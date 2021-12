Lundh: SM-guldet är Malmös att förlora – och AIK:s att drömma om

Helgens måste

Veckans domslut

Hovrätten för Nedre Norrland friade under fredagen förre ÖFK-basen Daniel Kindberg. Han dömdes i november 2019 i tingsrätten till fängelse i tre år för grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Han fick dessutom näringsförbud under fem år. Men nu friar hovrätten honom helt och man skriver i domen att åklagaren inte bevisat sitt påstående kring ett upplägg om påhittat arbete som gjort att det kunnat gå in pengar i Östersunds FK. Daniel Kindberg och två ytterligare misstänkta stod åtalade för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Enligt hovrätten går det inte att göra en tillräckligt säker bedömning av hur mycket av arbetet enligt fakturorna som har utförts, bland annat med hänsyn till vittnens begränsade möjligheter att göra säkra iakttagelser och den stora osäkerheten kring olika tidpunkter. En stor seger för Daniel Kindberg som hela tiden hävdat sin oskuld och det är klart att man kan undra kring en process som tar över tre och halvt år att ta till dom. Sedan går det inte komma ifrån att Kindberg tidigt i processen erkände för att sedan ta tillbaka det. Inte heller att hovrätten skriver: ”Genom utredningen i målet har det kommit fram en rad besvärande omständigheter som talar för att något arbete inte har utförts eller i vart fall att arbete inte utförts i den omfattning som fakturerats." Lägg till att Daniel Kindberg fortfarande är åtalad för mutbrott i en annan rättsprocess, även om han givetvis kan bli friad där också. Klart att både Daniel Kindberg och Östersunds FK skadats av processen och det återstår att se om Kindberg kommer tillbaka till klubben som han själv verkar önska. Det är samtidigt en förening som även skadats av det transferförbud som följde efter Saman Ghoddos havererade flytt till Huesca nått Fifa. Nu är ÖFK nerflyttat och ekonomin minst sagt pressad vilket gör att man kan undra om Kindberg vill gå in i klubben igen.

Veckans moderna fotboll

Liverpool-ägarna i Fenway Group som även äger Boston Red Sox köper nu Pittsburgh Penguins. Priset? Runt sju miljarder kronor för NHL-klubben.

Veckans FEL LÅT VANN

Ballon d’Or. Även om jag känner att Robert Lewandowski borde ha vunnit 2020 när France Football ställde in priset är det svårt att hetsa upp sig kring utnämningarna när det är ett så svajande pris med oklara kritierier och oklara tidsperioder. Anders Bengtsson som har Sveriges röst på herrsidan har skrivit om det här. Det är inte direkt så att det varit en rak linje för priset till världens bästa spelare. Fram till 1994 delades priset bara ut till spelare från Europa och därefter lade man till spelare som var aktiva i Europa oavsett ursprung. Från 2007 så utökade man Ballon d’Or till att gälla spelare över hela världen och då tog man även in röster från lagkaptener och förbundskaptener.

Veckans idrottsorganisation

WTA. Återigen stark markering kring Kina och försvinnandet av förra tennisstjärnan Peng Shuai. Skrev krönika i Dagens Industri kring den relativa tystnaden om OS i Kina som är två månader bort och VM i Qatar. Det är fascinerande hur vi tassar kring en av våra stora handelspartners. Tänk vilket liv det hade blivit om Norge som tippas ta flest OS-guld av alla länder hade hotat med bojkott av vinter-OS, men i vårt västra grannland är debatten fokuserad på Qatar.

Veckans minister-turer

Klart att det är underligt att svenska regeringar oavsett politisk lutning har svårt att värdera idrotten. Sedan får man bedöma om nye idrottsministern Anders Ygeman är bättre än Amanda Lind trots tunga uppdrag kring integration och migration. Grundproblemet är att idrotten har svårt att bli tagen på fullt allvar sett politiskt sett till insatserna man gör kring folkhälsa, fostring av unga samt integration. Idrott är aldrig en valfråga. Klart att det finns viss kriminalitet som söker sig till en mindre del av idrotten men att placera ansvaret på justitiedepartementet av det skälet framstår som ganska okunnigt. Tyvärr går det inte att tro på dementierna.

Veckans glädjebesked

NRK gör en tredje säsong av Exit.

Veckans tröjor

Mjällby-spelarna bar tröjor med namn på de supportrar som tog sig till bortamatchen i Östersund. Svårt att inte gilla det.

