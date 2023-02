Hagblom om avskedet, minnena och framtiden - för samtal om allsvenskt jobb: "Spännande"

14 år i allsvenskan och 14 år i superettan.

Urban "Mister Gif Sundsvall" Hagblom lämnade i fjol sitt uppdrag som sportchef efter 28 år i olika roller i Norrlandsklubben. 57-åringens sista år var tungt, då "Giffarna" ramlade ur allsvenskan, och nu börjar föreningen om på ny kula i superettan - utan ett välbekant ansikte på kansliet.

När Fotbollskanalen ringer upp Hagblom är det med drygt två månaders distans till avskedet, och dessutom vinter-transferfönster, då det i många år varit hektiska dagar för ex-sportchefen.

Nu är det i stället en betydligt lugnare tillvaro på hemmaplan.

- Det är dubbla känslor. Jag har en fantastiskt bra tillvaro, där jag tar hand om mig själv, men samtidigt saknar jag självklart pulsen med jämna mellanrum, intensiteten som varit där, då jag varit en del av den här branschen i 28 år, säger han till Fotbollskanalen.

ANNONS

Så vad var det egentligen som hände och låg bakom skilsmässan - efter nära 30 år ihop?

Gif Sundsvalls ordförande Stefan Söderlund klargjorde i fjol, för ST, att klubben behövde få till en förändring inom sporten och få in en ny kraft med nya ögon. Hagblom blev i stället erbjuden en tjänst som assisterande klubbchef, men tackade nej och lämnade självmant.

Hagblom vill inte gå in på detaljer, men menar att de inte var överens om framtiden.

- Vi hade en dialog från sensommaren och hösten utifrån vilka strategiska vägar som Gif Sundsvall ska gå för att bli en så stark klubb som möjligt och etablera sig i allsvenskan. Då är det både kortsiktiga och långsiktiga mål, och där var vi inte överens. Jag pratar inte bara om vårt representationslag, utan även om prioriteringar i föreningen. Om jag inte har tron och vi inte är överens är det bättre att skiljas åt. Det är inga ”hard feelings” på något sätt.

ANNONS

Hagblom var i början av november delaktig i ”Giffarnas” jakt efter en ny tränare, och medger att han då inte riktigt trodde på ett snabbt avsked, men är samtidigt tydlig med att det blev bäst så.

- Jag har all respekt för hur styrelsen ser att klubben ska drivas vidare, men det var inte enligt hur jag tyckte man skulle göra då, och då kände jag att det var dags. Det kanske är så att man har snurrat på i gamla hjulspår för länge, och jag känner att det här är en oerhört spännande lösning för mig. Jag tog det här steget för att utvecklas och jag prioriterade i det här fallet mig. Jag har genom åren kanske prioriterat Gif Sundsvall för mycket, utifrån min egen situation och för min familjs skull. Det är inga ”hard feelings” och det här kan vara något som blir bra för Gif Sundsvall på sikt. Förändringar kan bli fel, men de kan också vara utvecklande och positiva.

ANNONS

Efter avskedet fick han fina hälsningar från kollegor i Sverige, Finland och Norge, samt supporterklubben Patronernas hederspris, vilket värmde extra.

- Självklart blir man väldigt glad och rörd. Jag har genom åren byggt upp väldigt fina och bra relationer och kontakter, samtidigt som det är ett kvitto på att jag har gjort någonting rätt under de här åren. Jag blev oerhört glad, stolt och rörd över att det var så mycket positivt från kollegor och från vår supporterförening Patronerna. Det värmde oerhört att bli hedersmedlem hos dem.

Samtidigt var det alltså inget roligt slut sportsligt med nedflyttning, och dessutom viss turbulens.

I slutet av förra säsongen sattes banderoller upp utanför klubbens kansli med krav om ex-klubbchefen Tomas Litströms avgång, och dessutom blev en spelare i klubben dödshotad.

