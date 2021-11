Avslöjar: Hälften av Selmani-affären gick till agent - SvFF straffade Varberg

En av allsvenskans mest uppmärksammade övergångar inför den här säsongen var den som tog Astrit Selmani från Varbergs Bois till Hammarby. Han är, sett till övergångssumman, den dyraste spelaren som Bajen någonsin köpt - och den största försäljningen som Varberg någonsin gjort. Enligt Aftonbladet fick de grönvita punga upp åtta miljoner för Selmani. Men långt ifrån hela köpesumman gick ner i Bois fickor.

Fotbollskanalen kan nämligen avslöja att Varberg innan man sålde forwardsstjärnan hade skrivit på ett avtal med en agent som gav agenten rätt till 50 procent av en framtida försäljning av Selmani.

Den typen av klausuler bryter både mot Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare och SvFF:s representationsbestämmelser (se faktarutan nedan), och därför har både Varberg och den berörda agenten straffats med böter av SvFF:s disciplinnämnd i efterhand.

Enligt förmedlarreglementet ska en agent som företräder en klubb få betalt i form av ett "bestämt belopp", och agenten får således inte ha rätt till en viss andel av en övergångssumma eller framtida övergångssumma för en spelare. Dessutom strider ett sådant upplägg mot förbudet om tredjepartsägande av spelare, vilken finns i SvFF:s representationsbestämmelser.

Att agenten enligt avtal med Varberg hade rätt till 50 procent av övergångssumman när klubben sålde honom framgår av disciplinnämndens beslut, som Fotbollskanalen tagit del av. Det bekräftas också av SvFF-juristen Christine Stridsberg, som är den som anmälde klubben och agenten efter att ha granskat avtalet.

- Precis. Det var 50 procent (av en framtida övergångssumma) i det fallet, säger Stridsberg.

Varbergs ordförande Lars Karlsson förklarar för Fotbollskanalen:

- Det är ju så att om man inte har några pengar så har man inga pengar. Då får man hitta andra sätt att göra affärer på. Det här var ett sätt. Annars hade kanske Astrit inte varit hos oss. Det var en affär som vi kom överens om och den blev så.

Karlsson säger själv att det är "mycket pengar" som Varberg fick ge upp i slutändan, men totalt sett är han nöjd med utfallet av Selmani-värvningen.

- Sätter man det i relation till vad Astrit uträttat hos oss och att vi är där vi är i dag så kan jag väl säga, med facit i hand, att det nog var värt att ge de 50 procenten.

- Men ställer du samma fråga till mig i dag, om vi hade gått med på 50 procent, då hade jag svarat: Nej, det hade vi inte gått med på. I dag skulle vi inte ha gjort en sådan affär. Den tiden är förbi.

I SvFF:s beslut står det att Varberg skrev avtalet med agenten den 16 augusti 2020, nästan exakt fyra månader innan Selmani såldes till Hammarby, men enligt Lars Karlsson fanns överenskommelsen innan dess.

- Det var en överenskommelse som fanns sedan tidigare. Vi måste ha skrivit ett avtal innan augusti 2020. Sen minns jag inte exakt när det skrevs.

Men det var ett avtal som ni skrev för att kunna ha Astrit hos er?

- Ja, precis. Så kan man säga.

I beslutet framgår också att det under våren 2021 uppdagades att avtalet mellan Varberg och agenten inte hade skickats in till SvFF i samband med Selmanis övergång till Hammarby, trots att avtal med agenter kopplade till en affär alltid ska skickas in. Därför lämnade klubben in kontraktet till förbundet i början av juni, varpå juridikavdelningen gick igenom det och sedan tog saken vidare till disciplinnämnden, som meddelade sitt beslut i september.

Det var Varberg som själva förstod att man gjort fel i samband med en annan förhandling, då man uppmärksammades på att ett sådant upplägg som klubben enats om kring Selmani bröt mot reglerna.

