Lundh: Fotbollen måste ta fram siffror på krisen – eller hålla tyst

Helgens måste

Svenska cupens semifinal mellan AIK och Djurgården. Vi sänder på TV4 Play med start 14:30. Räknar med en lång sändning då fläktarna brukar ha svårt att hantera pyrotekniken.

Helgens avstå

Helgen.

Veckans klarsignal till Qatar från Fifa

Från och med 2025 utökar Fifa U17-VM för pojkar till 48 länder och dessutom ska mästerskapet avgöras varje år. Lägg till att Qatar har fått de fem första mästerskapen. Man hänvisar till att man kan använda anläggningar och att det både är effektivt och hållbart. Parallellt utökade Fifa U17-VM för flickor till 24 lag och även det mästerskapet spelas årligen från 2025 och Marocko har fått fem raka VM.

Veckans lugna årsmöte

Med tanke på vilket missnöje det finns med Fredrik Reinfeldt bland supportrar och även bland en del som påverkas av förändringens vindar var det väldigt tyst och lugnt på fotbollsförbundets årsmöte. SvFF-styrelsen tog död på Göteborgs-motionen med ett motförslag som hade ett enormt stöd när man röstade i Solna. Annars var det inget anmärkningsvärt som hände på årsmötet och det är först om ett år som Reinfeldt ska upp för ett eventuellt omval. Han vill inte svara på hur han tänker själv kring att fortsätta eller ej, men lovar att respektera demokratiska beslut oavsett om det gäller VAR eller annat i svensk fotboll. Vi får väl se om supportrarnas tryck når ända in i valberedningen för SvFF. I samband med öppnandet av årsmötet talade Fredrik Reinfeldt om förändringarna som han och styrelsen drivit på. Allt från en kvinna på en av SvFF:s högsta poster för första gången till en utländsk förbundskapten. Lägg till besparingspaketet på 30 miljoner kronor där Reinfeldt poängterade att det inte kan skyllas på företrädarna utan handlar om att man ibland bara fastnar i att skjuta till mer pengar och inte omvärderar vad man gör. Nu blir det nya tag och det är klart att SvFF inte har mycket i ladorna trots att minusresultatet blev mindre än budgeterat 2023. Även generalsekreteraren Andrea Möllerberg talade och hon är mindre polerad än förbundsordföranden. Jag gissar att det i församlingen med representanter från hela Sverige fanns en del som jobbar inom kommuner. De kanske hoppade till när generalsekreteraren talade om hur lång tid det tar med kommunala processer och skickade in ett ”de jobbar inte på ackord”. Hon var tydlig om att svensk fotboll måste bli bättre på mångfald, få in ännu fler kvinnor, ännu fler gamla spelare och locka till sig unga. Hon satte tryck på församlingen att visa civilkurage när de är ute på fotbollsplaner runt om i landet och ser någon ung domare bli ansatt och kritiserad. Ett möte på närmare 2,5 timme följdes av Kamratmåltid på kvällen.

Veckans skakning på nedre däck

Barcelonas vicepresident Eduard Romeu som hade ansvar för ekonomin lämnar klubben. Knappast förtroendeingivande för en ekonomiskt pressad klubb som sålt av tillgångar för att kapa skulder men där man är i brygga.

Veckans lottning I

Champions Leagues kvartsfinaler lottades i fredag och utfallet blev följande. Mitt tips är att de fetade lagen tar sig vidare.

Arsenal-Bayern München

Kommentar: 45-55. Svårtippat och jämnt där Arsenal kommer att utmana Bayern, men tror Kanes mål tar det tyska laget vidare.

Atlético Madrid-Borussia Dortmund

Kommentar: 60-40. Den svagaste kvartsfinalen och här kommer Diego Simeones erfarenhet att avgöra till Atléticos fördel.

Real Madrid-Manchester City

Kommentar: 48-52. En tänkbar final redan i kvartsfinal och klart att Jude Bellinghams Real Madrid kommer att pressa Manchester City, men tror att det engelska laget vinner dubbelmötet om än knappt.

Paris Saint-Germain-Barcelona

Kommentar: 60-40. PSG får gälla som favorit i ett möte med ett skakigt Barcelona som skickade ut Napoli utan att imponera. Mbappé ser till att den sista dansen fortsätter till semifinal.

