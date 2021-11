Persson skrev otillåtna avtal utan styrelsens vetskap - nu har Varberg agerat

Fotbollskanalen har kunnat berätta hur tre olika avtal med två olika agenter, rörande tre olika spelare, gjort att Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd straffat Varberg med böter på 250 000 kronor. Alla tre avtal innehöll en klausul som gav berörd agent rätt till delar av övergångssumman vid en eventuell försäljning av den berörde spelaren. Dessutom rörde ett av avtalen ersättning kopplat till en underårig spelare. Totalt gjorde alltså klubben sig skyldig till fyra brott mot vad disciplinnämnden beskriver som "centrala bestämmelser" i SvFF:s regelverk (se detaljer i faktarutan nedan).

Enligt Varberg skrev man avtalen på grund av bristande kunskap om regelverken. Så hur kom allt upp till ytan? Under våren uppdagades det att klubben inte skickat in det ena avtalet, som rörde Astrit Selmani och gav en agent rätt till 50 procent av övergångssumman vid en försäljning av forwarden, till SvFF i samband med stjärnans flytt till Hammarby. Då uppmärksammades också klubben på att avtalet strider mot förbundets regelverk.

Men Varberg skickade ändå in kontraktet till SvFF och därefter var det, enligt klubbens yttrande i processen som ledde fram till ett bötesstraff, "viktigt för Varberg att även kontrollera så att det inte fanns några ytterligare avtal som föreningen hade missat att skicka in till SvFF". Kontrollen ledde fram till att Bois hittade ytterligare två avtal som inte skickats in till förbundet. Det är de två resterande avtal som är nämnda ovan.

Till Fotbollskanalen säger Varbergs ordförande Lars Karlsson:

- Vi upptäckte att vi gjort fel och anmälde oss mer eller mindre själva. Vi har accepterat domen och konstaterar att vi gjort fel. Men jag lägger ingen skugga över någon i organisationen. Vi gjorde inte medvetet fel. Kunskapen som skulle finnas hos oss fanns inte där och man kan tycka vad man vill om det men vi är en klubb som är ganska ny på den här nivån vad gäller att köpa och sälja spelare. Nu har vi lärt oss av det här.

Anmärkningsvärt vad gäller de två andra avtalen, utöver Selmani-kontraktet, är att de fram till Varbergs extrakontroll inte varit kända för klubbens styrelse. I sitt yttrande till disciplinnämnden skriver nämligen Varberg:

"Avtal vilka Varbergs styrelse saknat kännedom om, då dessa avtal undertecknats av Joakim Persson som inte är behörig firmatecknare för Varberg".

Klubben skriver också:

"När avtalen väl kommit till styrelsens kännedom, skickades avtalen in till SvFF med vetskapen om att även dessa avtal innehöll villkor i strid med reglementet och RB (representationsbestämmelserna, reds. anm)".

Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under avtal i ett företags namn, med rättslig bindande verkan.

Managern Joakim Persson, som under de senaste succéåren drivit det mesta av klubbens värvningsarbete, skrev alltså två avtal med en agent utan styrelsens vetskap.

Och när Fotbollskanalen når ordföranden Lars Karlsson visar det sig att styrelsen inte heller kände till avtalet rörande Selmani till en början. Karlsson hävdar att Varbergs styrelse fick vetskap om klausulen som gav agenten rätt till 50 procent av Selmani-försäljningen när det började bli aktuellt att sälja stjärnan, i samband med succén förra säsongen.

- Exakt vilket datum det var (som styrelsen blev informerad om klausulen) vågar jag inte svara på.

I disciplinnämndens beslut står det att avtalet mellan Varberg och agenten är skrivet i augusti 2020, men enligt Karlsson fanns överenskommelsen tidigare än så.

- Det kom inte som någon överraskning i det läget (vid försäljningen) att det fanns en överenskommelse om de 50 procenten. Den gjordes av organisationen som var inblandad när vi köpte Astrit. Den klausulen fanns med från början. Vi i styrelsen kände dock inte till den från början.

Men ni kände till den när ni fattade beslut om att sälja honom till Hammarby?

- Ja, svarar Karlsson.

Vad tänker du om att ni inte kände till det avtalet till en början?

- De som var ansvariga då hade inte kunskapen som behövdes och de handlade i god tro. Ingen skugga ska falla över någon. De som varit inblandade har gjort det här för Varbergs Bois bästa och sen upptäckte vi att det var fel, och då sa vi till om det till förbundet.

Varberg accepterade disciplinnämndens beslut, valde att inte lämna in någon överklagan och har skrivit följande på sin hemsida:

"Med anledning av de brister som uppdagats har Varberg nu även påbörjat ett arbete med att se över sina rutiner, utbilda personalen samt tagit beslutet att löpande ta extern juridisk rådgivning i dessa frågor. Allt i syfte att säkerställa att föreningen framöver agerar i enlighet med tillämpliga regelverk".

För Fotbollskanalen berättar ordföranden Lars Karlsson att en advokatfirma numera hjälper klubben med avtalsfrågor och att man hade en utbildning kring saken för "ett par veckor sedan".

Dessutom har man gjort förändringar i sina rutiner som innebär att det inte bara är managern Joakim Persson som skriver under avtalen längre.

Vem skriver under avtal hos er numera?

- Det gör jag, ordföranden. Och vår ekonomiansvarig. Inga avtal får gå igenom utan att någon av oss har godkänt och skrivit på dem. För att täta till eventuella felaktigheter i framtiden har vi lagt om våra rutiner.

Är det här de enda avtalen som Joakim Perssons skrivit på själv? Eller finns det fler avtal som ni inte känt till?

- Nej, vi har inte hittat fler avtal.

Hur ser ni på Perssons agerande, borde inte han ha känt till regelverken och informerat er om avtalen?

- Jag tycker man kan vända på det. Borde inte de (agenterna) som tog kontakt med "Jocke" veta hur regelverken fungerar? Ingen skugga ska falla på "Jocke", han har inte gjort det här medvetet. Inte heller han har sysslat med den här typen av affärer tidigare och det här är något som vi allihopa fått lära oss av, avslutar Karlsson.

Persson duckar i sin tur frågor om SvFF:s beslut och sitt eget agerande. När Fotbollskanalen tar kontakt med honom i ärendet hänvisar han till ordföranden Lars Karlsson. På en uppföljande fråga om han inte ens vill kommentera varför han skrev avtalen utan styrelsens vetskap svarar Persson följande via sms:

"Lars Karlsson är den du söker".