- Vi upptäckte att vi gjort fel och anmälde oss mer eller mindre själva. Vi har accepterat domen och konstaterar att vi gjort fel. Men jag lägger ingen skugga över någon i organisationen. Vi gjorde inte medvetet fel. Kunskapen som skulle finnas hos oss fanns inte där och man kan tycka vad man vill om det men vi är en klubb som är ganska ny på den här nivån vad gäller att köpa och sälja spelare. Nu har vi lärt oss av det här, säger Lars Karlsson.

Kände ni i styrelsen till avtalet kring Selmani innan den här saken kom upp till ytan?

- Det gjorde vi ju inte. Det kom fram allt eftersom. Styrelsen hade ingen kännedom om det.

Vad tänker du om det?

- De som var ansvariga då hade inte kunskapen som behövdes och de handlade i god tro. Ingen skugga ska falla över någon. De som varit inblandade har gjort det här för Varbergs Bois bästa och sen upptäckte vi att det var fel, och då sa vi till om det till förbundet.

Karlsson hävdar att Varbergs styrelse fick vetskap om klausulen som gav agenten rätt till 50 procent av Selmani-försäljningen när det började bli aktuellt att sälja stjärnan.

- Exakt vilket datum det var (som styrelsen blev informerad om klausulen) vågar jag inte svara på.

- Men det kom inte som någon överraskning i det läget (vid försäljningen) att det fanns en överenskommelse om de 50 procenten. Den gjordes av organisationen som var inblandad när vi köpte Astrit. Den klausulen fanns med från början. Vi i styrelsen kände dock inte till den från början.

Men ni kände till den när ni fattade beslut om att sälja honom till Hammarby?

- Ja, svarar Karlsson.

Disciplinnämnden beslutade sig för att agenten skulle drabbas av en straffavgift på 25 000 kronor. Man övervägde dock att "stänga av" agenten (avregistrera personen som förmedlare under en viss period). Rörande bedömningen av regelbrottet går det nämligen att läsa följande i beslutet:

"Att - av okunnighet eller nonchalans - bryta mot centrala bestämmelser är en försvårande omständighet som bör leda till avregistrering. (Agenten) - som märkligt nog inte har yttrat sig till nämnden - har i ett fall brutit mot centrala bestämmelser. Bestämmelser vilka borde vara självklara för varje seriös förmedlare. Sammantaget gör nämnden den bedömningen att påföljden för (agenten) - med viss tveksamhet - bör bestämmas till en maximal straffavgift om 25 000 kr".

Påföljden för Varberg? Den allsvenska klubben anmäldes inte bara för Selmani-avtalet utan också för avtal med en annan agent. De avtalen var kopplade till två andra spelare och innehöll också klausuler som gav agenten rätt till del av en eventuell försäljning. Dessutom är en av spelarna under 18 år och enligt SvFF:s regelverk får man inte avtala om ersättning till en agent rörande en underårig spelare. Totalt straffades Varberg med böter på 250 000 kronor.

Klubben menar att man skrev avtalen på grund av att man inte hade koll på reglerna och att man inte gjort någonting i syfte att kringgå dem. I sin anmälan skrev SvFF:s Christine Stridsberg att hon inte betvivlar det. Juristen skrev också:

"Det ställs dock särskilt höga krav på kännedom om gällande regelverk på allsvenska klubbar, och överträdelser av 1 kap. 8 § RB (regeln om förbud mot tredjepartsägande, reds. anm) ses särskilt allvarligt på givet att dess syfte är att värna fotbollens integritet".

Varberg accepterade disciplinnämndens beslut, valde att inte lämna in någon överklagan och har skrivit följande på sin hemsida:

"Med anledning av de brister som uppdagats har Varberg nu även påbörjat ett arbete med att se över sina rutiner, utbilda personalen samt tagit beslutet att löpande ta extern juridisk rådgivning i dessa frågor. Allt i syfte att säkerställa att föreningen framöver agerar i enlighet med tillämpliga regelverk".

Ordföranden Lars Karlsson berättar för Fotbollskanalen att en advokatfirma numera hjälper klubben med avtalsfrågor och att man hade en utbildning kring saken för "ett par veckor sedan".

Inte heller agenten som straffades för Selmani-avtalet överklagade SvFF:s beslut.

Fotbollskanalen har sökt agenten och Varbergs manager Joakim Persson, utan framgång.