Veckans moderna fotboll

Uefa jagar en krypto-sponsor. Man har inlett en process för att försöka knyta en kryptovaluta-aktör till Champions League från i höst.

Veckans Israel-Palestina i fotbollens värld

Norska fotbollsförbundet ger en miljon kronor till Rädda Barnen för organisationens arbete i Gaza. NFF-ordföranden Lise Klaveness har varit tydlig på sociala medier där hon ofta belyst de civila offren för Israels krig mot Hamas i Gaza. Motionen om att Gais skulle verka för att Israel skulle bojkottas i idrottsvärlden blev nedröstad på föreningens årsmöte i förra veckan. En rad människorättsorganisationer kräver att Fifa ska stänga av Israel i ett öppet brev. Även Uefa har fått brev, av människorättsorganisationen FairSquare, som vill ha ett klarläggande kring Israel jämfört med Ryssland. Ännu är det väldigt tyst i fotbollsvärlden i frågan men det kan bli mer diskussion kommande vecka då Israel möter Island i EM-playoff i Ungern. Uefa tillåter inte matcher i Israel av säkerhetsskäl.

Veckans läsarbrev I

Hej! När ska fotbollen införa effektiv speltid? Det skulle eliminera alla spelförstörande moment, typ sega insparkar, sega inkast, simulerade skador etc! Rent tekniskt torde det inte vara något problem, det finns i ett antal andra lagsporter Kan du inte ”lobba” eller åtminstone skapa en debatt om detta, lika som debatten om VAR! Hälsningar Tommy, 80-årig grönvit med säsongskort!

Svar: Diskussionen om VAR behöver ingen hjälp. Det är något med effektiv speltid som inte lockar mig och att man får leva med det andra. Det är upp till domarna att agera kring segheten och lägga till tid som det blev i samband med VM i Qatar. Så jag kommer inte elda i gång debatten om effektiv speltid.

Veckans överraskande försäljning

Hajpade NWSL-klubben Angel City med delägare som Natalie Portman, America Ferrera, Mia Hamm, Sophia Bush, Abby Wambach, Eva Longoria och Serena Williams uppges vara till salu. Trots att klubben redan drar in mest pengar av alla i NWSL är den inte lönsam och nu har friktion uppstått i ägarleden, enligt Sportico. Klubben värderas till cirka två miljarder kronor. NWSL har premiär i helgen.

Veckans engelska motsvarighet till Göteborgs-motionen

Premier League-klubbarna har lovat att hjälpa ligorna under med pengar, men kan inte komma överens om beloppet. Det fanns ett förslag på att skicka ner närmare tolv miljarder kronor, men det föll. Inte första gången de rika har svårt att dela med sig.

Veckans gästspel

Var med i fredagens Carina Bergfeldt i SVT och pratade om allt från arvet efter Qatar till att stå upp för sig själv. Programmet går att se här. Andra gäster var Peter Jöback, Bianca Ingrosso och Emma Bliss.

Veckans moderna fotboll II

Milan har undersökt möjligheter att ta in investeringar från Saudiarabien och Newcastle-ägaren Pif. Klart är att ägaren Gerry Cardinale vill ta in kapital.

Veckans lottning II

Europa Leagues kvartsfinaler lottades i fredag och utfallet blev följande. Mitt tips är att de fetade lagen tar sig vidare.

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Marseille

Veckans trägna tips

Vår mini-dokumentär Arvet efter Qatar-VM är nu ute på TV4 Play. Se den här. Tillsammans med Johan Tarland åkte jag till Doha för att se vad som blev arvet efter fotbolls-VM 2022. Om svikna löften, om en pågående sporttvätt, om en framtid för sporten i regionen och om splittringen i världen som bara vidgats efter VM. Olle Lindberg och Oscar Dahl har också stor del i projektet.

