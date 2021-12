Häcken målades upp som guldkandidat - slutade tolva: "Har varit en besvikelse"

Med värvningar som Alexander Jeremejeff, Bénie Traore och Martin Olsson tippades BK Häcken av många kunna utmana Malmö FF i den absoluta guldstriden i allsvenskan 2021.

Så blev det inte. Inte alls.

Efter åtta spelade omgångar placerade sig Hisingslaget som tabelljumbo, och den dåvarande huvudtränaren Andreas Alm lämnade för danska Odense BK. In i hans ställe kom norske Per-Mathias Högmo, som under några matcher fick fart på maskineriet igen. Sedan avtog formen på nytt, och BK Häcken slutade till sist på en tolfteplats.

- Det är en resultatmässig besvikelse, konstaterar BK Häckens sportchef Martin Ericsson.

Efter ett fint cupspel där Häcken avancerade till final, gick ligaspelet allt tyngre. Förlusterna radades upp, och första vinsten kom inte förrän i omgång åtta, precis innan EM-uppehållet.

- Man kan inte sticka under stolen med att det har varit en besvikelse. Vi hade andra förväntningar. Samtidigt var vi tidigt under säsongen på det klara med att vi inte skulle kunna uppnå de förväntade målen. Det har väl egentligen varit ett kontinuerligt arbete därifrån. Vi summerade inte på det sättet efter säsongen, utan det har vi gjort löpande under året på något konstigt sätt, med tanke på hur det har varit.

Martin Ericsson berättar om orsakerna till den svaga säsongen:

- Vi har varit inne på det många gånger, men det har varit en otroligt kämpig säsong med skador, naturligtvis. Vi har haft svårt med kontinuiteten i truppen och i förstaelvan. Vi har inte lyckats starta med samma elva två matcher i rad någon gång under säsongen, vilket är ganska unikt. Det försvårar det med relationer och givetvis med att kunna använda den trupp man byggt upp.

Hur ser du på din roll i det misslyckandet?

- Jag är ytterst ansvarig, så det får man ta i min roll. Det är inga konstigheter. Utifrån truppen i sig så tyckte jag att vi hade en ganska stark trupp på benen. Men utifrån åldersstrukturen och helheten har vi väl kanske inte riktigt varit beredda på vissa saker. Vi var lite äldre och lite yngre, och kanske saknade de här stabila och pålitliga spelarna i mellanåldern som tränar varje träning och spelar varje match. Det blev lite färre av dem.

- Sedan åkte vi på skador på både yngre och äldre spelare. Våra stöttepelare i Rasmus Lindgren, Erik Friberg och Samuel Gustafson har inte fått någon kontinuitet eller kunnat bidra i den roll som man vill få dem i.

Efter ett år som assisterande sportchef meddelade Häcken inför årets säsong att Martin Ericsson tar över den huvudansvariga sportchefsrollen efter Sonny Karlsson. Ett givande första år, menar Ericsson.

- De förväntningarna som man byggde upp inför säsongen … det har blivit på ett lite annat sätt. Framför allt på grund av skador, och där är vi ytterst ansvariga. Om det sedan beror på det eller på en massa andra omständigheter, det kan man bara spekulera i. Men givetvis lär man sig och tar till sig av det. Det är första gången som jag bygger en trupp på det sättet, så det är klart att varje detalj är extremt lärorik.

Om du hade fått göra om fjolårets vinterfönster, hade du tagit in fler spelare som var i sin prime?

- Svårt att säga i efterhand. Det är möjligt, men samtidigt har vi också varit tydliga i vår strategi, att vi ska ha fler yngre och utvecklingsbara spelare. Det var också utifrån det som vi tog de besluten vi gjorde. Men det är mycket möjligt att man hade kunnat vara lite mer försiktig och gjort det lite mer successivt.

- Jag ser väl hellre att man tar till sig av den läropengen och tittar framåt i tiden. Det är alltid omständigheter som spelar in. Jag tror aldrig att vi kommer få uppleva ett liknande BK Häcken-år igen, med tanke på hur många saker som har hänt i klubben. Allt påverkar på något sätt.

