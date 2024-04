Lundh: Tänk att det är Fifa som sätter tryck på Uefa att satsa mer pengar - och det är på tiden

Helgens måste

Allsvensk hemmapremiär för Malmö FF mot Hammarby på plats i Malmö. Därefter mot Göteborg och pressaktiviteter inför tisdagens EM-kval mellan Sverige och Frankrike som går i TV12.

Helgens avstå

Helgen.

Veckans invitation att arrangera en sportsligt viktig konferens

Det danska initiativet Play The Game har varit i gång i snart 30 år och är delvis finansierat av den danska staten och idrotten. Nu jagar Play The Game någon som vill arrangera konferensen antingen 2025 eller 2027. Senast var den i Trondheim i Norge och tidigare har den varit i Island, Storbritannien, USA, Nederländerna, Tyskland förutom att arrangeras flera gånger på olika ställen i Danmark. Borde vara något för svensk idrott kanske? Eller för den svenska regeringen som gärna sätter tryck på idrotten men inte skjuter till så mycket resurser? Något universitet eller högskola? GIH? Alternativt Bonniers eller någon annan mediaaktör? Klart är att Play The Game bidragit med både forskning, debatter och diskussioner genom åren när representanter för idrott, universitet och medier träffats och tagit del av allt från journalistik till forskning. Inte sällan med fokus på idrottens baksidor och utmaningar. Alla tidigare konferenser finns här. Man levererar mycket material och journalistik mellan konferenserna.

Veckans pyrotekniska initiativ

Norsk fotbolls olika parter försöker få till en dispens från regeringen om att använda pyroteknik. Man vill låta supportrarna testa pyroteknik enligt ett ramverks som fotbollsförbundet, norsk toppfotboll och supportrarna gemensamt satt ihop. I torsdags satt man i möte med regeringen för att driva igenom en testperiod.

Veckans föräldrastöd

Undrar om Amadeus Sögaard uppskattar pappa Runar Sögaards twittrande om Andreas Alm? Där pappa Sögaard skriver att ”Alm fortsätter bänka generaler och spela med pojkar.”

Veckans knuff

Chelseas Emma Hayes klagade på Jonas Eidevalls manliga aggression som förklaring att hon knuffade Arsenal-tränaren efter att Arsenal vunnit ligacupfinalen över Chelsea. Det ska ha handlat om hur Eidevall uppträdde mot Erin Cuthbert men repriserna visade något annat, och knappast att Arsenals tränare gjort något fel. Kanske tröttsam jämförelse, men om Eidevall knuffat Hayes hade rubrikerna varit av en annan och hårdare karaktär. Även om Hayes fått en del kritik i England har det varit väldigt stillsamt.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof. Kalle Karlsson i VSK trodde ju att det inkast som dom inte fick göra när domaren blåste av matchen skulle fått slutföras om dom varit ett storlag. Detta hör man ju ofta från tränare i de mindre etablerade lagen som blivit förfördelade vid ett domslut. Nu läste jag i din blogg att du är av samma uppfattning. När en etablerad fotbollsjournalist som du tänker så blir jag intresserad av hur du tror att domaren/domarna resonerar. Är det överenskommet i domarkretsar att man ska favorisera de större klubbarna, eller finns det direktiv någonstans ifrån att man så ska göra. Är domarna rädda för klubbarna eller dess publik? Själv tror jag det är lika mycket nys som när Ponne tror att lottningarna på förbundet är riggade till Stockholmsklubbarnas fördel. Mvh Gert