Veckans danska drag

Danska Superligaen vann rätten till namnet The Super League enligt EU:s varumärkesmyndighet. Därmed kan inte bolaget A22, som driver projektet om en superliga, använda sig av namnet The Super League som man försökte registrera. Den danska ligan har därmed skyddat sitt namn och gett superligan ännu ett bakslag.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Jag är helt säker på att du är tillräckligt begåvad för att inse att JDT varit förbundskapten endast knappt 2 veckor och du därför klarar av att dra slutsatser om vad det betyder i tid för att hinna inventera spelarmaterialet. Jag är också säker på att du är tillräckligt begåvad för att förstå det JDT sade idag om att det är performance som gäller och vad det betyder för vem som framgent kommer spela i JDTs (Sveriges) landslag. Jag är även övertygad om att du är tillräckligt begåvad för att ha koll på JDTs historia och benägenhet av att släppa fram nya och unga spelare och även pensionera äldre spelare - både i Malmö och Blackburn. Detta var ju dessutom något som JDT påtalade under dagens presskonferens. Jag är dessutom övertygad om att du förstod vad JDT menade när han ett flertal gånger pratade om att det nu är nästan ett halvår och fyra träningsmatcher, innan det är dags för NL och vad de matcherna och den tiden kommer att betyda för JDTs beslut om den trupp han tar ut till första matchen i NL. Jag är alltså fullständigt säker på att du till 100 % förstod allt detta och att det betyder att denna första trupp kan komma att skilja sig väsentligt i förhållande till den trupp som kommer representera Sverige i NL i september. Eftersom jag är så in i märgen säker på att du förstår allt detta till 100 %, blir jag så oerhört matt, trött och besviken på dig, när du håller på och på och raljerar som du gör om hans första trupp. Med trötta (efter att ha läst din krönika) fotbollshälsningar Bo

Svar: Mejl apropå följande krönika. Om nu truppen i september ska skilja sig väsentligt bör det komma fram nya försvarare omedelbart. Klart jag har koll på Jon Dahl Tomasson men det går bara att förhålla sig till det som gäller här och nu. Det var uppenbart av truppen att spelarmaterialet är vad det är, och det blir intressant att se vad JDT kan göra med det. Raljant? Ja, det läser du in, men jag kan bara beskriva vad jag upplever. Du upplever något annat.

Veckans lottning III

Europa Conferences Leagues kvartsfinaler lottades i fredag och utfallet blev följande. Mitt tips är att de fetade lagen tar sig vidare.

Club Brügge-Paok

Olympiakos-Fenerbahce

Aston Villa-Lille

Viktoria Plzen-Fiorentina

Veckans läsarbrev III

Hej Olof, Har du bott i Nederländerna? Jag har bott där i två år och under den tiden mötte jag bara trevliga o vänliga holländare. Jag mötte aldrig någon otrevlig eller arrogant holländare........ Jag har bott i flera länder o har haft världen som arbetsplats. Det som stack ut i Nederländerna var just att jag upplevde holländarna som trevliga. Mvh Pelle

Svar: Härligt att vi har olika erfarenheter. Nej, jag har inte bott i Nederländerna men jag har varit där mycket och jobbat och även intervjuat många nederländare och har upplevelsen att de kan vara arroganta. Kanske är de överrepresenterade i fotbollen? Sedan kan man i min värld vara både arrogant och trevlig.

Veckans låt

"Out In The Fields" - Gary Moore, Phil Lynott.

Veckans Leeds United

Millwall hemma söndag eftermiddag och seger där innebär ett kliv upp på förstaplatsen då Leicester spelar FA-cup borta mot Chelsea. Poängtapp och då är Leeds utanför uppflyttning efter Ipswichs starka form som innebar 6-0 mot Sheffield W under lördagen. Tajt i ligatoppen i Englands andraliga och det är tio matcher kvar.

Veckans siffra

33. Fifa-presidenten Gianni Infantinos lönelyft i procent 2023. Det är Skys Rob Harris som avslöjar att en underkommitté höjt Infantinos årslön till 2,6 miljoner schweizerfranc i samband med att han blev omvald som president. Under 2022 hade Infantino en grundlön på 1,95 miljoner schweizerfranc och dessutom fick han en bonus på 1,65 miljoner. För 2023 fick han samma bonus och nådde upp i 4,1 miljoner då han valdes i mars. För 2024 ser han ut att tjäna 4,25 miljoner schweizerfranc som är kring 40 miljoner kronor.

Veckans poddgäst

Hasse Backe är gäst i måndagens podd och talar om erfarenheterna av att ha varit förbundskapten för ett annat land, om att han hade rensat hela den tidigare staben om han tog över Sverige, om misstaget han gjorde i Finland och om förvåningen att fotbollsförbundet inte talade med varken Svennis, Lagerbäck eller Söderberg när man rekryterade ny förbundskapten. Sedan tidigare finns över 425 poddintervjuer och du hittar dem alla här. God lyssning!