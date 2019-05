Guliganerna stöttar MFF-supportrars protest mot polisen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

MFF-Familjen gjorde i går ett gemensamt uttalande inför söndagens möte mellan Malmö FF och IF Elfsborg på Stadion i allsvenskan. Uttalandet, som publiceraders på MFF:s officiella supporterförening MFF Supports hemsida, var en uppmaning till supportrar om att inte vara på Norra Läktaren under de inledande tio minuterna av matchen, samt att hela Stadion ska vara tyst under den perioden. När det väl har gått tio minuter så gäller "fullt ös med sång och flaggor och fylld ståplats".

En av anledningarna till protesten är att en civilklädd polis utsatte MFF-personal och MFF-supportrar för våld efter hemmapremiären 2018 och att anmälningarna mot poliserna sedan blev nedlagda, medan en annan anledning är att supportrarna ser en "upptrappning" från polisens sida, bland annat gällande att polisen nu mer aktivt jobbar med den "villkorstrappa", som skrevs redan under 2016, vilket bland annat ledde till att Sundsvall-fans inte fick tillstånd att använda stora tygstycken tidigare i år.

Nu meddelar även Elfsborgs officiella supporterförening Guliganerna, på sin Facebook-sida, att supportrarna kommer att ställa sig bakom MFF-supportrarnas protest.

"Protesten rör en rad olika frågor som påverkar supportrar oavsett lagfärg och därför väljer vi att sluta upp bakom MFF-familjens protest. Vi uppmanar samtliga Elfsborgare som tänkt åka och se matchen mot MFF på plats att stå utanför läktaren första 10 minuterna under tystnad för att sedan ge allt för att stötta di gule fram till seger. Vi kommer inte tvinga någon att inte inta läktarplats första 10, men uppmanar alla att respektera protesten för en levande läktarkultur", skriver bland annat Guliganerna på sin Facebook-sida.

Guliganerna ger även ett antal exempel på det som de anser är ett "upptrappande" agerande från polisen mot supportrar den här säsongen. Guliganerna anser att det är "mer omfattande och i vissa delar integritetskränkande visitation", "förbud mot tifomaterial så som olika former av flaggor", "ståplatsreducering", "en tilltagande tillståndstrappa som riskerar att ingen vill stå som arrangör och därmed spel inför tomma läktare" och "absurda krav på klubbarna som gör att det blir omöjligt att arrangera matchen inför publik där Dalkurd-Syrianska exemplifierar".