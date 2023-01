GENOMGÅNG: Jansson ger Besara-besked, slår tillbaka mot Axén och bemöter Jeremejeff-uppgifter: "Jävligt bra"

Den 6 november avslutade Hammarby sin säsong med att slå Helsingborgs IF med 2-0 och det innebar att laget slutade på tredje plats i allsvenskan.

Två månader senare har mycket hänt.

Hammarby har tappat fem spelare, varav några kuggar, till 2023.

Vänsterbacken Mohanad Jeahze såldes till amerikanska DC United, ytterforwarden Gustav Ludwigson och mittfältaren Darijan Bojanic hamnade i sydkoreanska Ulsan Hyundai, mittfältaren Jeppe Andersen gick till Sarpsborg och Simon Sandberg lämnade i samband med att hans kontrakt löpte ut vid årsskiftet.

Sportchef Jesper Jansson förklarar vad som låg bakom avskeden:

- Mohanad och Darijan var vi medvetna om i somras. Det var därför vi rekryterade en hel del spelare i somras. Vi var också medvetna om ”Gurras” (Ludwigson) out. Den lyckades vi parera förra året, men det fanns också med i planeringen på något sätt, även om vi hoppades på att han skulle stanna. I förhållande till Jeppe hade han ett halvår kvar på kontraktet. På den positionen har vi en uppsjö yngre spelare. (Alper) Demirol, (Pavle) Vagic, (Ibrahim) Fofana, (Mamane Moustapha Amadou) Sabo, (Fredrik) Hammar och så vidare. Det var mer naturligt och det var en jättebra dialog med Jeppe. Han kände att han kunde förlänga sin karriär, säger Jansson till Fotbollskanalen.

Hammarby-höjdaren fortsätter:

- Simon kom vi inte överens med.

Men ni erbjöd honom ett kontrakt?

- Från början gjorde vi det, absolut. Sedan hittade vi inte fram.

Det är ändå fem spelare som lämnat, hur blir det för dig?

- Mja, vad fan, så har det nästan varit varje år.

Du blir inte gråhårig av det?

- Jo, det kan jag väl bli. Men det är väl lite livet i Sverige. Gör du ett bra jobb har du intressanta spelare. Så har det varit hela tiden. I somras gick Williot (Swedberg, till Celta Vigo, reds. anm), Mayckel Lahdo (till AZ) och Astrit Selmani (till Hapoel Beer Sheva). På vintern gick Aziz (Ouattara, till Genk) och Akinkunmi Amoo (till FC Köpenhamn). Vad ska du göra? Hitta dåliga spelare?

Jansson fortsätter:

- Samtidigt tror jag inte att det var jättemånga som höjde på ögonbrynen när vi tog in spelare som Ludwigson, Jeahze eller Darijan. De kom från Örgryte, ett Mjällby som hade gått upp och ett Helsingborg som hade åkt ur. Sedan hade de en jävligt bra utvecklig bra hos oss. Jag är ganska säker på att det är andra spelare som kommer att dyka upp här och ha den utvecklingen. Det tyder mer på att vi gör ett bra jobb.

Hammarby presenterade fem förstärkningar vid matchen mot IFK Göteborg den 11 juli. Det handlade om Abdelrahman Saidi (från Degerfors), Shaquille Pinas (från Ludogorets), David Concha (från CD Badajoz), Nathaniel Adjei (uppflyttad) och Pavle Vagic (från Rosenborg).

I dagarna gjorde Hammarby klart med två nya spelare. Den ena är anfallaren Viktor Djukanovic, 18, från FK Budućnost Podgorica som skrivit på ett femårskontrakt. Jesper Jansson har tidigare sagt att han var ”en av Balkans mest eftertraktade spelare”. Så hur bra är han?

- Det återstår väl att se. Det är ung spelare, men han har ändå spelat två år i Montenegros högstaliga och är med i Montenegros A-landslagstrupp. Han har till och med gjort inhopp i A-landslaget. Det är klart att det finns något extra där.

Jansson valde också att ”ta hjälp” av en tidigare bekantskap innan Djukanovic-värvningen gick i lås.

- Jag sökte ”Vladi” Rodic lite grand. Jag försöker alltid lyssna på spelarna. Jag tycker de är mer tillförlitliga än agenter, tränare och andra sportchefer.

Som jag förstått det så pratar Djukanovic varken svenska eller engelska. Hur löser ni det?

- Han förstår nog engelska. Vi får sätta honom i skola, men samtidigt har vi Nenad (Djordjevic, assisterande tränare), Davor (Blazevic), Pavle (Vagic) och nu Adi (Nalic).

Du behöver inte värva en tolk också?

- Nej, säger Jansson och ler.

Han fortsätter:

- Det har vi i laget.

Just det. Hammarby har tagit in en annan spelare med Balkankoppling. Adi Nalic, som gjort landskamper för Bosnien, valde att lämna Malmö FF för att flytta till Stockholm. Jesper Jansson tror att svensk-bosniern är som klippt och skuren för Bajen.