Under sommarfönstret lämnade flera tongivande spelare. Martin Olsson såldes till guldjagande Malmö FF, Aiham Ousou till tjeckiska Slavia Prag och Daleho Irandust lämnade för det nederländska proffslivet i Groningen FC.

Samtidigt var Häcken restriktivt med nyförvärven. Något som handlade om en långsiktig strategi.

- Daleho lämnade ju när vårt fönster var stängt, så det var svårt att ersätta på det sättet. Vi värderade ändå var vi var och försökte göra sunda värderingar utifrån helheten. Vi såg tidigt att vi skulle få det svårt att uppnå vårt medaljmål. Då valde vi också att bygga mer långsiktigt under det halvåret för att stärka oss framåt i tiden, i stället för att satsa kortsiktigt. Det var så vi resonerade i klubben och den sportsliga ledningen.

- Dagen efter det att “Dalla” (Irandust) blev såld så gick Samuel (Gustafson) sönder. Även om de inte är exakt samma så är det två kreativa mittfältare. Saker och ting hände ofta på varandra under säsongen, och gick ofta emot. Det var väl så och det var den värderingen vi gjorde. Vi försökte vara en hållbar och klok förening. När vi såg resultatmålen springa ifrån oss och det var tufft på den fronten så valde vi att agera klokt nu och under hösten titta på hur vi långsiktigt ska se ut.

Vilken effekt gav tränarbytet?

- Vi fick ju en fantastisk poängmässig boost i starten, som egentligen tryggade positionen och arbetet. Sedan har de (ledarna) haft det svårt och tvingats kompromissa med tanke på det antal spelare man har haft tillgängligt. Det har varit tufft. Det stora målet när Per-Mathias Högmo kom in var att säkra det allsvenska kontraktet. Det målet har vi klarat av.

Vad ska det ge er på lång sikt?

- Ur mitt perspektiv som sportchef är jag nöjd att jobba med Per-Mathias och den sportsliga staben i vardagen. Jag ser väldigt positivt på framtiden tillsammans, nu när vi får bygga något från starten av säsongen. Jag är fortsatt väldigt nöjd med den rekryteringen.

Martin Ericsson berättar vidare att att det återhållsamma sommarfönstret kan öppna upp för en mer offensiv och aktiv vinter på övergångsmarknaden.

- I och med att det har varit pandemi så blir det alltid ekonomiskt osäkert. Samtidigt har vi en stabil ekonomi och så ser det även ut framåt. Vi ska vara kloka, men också offensiva ur den aspekten att vi ska bygga en stark trupp även inför nästa säsong. Vi har tappat några starka namn, kanske framför allt i försvaret på mittbackspositionen. Vi behöver få in en del spelare.

Sedan tidigare har BK Häcken tagit in yttern Oscar Uddenäs, 19, från IFK Värnamo och innermittfältaren Amane Romeo, 18, från ivorianska ASEC Mimosas. Nu kvarstår spets och erfarenhet.

- Vi har redan tagit in en del yngre spelare, så nu söker vi lite mer rutin och färdiga spelare som kommer in direkt och leder laget, berättar Ericsson.

Finns det några fler positioner, utöver mittback, där ni aktivt letar förstärkning?

- Ja, vi kommer säkerligen ta in några. Nu har vi ju redan fått in några, och vi kommer få tillbaka ett par offensiva spelare i Samuel Gustafson och successivt även Ali Youssef (tillbaka från skador). Vi kommer säkert titta på någon i det offensiva mittfältsledet och sedan ytterligare någon mer framåt. Sedan får man se, kopplat till avtal, vad som händer på de övriga positionerna, om det blir intresse för våra spelare. Det kommer säkert bli någon mer i varje led, skulle jag tro.

Hur många spelare under kontrakt räknar du med ska lämna?

- Alla spelare är ju på något sätt säljbara. Vi förstår att vi har många unga, duktiga och intressanta spelare för marknaden. Det kommer säkerligen komma in bud på våra spelare som vi får ta ställning till. Då får vi värdera det.