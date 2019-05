Gjorde avgörande målet mot Djurgården - nu är Kjartansson med i omgångens lag

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

Flera heta matcher spelades i den sjätte omgången och den kanske allra hetaste av dem var Stockholmsderbyt mellan Hammarby och Djurgården. Där drog Hammarby det längsta strået och vann med 2-1 och det avgörande målet stod Vidar Kjartansson för. För sin insats är nu islänningen uttagen i omgångens lag. Dessutom återfinns även Hammarbys David Fällman i elvan.

Ett annat hett möte var IFK Göteborg mot AIK. Där vann Blåvitt med klara 3-0 och Patrik Karlsson Lagemyr och Giorgij Charaisjvili gjorde varsina mål - och duon är således med i omgångens lag. I elvan platsar även omgångens tvåmålsskyttar, Linus Hallenius, Adam Andersson och Pawel Cibicki,

Målvakt:

Oscar Jansson (1), Örebro SK.

Backar

Godswill Ekpolo (2), Häcken, David Fällman (1), Hammarby, Eric Björkander (1), Sundsvall, Adam Andersson (1), Häcken

Mittfält:

Patrik Karlsson Lagemyr (1), IFK Göteborg, Jonathan Levi (3), Elfsborg, Giorgij Charaisjvili (1), IFK Göteborg

Anfallare

Vidar Örn Kjartansson (1), Hammarby Linus Hallenius (3), Sundsvall, Pawel Cibicki (2), Elfsborg.