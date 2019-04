Häckens glädjebesked - Paulinho tillbaka mot AFC

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

I Häckens möte med AIK saknades Paulinho på grund av sjukdom. Men mot AFC Eskilstuna är anfallsstjärnan redo för spel.

Stjärnan har tränat för fullt med övriga laget de senaste dagarna och menar att laget måste få till en seger efter en tyngre period.

- Efter två förluster behöver vi börja hitta segrar igen, säger han till Göteborgs-Posten.

- Jag tycker att koncentrationen och mentaliteten, vi måste ändra lite där. I de två senaste matcherna spelade vi inte aggressivt – som tidigare. När vi spelar aggressivt skapar vi fler chanser. Nu har vi spelat lite defensivt.

Du ser söndagens möte mellan Häcken och AFC Eskilstuna på C More Live och kan streama matchen via cmore.se. Avpsark 15:00.