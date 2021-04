Häcken vann stort mot Varberg - brutal tackling gav rött kort

Under lördagen genrepade Häcken och Varberg inför allsvenskan som drar igång kommande helg. Och hemmalaget från Hisingen imponerade.

Laget vann med hela 4-1 sedan Leo Bengtsson, Tobias Heintz, Alexander Jeremejeff och Patrik Wålemark nätat för hemmalaget. Varbergs mål gjordes av Gustav Nordh som vackert placerade in 1-1 knappt kvarten in i andra halvlek.

Men det var inte målen och resultatet som stack ut mest från matchen.

Med tio minuter kvar kom Varbergs Keanin Ayer sent in i en duell och hoppade in med båda dobbarna före mot Häckens Jack Lahne, som direkt gick ner i backen. Tacklingen, som såg brutal ut på tv-bilder, resulterade i ett direkt rött kort för Ayer som därmed blev andra Varberg-spelare att visas ut i matchen.

Efter Ayers tackling rusade också flera Häcken-spelare fram mot Varbergs mittfältare för att markera mot tacklingen.

Häcken inleder allsvenskan på söndag då man gästar Halmstads BK medan Varberg premiärspelar borta mot Mjällby, även det på söndag.