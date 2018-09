Gerzic tillbaka efter skada - med i ÖSK:s trupp mot Trelleborg

Örebro SK-mittfältaren Nordin Gerzic har under den här säsongen varit ordinarie på lagets innermittfält, men drog nyligen på sig en skada och missade mötena med Sundsvall, Elfsborg och Sirius. Nu är han däremot äntligen tillbaka efter skadeproblemen.

När Örebro presenterade sin trupp i dag till måndagens hemmamöte med Trelleborg, så fanns Gerzic med bland de tillgängliga spelarna för matchen. Däremot fanns inte mittfältskollegan Filip Rogic med, då han är avstängd för tre gula kort.

Örebros trupp: Oscar Jansson, Daniel Björnquist, Viktor Tranberg, Fabio De Sousa Silva, Johan Bertilsson, Victor Sköld, Nahir Besara, Michael Almebäck, Martin Lorentzson, Johan Mårtensson, Sebastian Ring, Simon Amin, Albin Granlund, Nordin Gerzic, Michael Omoh, Mathias Karlsson, Rodin Deprem, Kennedy Igboananike.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds på C More Live 2 och streamat på C More.