Märkligt tyst i fotbollens värld kring tragedierna i Gaza

Han kallades “the lion”. Den tidigare palestinska landslagsmannen Mohammed Barakat som dog i en israelisk bombattack i förra veckan. Den 39-årige tidigare mittfältaren som var född i Egypten utsågs till Afrikas bäste spelare 2005 av BBC och hade en lång karriär bakom sig.

Det gav inte så många rubriker världen över trots att han haft en framgångsrik karriär. Han lämnade själv ett videomeddelande som uppges ha spelats in tätt före att han dog efter att hans familjs hem i södra Gaza blivit bombat. Något som går runt på sociala medier.

Det är en brutal tragedi som pågår i Gaza där antalet döda överstiger 30 000 varav 12 000 barn, enligt Rädda Barnen. Det är svårt för hjälporganisationer att nå fram med mat, dryck och andra livsviktiga förnödenheter för att undsätta de som lever i Gaza som är under angrepp från Israel.

Fotbollen brukar ofta utmärka sig genom att man samlas och visar solidaritet med offer för naturkatastrofer, terrorattacker eller krig. När Sverige EM-kvalade i september hade Uefa utlyst att alla matcher skulle föregås av en tyst minut för offren för en jordbävning i Marocko och översvämningar i Libyen. Premier League gjorde likadant.

Alla minns naturligtvis hur fotbollsvärlden slöt upp kring Ukraina efter invasionen av Ryssland. Där man inte bara visade solidaritet på en rad sätt utan där idrottens organisationer med IOK, Fifa och Uefa i spetsen såg till att bryta avtal med ryska företag, flytta mästerskap och finaler samt stänga av ryska lag och landslag.

Kring konflikten mellan Israel och Palestina är det märkligt tyst. Först var det ingen från Uefa eller Fifa som sade något efter att terrorgruppen Hamas gått in i Israel 7 oktober och dödat över 1000 personer varav massor av civila. Inte heller andra organisationer eller ligor reagerade.

När svenska supportrar blev attackerade i Bryssel 16 oktober och två blev dödade på matchdagen inför EM-kvalet mot Belgien gick Uefa ut och utlyste en tyst minut för dem. Reaktionerna blev då kraftiga mot Uefa som inte sagt något om Israel på nio dagar och man gick ut med ett ändrat uttalande och breddade till “members of the European football family killed in recent days in Europe and Israel”.

Därefter har situationen i regionen trappats upp. Israel gått in i Gaza och bedrivit ett krig som tagit många offer när man vill utrota Hamas. Nyhetsbilderna som kommer därifrån är svåra att se och det är barn, ungdomar, civila som dödas i kriget. Ännu fler skadas och många har inte tillgång till mat och vatten.

Tystnaden från fotbollens värld är stor. Det bevakas inte mycket. Jag kan förstå att det är långt från fotboll och att sportjournalister befinner sig långt från ämnet, men även fotbollen i Palestina drabbas. Och parallellt går Israel in i ett playoff där man är två matcher från EM i Tyskland i sommar.

Klart att det går att förstå att de flesta är försiktiga. Konflikten är komplex sett till att den pågått under oerhört lång tid och det finns oförrätter från bägge håll. Det är mycket storpolitik kring länderna och människorna i regionen. Israel är dessutom en demokrati, vilket få andra länder i regionen är.

Nu har Palestinas fotbollsförbund skrivit till Fifa och vill att vad man upplever är Israels brott mot internationell lag ska innebära att israeliska landslag och lag blir utsatta för sanktioner. Fifa-kongressen i Bangkok är först i maj så EM-playoff sker oavsett vad för beslut de 211 medlemsländerna tar. Det är inte ens säkert att Palestinas fråga tas upp.

I grunden förstår jag inte varför fotbollen är så tyst. Det finns inget politiskt i att ta ställning mot att barn, ungdomar och civila dödas och skadas och försöka påverka. Fifa-basen Gianni Infantino brukar ju tala om hur fotbollen förenar och han frotterar gärna sig med världsledare och sprider klyschor.

Det är en humanitär katastrof som pågår i Gaza och det är klart att vi måste kräva att Israel avbryter kriget. Precis som vi givetvis ska kräva att Hamas släpper den kvarvarande gisslan som man tog 7 oktober och fördöma den attacken. Och det är bra att man inför sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken för att få stopp deras attacker.

Uefa är inte bättre med Alexander Ceferin i spetsen. Tyst minut för alla oskyldiga och civila offer inför EM-playoff hade varit minimum. Tyvärr tar Svenska Fotbollförbundet också en passiv roll i det här. Gais är vad jag vet den enda elitförening där supportrar skickat in en motion kring att bryta idrottsutbytet med Israel, men den blev nerröstad.

Heder till det norska fotbollsförbundet som åtminstone markerar med att skänka en miljon kronor till offren. NFF-basen Lise Klaveness har också varit tydlig i sina sociala medier och hon är en av få som vågar gå utanför fotbollsledarnas redan upplöjda fåror.

Frågan om att stoppa Israels deltagande är knepigare? Jag förstår de som pekar på den hårda kritiken Israel fick från den internationella domstolen och att även om man klassar kriget mot Gaza som ett försvar är det många civila som offras. Det är för mig svårt att då ge klartecken till att spela fotboll eller bedriva annan idrott sett till tragedierna.

Å andra sidan kan man då vända på det och säga att så länge det finns israeliska gisslan i Gaza borde inte Palestina delta i idrott. I grunden vill jag bara belysa den humanitära katastrof som pågår i Gaza och undra varför fotbollen är så tyst.

Att jämföra Israel med Ryssland haltar sett till att det var en oprovocerad invasion, men även där kan man undra hur vi kunde vara så tysta 2014. Det ryska kriget mot Ukraina har pågått i tio år och vi har varit på ryska arenor på VM 2018 och EM 2021 och det sades inte mycket.

Klart att det är enklare att säga att idrott och politik hör inte ihop och att fotbollen ska spelas oavsett. Fotboll är fotboll och politik är politik. Tyvärr är världen inte så enkel och för alla som tar del av fotbollens selektiva solidariserande måste det vara svårt att förstå varför vi nämner en tragedi och ignorerar en annan.

