Glädjebesked för HIF - trio tillbaka mot Falkenberg

Anders Randrup, Wanderson do Carmo och Mohammed Abubakari var inte med HIF spelade 1-1 mot AFC Eskilstuna i den förra omgången. Men nu kommer ett glädjebesked för HIF. Till mötet med Falkenberg på lördag är samtliga av dem med i truppen.

På HIF:s skadelista finns dock fortsatta tunga pjäser som Andreas Granqvist och Pontus Farnerud.

HIF:s trupp: Tom Glover, Fredrik Liverstam, Johan Persson, Andreas Landgren, Anders Randrup, Mamudu Moro, Rasmus Jönsson, Adam Eriksson, Mohammed Abubakari, Max Svensson, Wanderson do Carmo, Charlie Weberg, Kalle Joelsson, Filip Sjöberg, Noel Mbo, Markus Holgersson, David Boysen, Andri Bjarnason

Mötet mellan Helsingborg och Falkenberg sänds på C More Fotboll och C More Live samt cmore.se. Matchstart 18.00, lördag.