Svar: Jag tror definitivt inte att SvFF riggar lottningarna i cupsammanhang. Däremot är jag övertygad om att domare, som är människor, påverkas av publik och annat kring matcher. Att man som storklubb lättare får med sig domslut. Det som skedde i samband med AIK-Västerås kring inkastet där matchen blåstes av innan det blivit kastat tror jag inte skett mot hemmalaget.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! I samtliga matchsändningar fokuserade Discovery på Sthlmslagen ex. Hammarby-Kalmar l90% i förhandsvisningen innan avspark på Hammarby. Samma med Aik-Vsk. Nästa störande sak: samtliga Sthlmsmatcher finns tydliga matchavgöranden av domare: Hammarby-Kalmar med bortblåst mål för Kalmar. Som någon sa: " undrar om det hänt om Hammarby gjort det målet "Göteborg- Djurgården: 4 gula o ett rött till Göteborg. Samt I slutet av Aik-Västerås: Inkast för Vsk där man flyttar upp hela laget: Då blåser domaren av matchen 😂😂. Som någon sa: " Undrar om det hänt om Aik haft inkast" Med tanke på att Sef, Domarförbundet, Discovery och resten av beslutsfattande org. finns centrerat i Stjhlm: Hur 17 ska beslutsfattanden bli neutrala ? Väldigt oroande inför fortsättningen 🤔🤔 Med vänlig hälsning, Mikael

Svar: Kan inte du och Gert som skrev brevet ovan träffas och göra upp om vad som gäller? Jag tror nu inte att så mycket sker medvetet men det är givet att mindre klubbar kommer misstänka och känna att de lättare får domslut emot sig. Om det handlar om 08-dominans? Nja, även Malmö FF är en storklubb som får en del med sig. Att sedan medier ägnar sig mer åt klubbar med fler supportrar är en naturlig följd där man vill locka läsare, tittare och lyssnare. Klart att 08-dominans där är en faktor men jag tror inte att BP upplever att man får rida på att man ligger i Stockholm. Komplex fråga när det inte går att bevisa exakt vad det är som gör att domare tar vissa beslut. Medvetet? Omedvetet? Jag tror att de flesta dock kan se mönstret att större klubbar med stora följarskaror får mer domslut med sig.

Veckans sponsorlyft

Den engelska banken Barclays får nu betala närmare 120 miljoner kronor per säsong som titelsponsor för Women’s Super League och för andraligan. Det tidigare avtalet handlade om cirka 15 miljoner kronor per säsong.

Veckans positiva Qatar-nyhet

Journalisten Sam Kunti har för flera medier skildrat hur tre unga killar från Gambia kämpat för att få loss sina löner efter jobb i Qatar. Häromveckan kunde Kunti beskriva hur Saikou, Ebrima och Jatta fått rätt efter en lång process och kunnat lämna Qatar med sina löner. Något han skildrat på Nick Harris Substack Sporting Intelligence. Harris är en undersökande reporter i sportens värld som är skicklig med statistik och som nyligen lämnade Daily Mail och kör en egen verksamhet. Nu kör han via Substack. Kan rekommendera att prenumerera på hans journalistik.

Veckans moderna fotboll I

Tottenham förlorade över en miljard kronor, enligt det senaste ekonomiska resultatet. Ändå fick klubbens arbetande styrelseordförande Daniel Levy närmare 90 miljoner kronor i lön vilket var en lönehöjning. Nu kan man sälja en del av klubben för att ta in mer pengar. Något som också stiger är biljettpriserna för att se Tottenham. Upp sex procent. Vet inte om det är till glädje för Tottenhams supportrar men klubben har nu passerat Arsenal i totallön.

Veckans Saudiarabien-koll

Human Rights Watch lyfter att saudiska fotbollssupportrar fängslats. Supportrarna sjöng religiösa sånger till stöd för en diskriminerad grupp och nu har tolv dömts till både fängelse och böter. Saudiarabien är på väg mot att få VM 2034. Karim Zidan är en journalist med rötterna i Egypten men nu har Kanada som bas och han skriver bra om det som skett. Zidan driver Sports Politika och är vass. Han är också värd att prenumerera på om man gillar bevakningen av politik, idrott och dess skärningspunkter.

Veckans poddsatsning

PR-profilen och AIK:aren Simon Strand är med i ett projekt där journalisten och författaren Simon Kuper och journalisten Mehreen Khan ägnar en timme åt gången åt att tala om olika profiler. Heroes & Humans of Football är roligt och informativt gjort med härlig brittisk humor. Verkar som om det fyller ett tomrum internationellt.

