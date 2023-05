Guidettis frustration efter AIK:s nya poängtapp: "Fotbollsgudarna vill inte - kommer ligga sömnlös"

AIK har gått mållöst i tre raka matcher. För andra omgången i följd spelade laget 0-0, den här gången på bortaplan mot Mjällby. Spel- och chansmässigt var AIK det bättre laget på Strandvallen, med en ribbträff från Bilal Hussein och ett stolpskott från Omar Faraj i den 89:e minuten bland annat.

Efteråt utryckte John Guidetti stor besvikelse.

- Dagar som i dag är det tufft att skilja på prestation och resultat. Man brukar kunna säga when it rains, it pours. Jag tror vi alla kan enas om att vi borde ha vunnit, och förtjänade, att vinna de två senaste matcherna. Sedan går det att prata om att nicken borde ha träffats där, säger han och pekar mitt på pannan i stället för på ögonbrynet.

Guidetti fortsätter:

- Att Omar borde ha skjutit en halv centimeter mer till vänster så att bollen går i mål i stället för att målvakten är på den och den går i stolpen. Det vill sig bara inte. Det känns orättvist, om man får säga så i fotboll, det känns som fotbollsgudarna inte vill det för oss just nu. Mjällby borta är en otroligt svår fotbollsmatch men vi dominerar från första minut till sista. Jag kommer ligga sömnlös över att jag inte gjorde mål. Så är det. Det kommer alla göra som är inblandade i AIK Fotboll, men vad ska vi göra? Om vi fortsätter göra prestationer som de här två senaste matcherna då vänder det till slut. Det är som jag brukar säga till min dotter "bra tjejer får bra grejer".

Den 31-årige anfallaren hade matchens bästa målchans i mitten av första halvlek, när helt ensam nickade Viktor Fischers frispark över ribban.

- Jag är självkritisk. Det är den första målchansen jag får i allsvenskan i år. Jag har spelat två matcher nu och jag hade ingen mot Sirius och jag hade en i dag. Jag ligger på en av en miss. Jag borde ha gjort det bättre. Sen får man försöka vända på det, att glaset är halvfullt. Bra löpning och bra yta att komma in i. Jag kollade på Arsenal - Chelsea i går och Gabriel Jesus brände den på bortre när han var helt ensam. Han är mycket bättre fotbollsspelare än vad jag är, det finns folk som är bättre än mig som missat bättre lägen, säger Guidetti och fortsätter:

- Det känns extra tufft nu, för jag vet att smäller jag in den där då är matchen över. De är inte ens nära. Jag tror folk ser att vi genuint bryr oss, att vi har höjt oss och att vi spelar bättre. Jag tycker vi förtjänar tre poäng, vi har verkligen samlat ihop till det. Men det är så det är. Men hellre att det ser ut så här och vi säger “varför får vi inte in bollen” än att det ser ut som de gjorde i de två första matcherna. Det här kan man på något sätt ta med sig något från när ångesten lagt sig.

AIK har bara tagit fem poäng under de sex inledande omgångarna och återfinns just ovanför kvalstrecket inför torsdagens matcher. Guidetti tycker ändå att den senaste prestationen ger honom hopp.

- Jag tycker att det finns många saker som vi kan bygga vidare på. Sättet vi tar oss an matchen nu - jag tycker att vi i början ibland sov under första 15 och vaknade när de (motståndarna) gjorde mål. Nu var vi vakna från start och tog tag i matchen på en gång. Sedan är det frustrerande att första veckan jag är tillbaka så har vi tre matcher på en vecka. Det blir att efter 65-70 så måste man (byta) och så har man match igen om tre dagar, coach säger det. Jag vill vara med och spela hela tiden, men hade jag bara gjort mål i minut 25 så hade allt varit klart. Det är så ibland, avslutar han.

John Guidetti har gjort två inhopp och inlett två matcher i allsvenskan hittills.