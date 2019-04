Häcken med i toppen redan från start: ”Alla vinster och poäng i början är guld värda”

Förra året tappade Häcken tätkänningen under vårsäsongen. I år har man inlett starkast av alla lag i serien och är även i cupfinal. - Alla vinster och poäng man kan få nu i början är guld värda, säger Alexander Jeremejeff till Fotbollskanalen.

Häcken har imponerat i början den allsvenska säsongen med två segrar mot Helsingborg och Falkenberg efter premiärkrysset mot Malmö på Stadion. Efter att de även tog sig till finalen av svenska cupen under försäsongen är känslan god i Hisingsklubben.

- Det har känts bra, vi har fortsätt formen från cupspelet och tagit med det in i allsvenskan. Jag tyckte Falkenberg var ganska bra och vi har mött ett Helsingborg som går starkt och Malmö. Vi har mött bra lag, så vi är på gång, säger Alexander Jeremejeff till Fotbollskanalen.

Förra säsongen tappade Häcken täten under första halvan av säsongen och kunde trots en stark höst bara ta sig upp på femteplatsen. Jeremejeff menar att det är extra viktigt att vara med från början den här säsongen.

- Det känns som att alla kan slå alla och allsvenskan är väl jämnare än någonsin. Så alla vinster och poäng man kan få nu i början är guld värda, menar anfallaren.

Vad är det som gör att ni har visat upp en fin form i början av året?

- Det är en kombination på en bra tränare och bra spelare. Vi har i princip samma lag som förra året, där vi var väldigt starka på hösten. Krydda det med Yasin och någon till, så att vi har byggt vidare på kontinuitet, som jag tror är viktigt.

På söndagen väntar ett Djurgården som även de inlett med två segrar och en oavgjord match. Lagen är inför den tredje omgången ensamma i toppen med sju poäng och Häcken räknar med en tuff match.

- Jag tror att de är revanschsugna från cupsemin (Häcken vann med 3-2 efter förlängning). De har ett bra lag också, med nya tränare. Det känns som att de försöker få det mesta på plats och det är alltid skönt att få en bra start som de har fått. Vi är starka hemma, så det blir en rolig match.

Jeremejeff kommer antagligen att ställas mot ett starkt mittförsvar i Djurgården med Marcus Danielson och Erik Berg, där den sistnämnde har visat upp en imponerande form efter hans comeback från en skadefrånvaro.

- Det ska bli tufft och framförallt kul. Det är roligt att få möta bra spelare, för då får man se var man ligger lite grann. Jag tycker, som jag sa, att Falkenberg var bra och sen har Helsingborg bra mittbackar och Malmö likaså. Där tyckte jag att jag stod mig bra, så det blir kul.

Samtidigt är Häcken är ett av allsvenskans målfarligaste och gjorde flest mål i serien under fjolåret. Man öste även in mål under cupspelet och har gjort sex mål på de tre inledande matcherna på säsongen.

- Vi har en anfallsinriktad filosofi i Häcken och Alm (Andreas, Häckentränaren) är noga med detaljer och hur vi ska spela. Och han anpassar jäkligt bra efter motstånd och vi kan anfall på olika sätt, det tror jag är väldigt viktigt.