ANNONS

- Det är oerhört olyckligt med hot mot spelare. Det är helt förkastligt och var oerhört tufft för de inblandade, samtidigt som föreningen tog det på största allvar. Sedan är det att människor anser att människor ska sluta. Det är något som man önskar att man skulle tagit med föreningens representanter och styrelsen, och inte att det kommer upp massa banderoller. Det var oerhört trist, och det blev ingen trevlig avslutning, säger han och fortsätter:

- Jag har samtidigt varit med om mycket och det har hänt mycket under mina 28 år, så jag reagerade inte så extremt mycket på det (banderollerna). Det enda som jag aldrig varit med om är att en spelare blivit hotad. Det gjorde mig oerhört ledsen och orolig kring vad som komma skall i elitfotbollen i Sverige. Det här måste alla klubbar vara vaksamma kring och hantera.

ANNONS

En snackis kring "Giffarna" förra säsongen var även lagets trupp, som bestod av hemvändare, som Dennis Olsson, Robert Lundström, Pontus Silfwer, Pontus Engblom och Linus Hallenius, men även egna talanger, som Teodor Stenshagen, Paya Pichkah, Ludvig Nåvik och Johan Bengtsson, samt importer som Forrest Lasso, Joe Corona, Saku Ylätupa, Ronaldo Damus och Peter Makrillos.

ST gjorde i september i fjol en genomgång, där slutsatsen var att "Giffarna" hade flera unga spelare i truppen under fjolåret, samtidigt som få fick gott om speltid. Anton Eriksson, som var ordinarie, lämnade under sommaren för IFK Norrköping, medan Nåvik och Pichkah annars fick mest speltid bland de unga - tolfte och 15:e flest minuter av alla spelare i truppen som slutförde allsvenskan 2022.

Pontus Silfwer var efter säsongen kritisk, i en intervju med ST, och menade att han brann för "Giffarnas" Norrlandssatsning, med egna talanger och hemvändare som en enhet, vilket resulterade i allsvensk uppflyttning 2021. I fjol menade Silfwer att spelare som kom in utifrån tog platser som de inte förtjänade, då han ansåg att klubbens egna talanger var bättre.

ANNONS

Hagblom delar inte Silfwers uppfattning, och menar att en tränares roll är att ta ut det bästa laget.

- Jag tycker att det är en helt felaktig diskussion att ta upp. En spelare får självklart ha synpunkter, men då har man det internt i klubben. Alla får självklart tycka vad de vill, men när det inte påverkar en själv är det lätt att ha synpunkter på kvaliteter på spelare. Det är tränarna som tar ut det bästa laget och har en spelartrupp, så indirekt är det en kritik mot tränarna. Det är inte så att det är kritik mot klubben, säger Hagblom och fortsätter:

- Det var ett oerhört dåligt uttalande, eller dåligt uttryckt från Pontus Silfwers sida, tycker jag, men det är min personliga uppfattning. Det är ingenting som gör att det blir bättre för klubben. Om man brinner för klubben hanterar man det i föreningen. Det var hans personliga uppfattning, vilka spelare som han tycker är bra och dåliga. Så fungerar det i alla lag. Frågar du spelare tycker de olika allihopa.

ANNONS

- Tränare tar alltid ut det lag som de anser har störst chans till att vinna matcher, och jobbar med de utvecklingsförutsättningar som föreningar ställer. Jag är helt säker på att alla tränare gärna vill jobba med unga och egna spelare, men de måste också prestera, då det är en bransch där man tävlar. Jag tycker att det var trist och man var bara ledsen. Det är definitivt ingen kommentar som utvecklar Gif Sundsvall. Det skapar bara sämre förutsättningar för Gif Sundsvall.

När Hagblom ser tillbaka på sina 28 år i klubben är det flera positiva minnen som dyker upp på hans näthinna, som de allsvenska uppflyttningarna 1999 och 2007, samtidigt som han är stolt över föreningens utveckling som helhet.

