöte bad Englund om ursäkt till Torns IF och dess medlemmar. Bra att det sker, men fortfarande fascinerad att ingen i fotbollsförbundet säger något kring Englunds framfart.

Veckans läsning

Ibland läser jag en krönika eller artikel och tänker, det där var riktigt bra och svär lite över att jag själv inte gjorde så. Simon Bank skrev oerhört bra om Henrik Larsson-intervjun i Guardian. Snyggt formulerat som alltid, men även tänkvärt. Intervjun med Henrik Larsson finns här.

Veckans avundsjuka

Norsk fotboll tar in rejält med pengar från TV-marknaden. Närmare en miljard kronor via avtalet med TV2. Det är en bra bit över vad svensk fotboll tar in i sina olika avtal, men det ska sägas att norsk fotboll hade tur med tajmingen när det stora avtalet med TV2 skrevs. Annat är det i Sverige för Svensk elitfotboll vars avtal med Discovery löper ut om två år och det är pressade mediaföretag.

Veckans spelarjakt

Heimir Hallgrimsson var en gång i tiden Lars Lagerbäcks assisterande i Islands landslag. Sedan tog Hallgrimsson till VM i Ryssland innan han gav sig ut i världen och jobbade i Qatar. Nu är han förbundskapten för Jamaica och försöker få Mason Greenwood att spela för landslaget. Den tidigare Manchester United-anfallaren spelar denna säsong i spanska Getafe och det för att den engelska klubben till slut inte ville ha honom kvar efter en påbörjad rättsprocess kring våldtäkt och misshandel som lades ner. Greenwood tillhör fortfarande United och det är oklart vad som sker efter säsongen. När det handlar om Jamaica kan han byta landslag efter att endast ha gjort ett inhopp i en Nations League-match för England och då var han under 21 år. Återstår att se om Hallgrimsson lyckas och på frågan om hur rättprocessen påverkar förklarade förbundskaptenen för The Athletic att det var upp till förbundet, men påpekade att alla förtjänar en andra chans.

Veckans uttagning

Onsdag 12:00 presenterar Jon Dahl Tomasson sin första landslagstrupp. Kanske även lagkapten? Numera verkar förbundet ha skiftat permanent till huvudsponsorn i Solna. Uppdraget som väntar är Portugal bort 21 mars och Albanien hemma 25 mars. Vi vet att han kommer ta ut 23 utespelare och tre målvakter. Roony Bardghji?

Veckans danska karriärskifte

Lars Werge är en tidigare dansk sportjournalist på Ekstrabladet och som skrivit många böcker. Lägg till att han varit aktiv som ledare för det danska journalistförbundet. Nu tar han över som ordförande i det danska friidrottsförbundet som haft fyra olika ordföranden på tre år. Numera är det inte vanligt, men i idrottens och sportjournalistikens början var det vanligt att journalister även var idrottsledare.

Veckans läsarbrev I

Hej! Min fotbolls-bakgrund grundar sig på juniorfotboll i IS Halmia samt div 6-spel i diverse lag i Halmstad med omnejd. Till mitt ärende; följer diskussionen om VAR eller inte VAR i svensk fotboll. Har själv ingen övertygelse om vad som är bäst men reagerar på de diskussioner som just nu är. Det känns som om klubbarna, främst storstads-klubbarna, verkar vara tydligt emot. Men jag upplever att det är medlemmar/supportergrupper som styr i den frågan och klubbarna verkar inte gå emot. Det känns redan sedan tidigare att klubbarna är väldigt passiva i sina uttalanden mot allt skit som händer på läktarna och att de i VAR-frågan helt enkelt låter supporters bestämma frågan. För, ett av alla argument de anför om att inte ta in VAR är ju att det tar tid att få till ett domslut när det blir granskning. Samtidigt som supportergrupper på läktaren, genom olika idiotiska tilltag, ser till att vissa matcher kan bli 30-50 minuter försenade på grund av pyroteknik och annat på läktaren. Förstår problematiken med medlems-makt men det verkar som om det är Ultras och andra grupper som verkar vara de mest högljudda i denna fråga. Intressant att höra din inställning. Anders