Veckans solkiga affär

Varberg sålde Astrit Selmani till Hammarby i rekordaffär på åtta miljoner kronor men det visade sig att halva övergångssumman hamnade i en agents ficka. Detta trots att det är förbjudet vilket ledde till att Varberg fick böta 250 000 kronor och agenten fick böter på 25 000 kronor. Man kan utan tveka undra om kraften i regelverket om förbud mot delägande i spelare ska funka om en agent kan ta hem fyra miljoner kronor och sedan betala 25 000 kronor i böter. Det hade väl de flesta accepterat? Affären Selmani lämnar många obesvarade frågor. Managern Joakim Persson som ofta gillar att snacka med oss journalister och bjuda på slagkraftiga rubriker vill inte uttala sig. Det var Persson som tecknade avtalet utan att Varbergs styrelse kände till det. Dessutom hävdar Varberg att uppgörelsen som tecknades i augusti 2020 gällde ända sedan anfallaren kom till klubben 2019. Man måste undra kring om Selmanis marknadsvärde var så bra när han gick från Torns IF som Bosman? Om det är korrekt, hur kunde Varberg släppa igenom en sådan affär? Lägg till att Joakim Persson tidigare uttalat sig kritiskt när det var konstigheter i Kristianstad när han var tränare i klubben och kallade svensk fotboll korrupt. Ja, det som var en solskenshistoria om hur Selmani fick fart på karriären i Varberg och tog stora kliv som ledde både till en flytt till Hammarby och sedan landslagsspel för Kosovo även har en annan dimension. Det ska tilläggas att även Hammarby betalade ut 900 000 kronor till en agent vid värvningen av Selmani.

Veckans rättsliga kris

Juventus har det inte bara tufft sportsligt utan nu är klubben involverad i en utredning kring spelaraffärer från 2019 och framåt. Flera av klubbens ledare är under utredning. Bland annat undersöker åklagare om någon fått pengar vid sidan av stora spelaraffärer men även om investerare blivit lurade av transfers som fejkats för att få fram intäkter.

Veckans Qatar-utspel

Egyptiern Mohamed Aboutrika är både expert i Bein Sports och ambassadör för VM 2022 och i veckan gick han till attack mot regnbågsfärgade skosnören i Premier League. Han var inne på att homosexualitet strider både mot islams natur och människans natur.

Veckans läsarbrev

Intressant uttagning men saknar många namn som hade varit kul att se. Har ju inte så bra koll på ryska ligan men Janne har självklart det och därför måste han ha koll på att Filip Dagerstål inte är tillräckligt bra nuförtiden för att ta en plats. Jag har svårt att fatta hur Gustav Ludwigson kom med men inte yttern Stefano Vecchia och Victor Edvardsen. Ludwigson producerar poäng precis som de andra två men är väl också mer av en lagspelare. Dock vet det tusan om han har en större utvecklingspotiential. Vecchia var för mig ett av de säkraste namnen inför uttagningen med tanke på hur vass han var i Sirius och framför allt efter säsongen i Rosenborg. Rasmus Alm och Jonathan Levi gick på nåt sätt före hos Janne. Isak Jansson är definitivt ett framtidsnamn men har inte ens debuterat i U21 än så hade inte alls tänkt på honom. Anfallarna i denna trupp har på pappret en bit kvar till det riktiga landslaget. Vore hemskt kul om Man Utd släpper Elanga till samlingen. Inte helt otroligt. Emil Holm hade jag också gärna sett men Alexander Jallow är ett spännande namn. Hyfsat gamla backar som är uttagna men det går ju att slå igenom sent som late bloomern Marcus Danielson visat. Jättekul att Joseph Baffo kom med som besitter en hög kapacitet.

Svar: Det var onekligen en del namn som överraskade och även saknades. Framför allt Emil Holm, Victor Edvardsen och Stefano Vecchia. Skrev krönika om uttagningen. Med tanke på hur den nya mutationen av corona-viruset sprider sig kan man undra om det blir av?

Veckans läsning

Offsides Anders Bengtsson hade ett flitigt utbyte med Marcus Danielson när han satt i karanatän i Kina. En bra idé som genomfördes på ett förtjänstfullt sätt, inte minst bildmässigt, och det gick att vara hos Danielson på hotellrummet.

Veckans låt

”I’m Shipping Up To Boston” – Dropkick Murphys.

Veckans Leeds United

Leeds-Brentford söndag. Pontus Jansson tillbaka. Igen. Hinner han om Malmö under lördagen?

Veckans poddintervju

Andreas Georgson är gäst och talar om nya uppdraget som sportchef för herrarna i Malmö FF, om vad han lärt sig av att gå bredvid Daniel Andersson, om tankarna på att någon gång bli huvudtränare samt att twittra om Sverigedemokraterna. Sedan tidigare finns närmare 330 avsnitt och ni hittar alla via länken. Bara att lyssna på.