Veckans Israel-Palestina i fotbollens värld

Mohammed Balah berättar om hur kriget i Gaza sänkt hans karriär som fotbollsspelare. Fortfarande är det förvånansvärt tyst i sportens värld kring de tragedier som sker i Gaza i samband med Israels krig mot Hamas där tusentals civila dött. Även fotbollen blir givetvis påverkad. Noterade från svenska läktare att det fanns en del banderoller i samband med Gais allsvenska premiär. IOK firade under lördagen den officiella dagen för sport som en kraft för utveckling och fred. Ja, återstår att se hur det blir under OS i Paris i sommar.

Veckans partnerskap

Även i Nederländerna har Viaplay slutit ett partnerskap med Talpa Network. Här handlar det om utbyte av material, allt som funnits på Viaplay ska finnas kvar där och Nederländerna är en viktig marknad.

Veckans moderna fotboll II

City Football Group är moderbolaget till Manchester City och alla klubbar man äger runt om i världen. Nu har man redovisat till ekonomiska resultat och det visar sig att CFG genererat en förlust på 1,5 miljarder kronor. Detta trots att Manchester City nådde rekordnivåer på omsättning och gick med en dryg miljard kronor i vinst. Inte utan man undrar hur finanserna sett ut om inte olika bolag med koppling till Abu Dhabi slutit en rad sponsoravtal. City Football Group ägs av två medlemmar ur kungafamiljen i Abu Dhabi.

Veckans trägna tips

Vår mini-dokumentär Arvet efter Qatar-VM finns på TV4 Play. Se den här. Tillsammans med Johan Tarland åkte jag till Doha för att se vad som blev arvet efter fotbolls-VM 2022. Om svikna löften, om en pågående sporttvätt, om en framtid för sporten i regionen och om splittringen i världen som bara vidgats efter VM. Olle Lindberg och Oscar Dahl har också stor del i projektet.

Veckans moderna tennis

WTA gör som ATP och tar del av Saudiarabiens satsning på idrott. Nu blir det WTA-finaler i den saudiska huvudstaden Riyadh med start i november 2024. Föga förvånande blir det rekordhöga prispengar på 150 miljoner kronor. Avtalet mellan WTA och den statliga investeringsfonden PIF, som äger Newcastle United, LIV Golf och en rad saudiska fotbollsklubbar, sträcker sig över tre år.

Veckans låt

"Alla andra kan ta det" - Wilmer X.

Veckans Leeds United

Första förlusten för 2024. Coventry borta. Fem matcher kvar. Helvete, ska det bli kval trots allt?

Veckans siffra

14,2. Antalet miljoner amerikaner som i snitt kollade in när Caitlin Clark och Iowa vann semifinalen i March Madness i fredags, topparna nådde 17 miljoner tittare. Det var ett nytt tittarrekord och Clark är ett fenomen som bryter ny mark för dambasket men även för idrott. Rekordet kommer dessutom att slås under söndagen när Iowa och Clark tar sig an South Carolina i finalen i det amerikanska slutspelet i collegebasket. Därefter ska Caitlin Clark och rivalen Angel Reese byta till WNBA. Redan har Indiana Fever känt av ett tryck kring årskort och biljetter då alla förväntar sig att man ska välja Clark. Häftigt att följa.

Veckans poddgäst

Lundh på djupet är tillbaka och där jag med ett par gäster fördjupar mig i ett ämne. Premiären handlade om VAR och Simon Bank och Jonas Eriksson var gäster. Ett avsnitt ni kan lyssna på här. Under måndagen kommer ett nytt avsnitt inriktat på svenska fotbollsläktare och gäst är författaren och MFF:aren Fredrik Ekelund ihop med Anders Almgren som är verksamhetsansvarig för Enable men har ett långt förflutet från supporterrörelsen och varit ordförande i Blåvitts supporterklubb Änglarna och SLO i klubben samt suttit i dess styrelse. I nästa vecka är intervjupodden tillbaka och här finns över 430 intervjuer med folk i fotbollens värld. God lyssning!