Svar: Det är fler än storstadsklubbarna som är emot VAR (det var en majoritet av Sef-klubbarna som var emot i fjol] och det är givet att många supportrar och ultras i dag är medlemmar i föreningar. Jag vet inte hur det slutat kring VAR om alla medlemmar i föreningar deltagit och röstat – vilket är långt från verkligheten – men så länge man har den här demokratiska modellen gäller det här. En möjlighet för att få in fler är att gå mot digitalt deltagande, men osäker om det finns en riktig vilja att gå i den riktningen. Sedan har du en poäng kring försiktigheten från representanter i föreningar kring pyroteknik och skälet är väl delvis för att man riskerar att bli bortröstad eller satt under tryck som anställd om man går i en annan riktning.

Veckans läsarbrev II

Olof,

Vill tacka för att ni lyfter problemen med svensk fotboll i era 16 avsnitt av poddserien och personligen känner jag mig väldigt berörd när ni belyser den motvind det är att lobba mot kommunerna kring det som för mig i Lund var så naturligt, spontanfotbollen. Bor idag i Nacka där man har den mest aggressiva storstadsambitionerna med nybyggnation där idrotten inte har utrymme att växa med antal invånare. Det som är så slående är den förblindande lockelsen till korta vinster genom att sälja attraktiv mark till byggnation av bostäder istället för att uppfylla kommunens kontrakt- ge möjlighet till idrott och folkhälsa. I fallet ”Sicklavallen” i Nacka väljer politikerna att trycka in bostäder och fråntager fotbollsföreningen Sickla IF möjligheten att få spela 11manna matcher (nu endast 9manna). Man hänvisar till en annan kommuns mark där det redan getts avslag för byggnation av en 11mannaplan pga naturvårdsvärden. Dessutom bygger man in dispyter mellan boende och fotbollstränande barn som inte får låta när de tränar. I Boo gick de boende så långt att man åberopade tränigar som industribuller och träningstiderna på kvällarna kortades ned vilket satte ännu större stress på träningsmöjligheterna. (Finns en fbsida ”rädda Nackaidrotten” som reflekterar detta exempel). Samma väg går Stockholms stad med Stadshagen där det nu skall byggas bostäder på en del av ytan. Många storstadskommuner har egentligen dålig ekonomi som de senaste åren sett bättre ut då konjunkturen gett dem möjlighet att använda markpriserna som en bankomat. Med detta inbyggda strukturproblem tillsammans med politiker som inte ser långsiktigt på folkhälsa är jag inte så hoppfull kring storstaden och idrottsrörelsen. Om man skall vara krass så är krisen ännu större för storstadshockeyn där nu Stockholm inte längre är representerade i SHL. Det som driver Sveriges fotbollsrörelse är de engagerade föräldrar som jobbar ideellt och lämnar sina jobb tidigare för att skjutsa eller träna sitt barns lag. Tillika de tränare som motiverar och fångar upp överenergiska barn som likaväl kunnat hitta på dumheter. De står för Sveriges idrottsrörelses framtid men tyvärr blir de färre då de får jobba i motvind och får ta ett mycket större ansvar än de mäktar med som ni berör i podden. Du summerar poddserien så bra med frågan ”vem skall man vända sig till för problemet är så komplext?” Just det verkar vara vår akilleshäl. Kanske införa vite till de kommuner som inte uppfyller sitt kontrakt eller uppdatera ESG-ramverken med tydligare krav för sin rating. Sämre rating ger dyrare upplåning och helt plötsligt får vi ett kortsiktigare mätbart värde på idrott. Så har vi satt ett värde på miljön med utsläppsrättigheter. Hälsningar Erik

Svar: I storstäder är känslan att det är precis som du beskriver. Det var en intressant intervju med Nils-Ove Zethrin, Sveriges kommuner och regioner, gjorde med Aftonbladets Patrik Brenning förra helgen. Fotbollen har misslyckats med att tydligt beskriva hur planbristen slår mot sporten när en expert på idrotts- och fritidsfrågor på SKR enkelt kan skjuta ner deras argument. Fotbollen måste ta fram fakta.