- Det var ett stort steg när vi gick från att vara en ideell förening till att bli professionell när vi gick upp 1999, men mitt absolut starkaste minne är Ljungskile 2007, då vi blev klara för allsvenskan i sista matchen. Vi gjorde en mirakulös vändning med en man mindre, då Mikael Lustig blev utvisad och vi vände 0-2 till 4-2, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Föreningsmässigt är det att vi i början på 2000-talet gick från att vara just en ideell förening till en professionell förening. Jag har varit med på resan, där vi gått från tre anställda till drygt 50 anställda, samtidigt som vi gått från en omsättning på 2-3 miljoner till 55 miljoner kronor. Det är också fina minnen rent organisatoriskt och för hela klubben sett till var vi varit och var vi är i dag.

Hagblom minns vidare Joel Cedergrens och Ferran Sibilas spanska satsning, som gav en åttondeplats i allsvenskan 2018, men betonar också att det kan gå snabbt nedåt, som vid nedflyttningen 2019.

- Man ser hur små marginaler det är i elitidrotten. Det handlar om gruppdynamik och under 2019 hade vi egentligen ännu vassare kvalitet i laget, men inte sett till personligheter och karaktärer. Det är ett ansvar jag måste ta på mig genom rekryteringarna, men då gick vi från den övre halvan av allsvenskan 2018 till att åka ur 2019. Det är väl det som är fängslande med idrott, även om det inte är så roligt när man är på fel sida. Om du hade frågat mig 2019, så hade jag inte sagt det, säger han och skrattar.

ANNONS

När Fotbollskanalen ber Hagblom att lista vilka värvningar som han är mest nöjd med nämner han högerbacken Mikael Lustig, målvakten Fredrik Sundfors och mittfältaren Rúnar Már Sigurjónsson.

- Jag följde Mikael Lustig från att han var 14-15 år och sedan rekryterade vi honom när han var 18 år. Utifrån hans personlighet och karaktär, som satt prägel i Gif Sundsvall och i mitt hjärta, måste jag nämna honom. Sedan var Fredrik Sundfors, som kom från Sirius och som är från Hudiksvall, med och lade en oerhörd nivåskillnad. Han var en makalös målvakt för oss från 1999 och under början av 2000-talet. Rúnar Már Sigurjónsson, som jag rekryterade från Valur på Island, utvecklades också till en fantastisk spelare och såldes sedan till Grasshopper, och blev A-landslagsman, säger han och påpekar att 22 spelare, sedan han kom in 1995, gjort A-landskamper under sina karriärer efter att ha varit i "Giffarna".

ANNONS

Samtidigt tar han även upp mittbacken Marcus Danielson, som sedan gick vidare till Djurgården, och därefter såldes för vad som, vid den tidpunkten, uppgavs vara runt 50 miljoner kronor till Kina och slog sig in i svenska A-landslaget. Hagblom ville förlänga med Danielson inför flytten till Djurgården, och känner i dag ingen förtret kring att det var Stockholmslaget som senare fick till en fin försäljning.

- Vi gläds såklart utifrån att Marcus är en fantastisk person, och jag har samtidigt en god relation med Bosse Andersson (Djurgårdens sportchef) och har påpekat det här för Bosse några gånger att vi måste få provision någon gång. Men det har inte kommit något till Gif Sundsvall än, säger Hagblom skämtsamt och skrattar.

-Skämt åsido, man måste också ha respekt för att Marcus var färdig med Gif Sundsvall. Vi hanterade det länge och försökte förlänga, men Marcus var färdig. Det är personligheter och fortsatta liv. När vi var klara med allt stod det inte klubbar på kö för att rekrytera honom, och det har också varit en spännande resa som Djurgården varit med på och fortsatt utvecklat honom, vilket lett till stora intäkter. Vi får bara applådera Djurgården i det fallet.

ANNONS

Vad gäller bästa försäljningar lyfter han fram Emil Forsberg, Mikael Lustig och Rúnar Már Sigurjónsson.

