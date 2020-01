Granqvist: "Att se de andra lagen spela cupen är inte så roligt"

HIF åkte för andra året i rad ur svenska cupen innan gruppspelet. Fotbollskanalen träffade kaptenen Andreas Granqvist för att prata om motivation under långa försäsonger. - Att se de andra lagen spela cupen är inte så roligt, säger Granqvist.

Eskilsminne 2018, Oskarshamn förra hösten. Helsingborg har två år i rad misslyckats med att gå vidare från det sista hindret innan svenska cupens gruppspel tar fart i februari – mot lag från lägre divisioner dessutom.

Det har tvingat laget till en situation där den första tävlingsmatchen inte är förrän allsvenskan startar. Ingen optimal situation enligt klubbkaptenen Andreas Granqvist.

Hur är det att vänta så länge på tävlingsmatcher?

- Klart det är frustrerande. Det optimala hade varit om vi varit kvar i svenska cupen och fått de här matcherna i februari. Men det kan också vara positivt på så sätt att vi har en ganska ny tränare och har bytt ganska mycket i spelarväg. Nu får vi längre tid att spela ihop oss och sätta truppen och det spelet som vi vill ha, så det finns både positiva och negativa saker. Men det är klart att man velat ha tävlingsmatcher så snabbt som möjligt, säger Granqvist.

Granqvist är inte ovan med långa sjok utan tävlingsspel. 34-åringen spelade fem år i ryska FK Krasnodar, som har ett långt vinteruppehåll av förklarliga anledningar.

Med din erfarenhet av långa uppehåll i ryska ligan, är detta det tråkigaste upplägget med så långt till tävlingsmatcher?

- Ja, jag hade helst sett att vi börjat med tävlingsmatcher så snabbt som möjligt. Att matcherna gäller någonting och man har något att se fram emot. Nu blir det väldigt, väldigt långt, och att se de andra lagen spela svenska cupen är inte så roligt när man själv inte är med.

Han fortsätter:

- Sen har jag lite svårt att jämföra med Ryssland. Där var vi i Dubai och Marbella med varmt väder och fina planer. Här spelar vi och har det hyfsat regnigt på en riktigt dålig konstgräsplan, så det blir lite skillnad, säger Andreas Granqvist.

Helsingborg har under januari hållit till på Filborna IP i utkanten av staden. Det är det bästa som kan erbjudas i konstgräsväg, och där är minst en träningsmatch till inplanerad under försäsongen.

Den första på skånsk mark spelades i lördags när HIF förlorade mot danska Lyngby med 2-3. Tre dagar tidigare åkte laget på en 1-3-förlust i Odense mot OB, ett annat danskt mittenlag vars liga drar igång i mitten av februari. Andreas Granqvist tycker ändå träningsveckorna fått en positiv start.

- Det bara att ha fysiken och förbättra den, och komma ifrån dessa matcher skadefria. Det har vi lyckats ganska bra med. Tycker stundtals att vi har ett bra spel, framförallt i den första halvleken mot Lyngby. Vi släpper in tre mål på individuella misstag, men det är bättre att det händer på försäsongen när vi inte är riktigt där. De danska lagen är också ganska långt före oss i deras träningsprocess. Så det känns som att det finns mycket positivt, och en del negativt som vi såklart måste slipa på.

Han fortsätter:

- Första mot Odense var sisådär, men nu senast mot Lyngby tycker jag att vi steppar upp det en nivå till och har väldigt bra eget spel i första halvlek där vi dominerar mycket, säger "Granen".

Till skillnad mot resten av truppen har mittbacken ett stort mästerskap att se fram emot i sommar. EM-slutspelet blir Granqvists femte mästerskapsturnering och fungerar som en motivationsfaktor under den gråa årstiden.

Fokus fram till dess ligger på HIF och att hålla sig skadefri. Sedan förra säsongen har några namn försvunnit och nya ansikten tillkommit. Det är en i stora delar ung trupp som Granqvist ska försöka styra till stabil mark under 2020.

Ni har många nya i laget, är det mer ansvar för dig som lagkapten?

- Jag tycker väl att jag har haft samma ansvar sedan jag kom hit och som jag haft i många andra klubbar. Men det är klart att vi tappat en del av de äldre och mer rutinerade och mycket ledarskap hos dem. Nu har vi fått in mycket yngre och en del från utanför Sverige.

Han fortsätter:

- Så det är klart att det blir lite ett större ansvar på det sättet att få de här killarna in i vårt system och förklara hur fotbollen fungerar i Sverige. Sen finns det fortfarande ett antal ledare kvar. (Anders) Lindegaard som kom in sent förra året kommer växa och bli bättre och bättre, det visade han redan förra säsongen, säger Granqvist.

Målvakten som värvades från Burnley hjälpte till att hålla förra årets nykomling ifrån nedflyttingszonen under hösten. Under januari har också forwarden Rasmus Jönsson lockats hem igen efter ett halvår i den thailändska ligan.

- Det finns också många tysta ledare i laget som visar genom sitt spel. Man visar i sitt spelsätt genom att vara tuff i närkamperna och bidrar på det sättet. Sen kan man visa genom poäng som Rasmus (Jönsson) kommer att bidra med. Så det finns flera ledare men kanske inte så många som låter så mycket, avslutar Granqvist.

Helsingborgs och landslagets kapten kommer, som han oftast gör på planen, låta högst igen.