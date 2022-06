Gör första utlandsflytten som 29-åring: "Chansen jag verkligen väntat på"

Under fredagen blev det officiellt att Albert Ejupi, 29, lämnar Helsingborgs IF för den österrikiska ligatian TSV Hartberg. Övergången kom efter att Helsingborg meddelat under torsdagen att man var i långt gångna förhandlingar med en klubb om Ejupi och att 29-åringen var på plats hos klubben.

Ejupi skrev på för HIF inför säsongen 2022 efter att ha lämnat allsvenska Varbergs Bois efter säsongen 2021, då kontraktet med klubben gick ut. Mittfältaren hade ett uttalat mål att hitta en ny klubb utomlands efter att han lämnade Varberg, men fick inte tillräckligt lockande erbjudanden under vintern, och skrev istället på för Helsingborg med en uttalad ambition om att söka sig utomlands i fall en bra möjlighet dök upp. En ambition klubben var väl medveten om, enligt sportchef Andreas Granqvist.

När Fotbollskanalen når Ejupi är han på plats i Österrike och har slutfört övergången. Han genomgick fysiska tester under fredagen, med ytterligare tester som ska genomföras under lördagen, för att sedan börja den fotbollsmässiga träningen under måndagen.

- När de hörde av sig gav de mig direkt ett bra pitch. Därefter hörde tränaren också av sig och berättade att han verkligen, verkligen ville ha mig. Han berättade även hur han ville spela mig och hade en tydlig plan för mig. Han hade sett flera matcher och gillade det han såg. Och det var såklart skönt för mig att höra det, just från tränaren, säger Ejupi till Fotbollskanalen och fortsätter:

- När kontraktet sedan kom tänkte jag att "den här chansen kommer jag att ta". Det är chansen jag verkligen har väntat på. Jag har haft andra chanser att gå utomlands, som inte känts lika bra, men detta var vad jag väntat på. Främst sett till det fotbollsmässiga, men även det ekonomiska. Allt klaffade perfekt, det kändes verkligen rätt. Det har gått snabbt, men det känts rätt från första sekunden jag fick höra om det.

Hartberg blir 29-åringens första utlandsklubb och hittills har han varit mycket imponerad över allt runtomkring klubben, efter att ha tillbringat några dagar i staden och hos klubben.

- Det är en väldigt, väldigt familjär klubb. En liten klubb här i Österrike. De har spelat i högstaligan i fem år, där de har gjort det jäkligt bra. Klubben är inte den största, men det är en väldigt familjär klubb där alla är nära varandra. Tränaren sa att spelarna älskar varandra här, de krigar verkligen för varandra. Det är en jättefin grupp, och det märkte jag redan idag (fredag). Alla tog hand om mig på ett fint sätt och var jättetrevliga. Jag kände att jag hade hittat rätt.

- Det är en liten stad här också, så när man spelar match är nästan hela staden och kollar på laget. Det är en fin supporterkultur i Österrike överlag.

Om man jämför med det du upplevt i Sverige, hur är klubbens faciliteter?

- Faciliteterna i Helsingborg var jättebra, kanske bland de bästa i Sverige till och med. Varbergs var inte lika stora. Så faciliteterna här kanske är lite som Varbergs, men de är också väldigt professionella och ser till att spelarna får allt. De fixar det du behöver.

- Det är en liten klubb, men jag gillar det. Jag är van vid det sedan Varberg. Där var det inte så att man hade de bästa faciliteterna eller de bästa förutsättningarna, men det har en inverkan på att man kommer samman som grupp. Man krigar för varandra och man krigar för att få det bra. Det blir lite vi mot världen-känsla, och så är det lite här med.

Österrikiska Bundesliga är rankad som den åttonde bästa ligan i Europa, kontra allsvenskan på 23.e plats. Laget har flera lag som brukar husera i de europeiska cuperna, framför allt RB Salzburg. Det blir en ny, stor utmaning för Ejupi att spela på en ganska mycket högre nivå. Något han ser fram emot. Men trots det känns det vemodigt att lämna Helsingborg, trots en kort tid i klubben.

- Med tanke på att man kom nära grabbarna och ledarstaben, samt att man ligger sist, är det ett jävligt jobbigt läge att lämna i. Man hade velat påverka mer, så laget kanske hade legat i mitten när man lämnat. Så det är klart det är tråkigt och tufft. Men jag är 100 procent säker på att klubben kommer att fixa det. Det kommer bli tufft, men de kommer att fixa det.

- Sedan får man ta det som dyker upp, för egen del. Jag har blivit 29 år gammal. I Sverige är man pensionär då, men utomlands är du ung i den åldern. Detta var det bästa möjliga som kunde hända mig. Det var väldigt bra på alla sätt och vis. Det passar alla mina kriterier för vad jag ville ha i en flytt utomlands. Det bästa av allt var att tränaren verkligen ville ha mig, det gav mig en otroligt bra känsla.

Totalt blev det tio matcher i Helsinborgströjan för Ejupi.