- Jag tror både han själv och vi känner att det är en profil av spelare som vi i Hammarby är väldigt bra på att få att lyfta. Jag hoppas det och jag är ganska säker på att Adi känner det själv. Det är rätt ålder och spelstil för att passa in i Hammarby. Jag är ganska på att Adi också känner så och han har nog varit sugen på att komma hit tidigare.

När Nalic presenterades på Hammarbys hemsida sa Jansson att Hammarby försökt värva honom ”tidigare genom åren”.

- Redan när han var i Landskrona (2017-2018). Sedan var vi väl och nosade lite hos Malmö, men Malmö ville inte då.

När var det i tiden?

- Det har nog varit i ett par omgångar.

I samband med presentationen på hemsidan undrade nog många hur långt Nalics kontrakt med Hammarby sträcker sig. Jesper Jansson förtydligar vad kontraktslängden är.

- Man kan säga att det är 2+1 år.

Samtidigt kan mer vara på att hända i Hammarby, för det cirkulerar en hel del rykten och uppgifter om spelare på väg in och ut från klubben.

Den mest omskrivne är Veton Berisha, som enligt Fotbollskanalens uppgifter är aktuell för Molde, och han är fåordig om sin framtid. Nettavisen har tidigare uppgett att det pågår förhandlingar mellan klubbarna. Enligt Jansson förefaller det sig inte riktigt så.

- Vi har honom fyra år till på kontrakt. Det har varit snack om Molde, men då får de komma med ett monsterbud.

Har det varit förhandlingar?

- Förhandlingar ska jag inte säga. De (Molde, reds. anm) har visat sitt intresse. Men det finns bara en anledning till att vi skulle släppa Veton och det är om vi känner att vi kan göra Hammarby bättre.

I dagarna uppgav Expressen att fjolårets allsvenska skytteligavinnare Alexander Jeremejeff - som fortsatt tränar med Häcken - är av ”stort intresse” för Hammarby. Jansson bekräftar att man haft ett intresse för 29-åringen. Hur det ligger till nu är sportchefen desto fåordigare om.

- Det är ingen hemlighet att vi var intresserade i somras. Men jag tror att han hamnar någonstans utomlands och vi tog in Veton i somras.

Är ni intresserade nu?

- Det är en jävligt bra spelare. Men vi valde att gå för Veton Berisha.

I december kunde Fotbollskanalen avslöja att fjolårets succéspelare Nahir Besara, som har ett år kvar på sitt avtal med Hammarby, nobbat en kontraktsförlängning på grund av att det var för dåligt. Expressen uppgav på måndagen att den allsvenske stjärnan är detaljer från att sätta en kråka på ett nytt kontrakt.

Vad som är klart är att kontraktsförhandlingar äger rum.

- Det pågår ”as we speak”. Nahir kommer att vara oerhört viktig för Hammarby framåt.

Det är ingen hemlighet att ni vill förlänga kontraktet?

- Nej, precis. Samtidigt har vi ett år till och den snackisen har väl kommit till på ett lite konstigt sätt. Det är mer att vi vill visa att han kommer att vara oerhört viktig för Hammarby framåt.

För lite mer än en vecka sedan uppgav tidningen Aftonbladet att turkiska Sivasspor vill värva mittfältaren Loret Sadiku. Det är ingenting som Jansson tagit del av.

- Jag har inte hört någonting. Det verkar som att journalister skriver så fort man hör någonting. Det ligger ingenting i det. Vi har också ett långt avtal (två år kvar, reds. anm).

På måndagen kom dessutom Alexander Axén, tidigare tränare i bland annat Gais och Örebro SK och numera expertkommentator på Discovery+, med ett oväntat utspel. I Fotbollsmorgon sa han ”jag vet två värvningar som redan är klara och ett tredje är på väg in - det kommer att komma de närmaste dagarna”.

Jansson blir en aning förvånad, men också lite glad av Axéns ord.

- Jag får ringa Axén och höra med honom, säger Jansson och skrattar.

Stämmer det?

- Nej, det stämmer inte.

Det kanske är svårt att svara på, men hur många nyförvärv tror du att ni kommer att ta in?

- Jag vet inte. Vi har kanske inte varit tydliga, men i och med att vi har HTFF så kanske vi inte basunerar ut ”de här spelarna är uppflyttade”. Vi ser det som två trupper i en organisation och sedan går spelarna däremellan. Fofana, Sabo, Hammar, Adjei… de går emellan. Vi har en uppsjö landslagsmän i olika länder och olika åldrar. Det är ett speciellt upplägg. Djurgården kan köpa in tre unga spelare från BP, men vi tar in spelare i den kategorin hela tiden.

Så unga spelare som exempelvis Casper Eklund (värvad från Öster i somras) och Montader Madjed (värvad från Varbergs Bois i somras) kan vara aktuella för A-truppen?

- Absolut. Det är två till. Tillsammans med (Ibrahim) Fofana, (Mamane Moustapha Amadou) Sabo och Saidou Alioum Moubarak.

Det finns alternativ.

- Ja. Vi slussar de in den vägen och sedan upp i A-laget, avslutar Jansson.