- Bästa försäljningen totalt sett är ändå Emil Forsberg. Han såldes till Malmö, och vi hade även en bra vidareförsäljning när han gick till Leipzig. Emil är en fantastiskt fin affär, och det är dessutom en egen produkt som är skolad sedan barnsben i Gif Sundsvalls verksamhet. Han har blivit en toppspelare i Europa och har vunnit Guldbollen. Sedan var det även fina försäljningar med Mikael Lustig till Rosenborg och Rúnar Már Sigurjónsson till Grasshopper.

Hagblom har i dag en fortsatt god kontakt med "Giffarna" och ger nye sportchefen Tommy Naurin råd vid behov, samtidigt som han har varit på plats och sett träningar. Han vill dock inte uttala sig om vad han tror om ”Giffarnas” framtid, då han tycker det är för tidigt sett till att den nya sportsliga ledningen med Naurin och tränarna Douglas Jakobsson och Benny Matsson inte varit på plats så länge.

ANNONS

Nu funderar 57-åringen i stället över sin egen framtid och är redo för en ny utmaning. Han vill ta tid på sig att fatta ett klokt beslut om nästa jobb och är öppen för det mesta, då han kan tänka sig att flytta från Sundsvall vid rätt jobbmöjlighet.

Hagblom dras samtidigt till fotbollen, där han både fått förfrågningar från klubbar och för samtal om uppdrag.

- Jag är öppen för alla nya spännande uppdrag och projekt som jag kan involveras i. Jag kommer att vara noga med att det ska vara spännande och utvecklande och bra för mig. Det är nog nära till att det fortfarande är i fotbollsbranschen, men jag är inte främmande för den privata sektorn om det skulle dyka upp rätt förutsättningar. Utifrån att jag har 28 år i fotbollsbranschen har jag samtidigt fått kvitto på att jag gjort något rätt, då jag fått förfrågningar kring olika uppdrag, precis som att jag också är i förhandlingar kring min framtid, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Jag har tackat nej till en del rena sportchefsuppdrag, men jag har fortfarande också några jag har dialog med vad gäller liknande tjänster. Det är också andra uppdrag inom fotbollen som jag är i diskussion om.

Är det allsvenska klubbar eller superettan-klubbar du diskuterar med?

- Jag kan säga att det är allsvenska och också lite internationella.

Hagblom har samtidigt ingen stress med att ta ett beslut om nästa jobb.

- Jag vill för alla inblandade att det ska bli rätt, och jag är beredd att ge det tid för att det ska landa. De här diskussionerna måste få ta den tid de tar, så det är ingen stress. Det har heller inte varit någon stress från de jag diskuterar med, och jag förstår att det är en konkurrenssituation med fler människor, då det är processer som med alla rekryteringar. Det är ett noga arbete som sker från alla inblandade, så det är spännande.

ANNONS

Hur skulle det vara att jobba för en annan klubb än "Giffarna"?

- Utifrån dialogen i dag upplever jag inte att det är någon konkurrenssituation med Gif Sundsvall. Om jag pratar om de internationella kontakterna och relationerna, som jag är i dialog med, är det inte en konkurrenssituation med Gif Sundsvall utifrån vad de önskar för hjälp av mig. Självklart skulle det kunna bli så, men jag ser inte att det är en konkurrenssituation med Gif Sundsvall.

Men om det är en svensk klubb skulle det kunna bli en konkurrenssituation?

- Ja, det skulle det kunna bli, men även om jag är kopplad till Gif Sundsvall och norr, så får andra göra bedömningen om det är en konkurrenssituation, även om det kan tolkas så. Jag upplever inte att det är en konkurrenssituation.

Efter 28 år i "Giffarna" väntar alltså framöver en ny utmaning, och Hagblom tror på en spännande framtid.

ANNONS

- Det känns jättekul och spännande. Jag går in i en vår här med stor entusiasm. Jag har goda känslor för att det här kommer att bli bra för mig, säger ex-sportchefen.