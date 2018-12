Kindberg erkände brott kopplat till ÖFK - drog sen tillbaka det: "Pressad"

Under måndagen väcktes åtal mot bland annat Östersunds FK:s ordförande Daniel Kindberg. Kindberg åtalas på fyra punkter. Dels för grov trolöshet mot huvudman i två fall, dels för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, dels för grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott i fyra fall. Han, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" misstänks via osanna fakturor ligga bakom en brottslig transaktionskedja som totalt rör 15,6 miljoner kronor.

Tidigare har det av en genomlysning som Skatteverket gjort visat att Sollefteåbons företag under 2014 och 2015 betalat ut runt 4,6 miljoner kronor till Östersunds FK.

I förundersökningen rörande ärendet, vilken Fotbollskanalen tagit del av, framgår det att Kindberg i det första (17 april) och andra förhöret (18 april) med Ekobrottsmyndigheten förnekade brott. Under den tiden satt han anhållen, precis som vid det tredje förhöret den 19 april. Under det förhöret förändrades läget. Efter en inledning bad Kindberg om en överläggning med sin försvarare. Tio minuter senare återupptogs förhöret och då meddelade Kindberg att han ville ändra sin berättelse och medge grovt bedrägeri (som när åtal nu väckts blivit grov trolöshet mot huvudman istället) kopplat till misstanken om att de tre åtalade männen "i samråd uppsåtligen genom vilseledande förmått personal på Peab Anläggning AB och Östersundshem AB att under tiden mellan den 1 juni 2013 t o m den 30 april 2017 betala för arbete som inte utförts".

Helt plötsligt erkände Kindberg delaktighet. I förhöret uppgav ÖFK-ordföranden att syftet för hans del varit att "få medel till Östersunds Fotbollsklubb". I förundersökningen står följande:

"I övrigt när Daniel ser beskrivningen så bedömer han att det varit både saltade fakturor, osanna fakturor och riktiga fakturor i ett sammanhang. Så tror Daniel att det har varit".

Vidare beskrev Kindberg att ÖFK hade det tungt ekonomiskt när allt började och att de två andra misstänkta då hjälpte till för att göra situationen bättre.

"Började med stöd, kontanter, billiga bilar till klubben", uppgav Kindberg i förhöret enligt förundersökningen.

Därefter utvecklades det till att osanna fakturor skickades med hjälp av Sollefteåbon och Peabmannen, enligt Kindberg i det tredje förhöret. Pengarna landade hos Sollefteåbons företag som sedan förde vidare delar av dem till ÖFK, erkände Kindberg.

På frågan från förhörsledaren om de från början kommit överens om att pengarna skulle gå vidare till klubben svarade Kindberg "ja".

"Det var grundsyftet att skaffa medel till klubben", uppgav Kindberg i förhöret.

ÖFK-basen sa i förhöret att han själv inte haft någon privat vinning av upplägget utan att allt, för hans del, handlade om att få in pengar i fotbollsklubben. I det tredje förhöret uppgav han att om det varit så att pengar överförts till något av hans privata bolag så har de pengarna sedan slussats vidare till ÖFK. På frågan om vad pengarna använts till i ÖFK svarade Kindberg:

"Daglig drift".

Vidare uppgav Kindberg att ingen i klubben hade kännedom om upplägget och att det bara var de tre misstänkta personerna som var medvetna om det. ÖFK-ordföranden förklarade också att pengarna från Sollefteåbons företag till ÖFK har förts över kopplat till upprättade sponsoravtal. På frågan om de sponsoravtalen är påhittade svarade Kindberg:

"Nej, det är nog motsvarighet för vad man ska för såna slantar".

Kindberg hävdade att avtalen är skrivna på ett korrekt sätt men att han själv inte var med och skrev på dem. Vidare står det i förundersökningen att Kindberg under det tredje förhöret medgav att sponsringen från Sollefteåbons företag ökade rejält under den berörda perioden.

"Det är korrekt. Det är pengar som kommer från Östersundshem, via Peab till (Sollefteåbons företag), det är rätt", sa Kindberg vidare i förhöret.

Ekobrottsmyndigheten har i en sammanfattning av den stämningsansökan som nu skickats in till tingsrätten skrivit följande rörande åtalspunkt sju (grovt bokföringsbrott):

"Driftaren AB, som är ägs av Östersunds fotbollsklubb, har under 2013 skickat fakturor till Sollefteåföretaget avseende i huvudsak utförda entreprenadarbeten. Åtalet i denna del avser att fakturorna mellan Driftaren AB och Sollefteåföretaget är osanna och har omfattat arbete som inte utförts. Syftet med faktureringen har varit att förflytta pengar från Sollefteåföretaget, som mottagit betalning för osanna fakturor från Peab och F7AB (enligt åtalspunkt 1 och 2), till Driftaren AB. VD:n (Daniel Kindberg) har varit företrädare för Driftaren AB och åtalas för grovt bokföringsbrott då han haft kännedom om att fakturorna varit osanna och att bokföringen därför varit missvisande".

I det tredje förhöret fick Kindberg frågan om fakturorna som rör Driftaren AB är påhittade. Då svarade han det "är nog en kombination" och att han inte kunde utesluta att vissa fakturor är saltade.

Efter det tredje förhöret släpptes Kindberg på fri fot. Brottsmisstankarna kvarstod dock.

Därefter fick allt en ny vändning, den 31 maj. Då hade Kindberg bytt advokat till sin nuvarande försvarare, Olle Kullinger, och förhördes återigen. Under det fjärde förhöret drog ÖFK-ordföranden tillbaka sitt erkännande från det tredje förhöret.

I förundersökningen går det att läsa följande:

"Daniel känner inte igen beskrivningen som ges. Han minns inte delar av sista dagen. När han läser förhör 3 så känner han inte igen sina egna känslor, tankar och funderingar. Daniel förnekar brott. Menar att förhör 1 och 2 är det som han har refererat tidigare, är det som han känner igen. Förhör 3 känner igen inledningen. Känner igen medgivanden av processer och strukturer. Har tillstått att det kan förekomma saltade riktiga och osanna fakturor i ett sammanhang som Daniel inte har kontroll över. I övrigt så är minnesbilden som han har. Vid tidpunkten hade Daniel bara en sak i huvudet och det förklarar också avbrotten han hade med sin försvarare. Ville inte bli häktad utan ville komma ut till sina barn. Vagt minne av förhör 1 och 2 men bättre än av förhör 3".

Kindberg uppgav i det fjärde förhöret att han var i en "pressad situation" på grund av bland annat "tanken att hans familj inte visste var han var" och att "de var oroliga och rädda". Vidare förklarade han då att han minns att han under raster frågat sitt ombud "vad han skulle göra för att komma ut därifrån".

På frågan om han tar tillbaka sitt erkännande från den 19 april svarade Kindberg att han inte upplevde erkännandet på det viset som det står i den skriftliga genomgången av det tredje förhöret. Efter att ha slagit fast att han återigen förnekar brott sa Kindberg:

"Jag medger att jag inte riktigt har grepp och minns det tredje förhöret, jag var väldigt pressad och ville bara ut därifrån".

När han sedan får svara på frågan om varför han gjorde som han gjorde i det tredje förhöret sa Kindberg följande enligt förundersökningen:

"Därför att jag är så pressad, jag är orolig, jag är rädd för mina barn, jag vill bara till dem. Jag vill inte bli häktad. Jag vill vara där för dem. Jag vill att de ska ha sin pappa hos sig".

Kindberg säger fortfarande att han förutsätter att han blir frikänd.