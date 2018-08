Gustafsson imponerad av Sundsvall: "Har överraskat alla"

Norrköping föll senast med 2-1 mot Malmö FF på Stadion. Det var ett negativt trendbrott för klubben efter åtta raka matcher utan förlust i allsvenskan. I kväll vill tränaren Jens Gustafsson att klubben ska studsa tillbaka igen mot Sundsvall på bortaplan.

- Vi var besvikna när vi åkte hem ifrån Malmö förra lördagen, men det går ganska fort att komma över. Vi mötte för dagen ett bättre lag och är starka just den här perioden, då får man acceptera förluster. Däremot är jag stolt över hur vi uppträdde på plan, säger Gustafsson till klubbens hemsida.

- Den här veckan har varit bra, den har varit tuff. Med tanke på vädret har vi tränat tidigare (om dagarna) och det har fungerat jättebra. Vi känner oss väl förberedda inför den här matcherna, fortsätter han.

Han anser även att Sundsvall överraskat i år i allsvenskan. Laget är inför kvällens match placerat på niondeplats i tabellen med 22 inspelade poäng.

- De har överraskat i stort sett alla med sina resultat, men oss framförallt i hur de uppträder på planen. Deras passningsorienterade fotboll med många skickliga spelare, så det är en tuff bortamatch som väntar oss.

I truppen till matchen finns även Peking danske nyförvärvet Kasper Larsen från Groningen med. Han kan därmed få göra allsvensk debut.

- Det är en vuxen personlighet, som redan har visat ledaregenskaper. Det är en tuff mittback som också är spelskicklig. Vi ser framemot att bekanta oss med Kasper framöver.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More Sport och streamat på C More.