Veckans hängslen och livrem

De engelska ligorna under Premier League har slutit avtal med två agentbolag kring de internationella mediarättigheterna i fyra år från och med i höst. Ligan är garanterad närmare två miljarder kronor men har möjlighet att tjäna mer när Pitch International och Relevent Sports ska sälja rättigheterna vidare. Miniminivån är upp 40 procent mot tidigare och även ligacupen ingår i paketet.

Veckans dåliga synkning

Parallellt med att Jon Dahl Tomasson samlar sin första landslagstrupp på måndag om en vecka i Porto har Sef allsvensk upptaktsträff i Stockholm.

Veckans fortsatt udda historia kring Fabrizio Romano

Nu visar det sig att FC Köpenhamn också fått erbjudande om att marknadsföra transferaffärer på Romanos plattformar. Extra känsligt med tanke på att Romano körde ut uppgifter om att FCK bänkar svenska Roony Bardghji för att han ska vägra förlänga sitt kontrakt. Uppgifter som FCK förnekat.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof. Lite sen på bollen, men vad tycker du om att inte Reinfeldt närvarade på presskonferensen när JDT presenterades? Finns det inte ett signalvärde i att ordföranden är på plats när herrlandslaget presenterar ny förbundskapten. Eller har Reinfeldt checkat ut helt och lämnat över allt till Andrea Möllerberg? Minns när Janne presenterades, då var det Janne, Håkan och Karl-Erik.

Svar: Med tanke på att Andrea Möllerberg anställt en fotbollschef i Kim Källström och att den duon presenterade Jon Dahl Tomasson är det antagligen rätt att Fredrik Reinfeldt avstår. Det går att kritisera att en ordförande är på plats för att ta lite rampljus och det går att kritisera att han inte är där. I just det här fallet är det mer rimligt med Möllerberg och Källström.

Veckans låt

"I Predict A Riot" – Kaiser Chiefs.

Veckans Leeds United

Ny seger och denna gång borta mot Sheffield Wednesday med 2-0. I och med att Ipswich på tilläggstid tappade 1-0 till 1-2 borta mot Cardiff och att Leicester tappade poäng mot Hull är det än tajtare i toppen. Leeds är nu tvåa och tre poäng efter Leicester.

Veckans siffra

119,6. Antalet miljoner pund som Aston Villa förlorade säsongen 2022-23. Ungefär 1,5 miljarder kronor på en säsong. Trots att klubbens intäkter ökade med 22 procent och landade på 2,8 miljarder lyckades man gå back rejält. Lönerna är en stor förklaring där man ökade från 1,8 miljarder till 2,5. Aston Villa är naturligtvis inte ensamt om det här och nu ser klubben ut att ha en möjlighet att spela i Champions League. Villa uppger att man är övertygat om att klara Premier Leagues finansiella regelverk och har förlängt räkenskapsåret att även inkludera juni 2024 för att eventuellt kunna hämta in spelarförsäljningar där.

Veckans poddgäst

Simon Bank och Jonas Eriksson är de första gästerna i Lundh på djupet som är en ny satsning. Tanken är att olika gäster ska få fördjupa sig i ett ämne och i premiären talar vi om VAR och varför det blivit så polariserande. Läs mer här. Intervjupoddarna finns kvar men då och då kastar vi in ett Lundh på djupet. Sedan tidigare finns över 425 poddintervjuer och du hittar dem alla här. God lyssning!