Guld i bagaget - en prövning för Norling: "Känt behov av att skruva på olika sätt"

Efter förlusten senast mot Örebro fick AIK:s tränare Rikard Norling en fråga från Aftonbladet om det finns någon skillnad i att gå in i en säsong som ett regerande mästarlag jämfört med att vara ett lag som "jagar" guldet man inte vunnit på ett tag. Då svarade Norling:

- Mm. Jag har inte gått in i en säsong som tränare för det laget som vann året innan. Det är nytt för mig hur det ska hanteras. Det handlar egentligen om det mesta. Det är inte bara det som du ser här och nu, det som är lätt att sätta fingret på, att: "Här kommer de regerande mästarna hit". Det är så mycket mer i vardagen, som är rätt spännande att lära sig om. Hur man hanterar läget. Jag får slita hårdare än vad jag någonsin har gjort, känner jag. Ur det perspektivet att försöka mobilisera den kvaliteten och den kraften som behövs för att fortsätta vinna.

Inför onsdagens hemmamöte med BK Häcken bad Fotbollskanalen tränaren att utveckla sitt resonemang i frågan och berätta om vad det är för saker i vardagen han jobbar med på ett annorlunda sätt.

- Det är egentligen precis allting. Allt från det att jag går upp på morgonen till det att vi har möten med staben, till möten med spelarna, till hur vi går igång i träningen och hur det ser ut i förhållande till hur det såg ut förra året när vi jagade. Sen handlar det om det som sker ute på arenorna, i offentligheten, kring hur motståndarna agerar och tänker. Det är mycket som förväntas av oss i sådana sammanhang. Vi måste jobba väldigt hårt för att infria de förväntningarna som finns. Det är väl lite abstrakt så. Det är lätt att man far med negationer, och jag vill inte säga att det är så utan det är mer tankegångar hos en själv och andra som ska hanteras på ett lite annorlunda sätt för att få effekt, säger Norling.

Jämför man sig med sig själv från förra året mer?

- Ja. Det kanske är så, att man jämför spelarna med det som var tidigare. Det är en jäkla balansgång, helt enkelt. Det handlar om allt ifrån konkurrenssituationen, där man kanske tänker: ”Han var ju förbannat bra förra året men är inte det just nu”, eller tvärtom. Det handlar om att fatta rätt beslut där för att maximera resultat och det är också väldigt intressant ur perspektivet spelsätt. Det är inte bara så att motståndet har läst in något som gick bra förra året, en systematik, men det är inte bara något som poppat upp under förra året utan det är något vi jobbat på i nästan tre år. Så vad ställer det för krav, parallellt med allt det andra? Att hitta korrekt utveckling är det jag tycker är kanske det mest spännande i det här. Och mest utvecklande. Jag tror att det varit några av de mest utvecklande månaderna som jag varit med om.

Hur mycket har du skruvat på under den här säsongens gång jämfört med vad du trodde att du skulle göra innan säsongen startade?

- Ganska mycket. Jag har känt att det funnits behov av att skruva på olika sätt. Det har handlat om allt ifrån att rycka upp en viss trygghetsfaktor, rötterna, och också spelsättet. Jag har försökt hitta nyanser som är till vår fördel.

…som du inte riktigt hade förväntat dig?

- Jag var kanske redo för det men samtidigt är det ju lite signalbaserat. Vad får jag för svar från motstånd och oss själva? Vad behöver vi justera? Vad behöver vi inte justera? Hur viktigt är det med kontinuitet i alla de här resonemangen? Och vad är rätt kontinuitet, sånt som ger oss effekt?

När du pratar om trygghetsfaktor, handlar det om att man inte ska bli för trygg då?

- Ja, precis, lite så. Att man hela tiden ska känna att man måste maxprestera för att det ska bli bra, så bra som individen vill och som laget vill. Det tror jag är viktigt, att det inte finns någon form av… att man använder historien som ett argument. ”Vi gick ju bra förut”. Det går möjligtvis om man använder den på rätt sätt, men inte annars.

Vill du att spelarna ska sudda ut det som varit eller hur mycket ska de bära med sig?

- Jag vill att de ska ta med sig erfarenheten men använda den på rätt sätt.

Har spelarna tagit sig an det på rätt sätt?

- Det blir bättre och bättre, tycker jag. Vi gör det bättre nu än vad vi har gjort tidigare under 2019.

Hur är det för din egen del?

- Jag är ju ansvarig för det här och jag kände redan från det att domaren blåste av i Kalmar (guldmatchen förra året) att jag var tvungen att jobba hårdare än någonsin. Jag känner att jag läste in redan från första andetaget att det (guldet) skulle behövas användas korrekt och att utmaningen skulle bli större än någonsin, säger Norling.

AIK-Häcken har avspark klockan 19.00 under onsdagen. Matchen sänds på C More Live och kan streamas på cmore.se.