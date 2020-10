Häcken tappar i toppstriden - hämtade upp ett tvåmålsunderläge mot Mjällby

Häcken tog emot Mjällby under lördagseftermiddagen. Inför matchen låg Häcken på tredje plats i tabellen med 39 poäng, lika många som tvåan Norrköping och fyran Elfsborg. En gyllene chans att klämma sig förbi i toppstriden, speciellt då laget tappade poäng senast efter 0-0 mot Helsingborgs IF.

Gästernas och Mjällbys högerback Max Watson kunde redan i den 14:e matchminuten nicka in ledningsmålet på Hisingen. Och mer skulle komma. Drygt tio minuter in i den andra halvleken stötte Mjällbys succéback Moses Ogbu stöta in 2-0.

BK Häcken skulle få kontakt i den andra halvleken. Daleho Irandust kunde i den 60:e matchminuten reducera för hemmalaget och kvitteringen skulle även den komma. Med sju minuter ifrån fulltid kvitterade Gustav Berggren till 2-2. Ett mål som spikade slutresultatet - ett viktigt mål för Häcken i kampen och Europaplatserna

I och med resultatet placerar sig Häcken två i allsvenskan på 40 poäng, sju poäng upp till serieledande Malmö FF. Mjällby kvar på en niondeplats.

- Grymt besviken med resultatet i dag. Vi har tillräckligt bra chanser att vinna denna match, sedan släpper vi in för enkla mål idag, säger målskytten Gustav Berggren till Dplay.

Startelvor:

Häcken: Dahlberg - Ekpolo, Toivo, Lindgren, Andersson - Friberg, Irandust, Berggren - Wålemark, Söderlund, Bengtsson.

Mjällby: Eriksson - Watson, Löfgren, Agardius - Nilsson, Sabovic, Löfquist, Gustafson, Tamimi - Bergström, Ogbu.